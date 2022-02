Stänkskydd kan minska antalet stenskott med 45 procent

Dagens glasskador på bilar är dyra arbeten. Givare och kameror kan behöva bytas och kalibreras. Teknikutvecklingen är heller inte gratis på verkstaden.

Kostnaden för stenskott ­stannar inte där. Dessutom har vi alla skador på bilar med enbart trafik­försäkring, skador som kanske inte repareras alls eller betalas ur egen plånbok.

Men skadorna kan begränsas. Med något så enkelt som stänkskydd bakom bakhjulen hindras stenarna från att sprätta i väg och orsaka stenskott.

En ny undersökning från organisationen Villaägarna har gått till botten med skadeproblematiken och tagit reda på exakt hur stor skillnad stänkskydd gör. Resultatet är minst sagt häpnadsväckande.

Själva undersökningen ­gjordes av statliga forskningsinstitutet Rise – Research institutes of Sweden. En provrigg byggdes upp för att efterlikna hjul och hjulhus på en Volvo XC60. Sandningsgrus matades in under bakhjulet i riggen och effekten, med och utan stänkskydd, mättes på ett stativ med kraftpapper tio meter bakom riggen.

Bild 1 av 2 Ett stort stativ med kraftpapper mätte antalet stenskott tio meter bakom ”bilen”. Testet utfördes av statliga Rise, ett forskningsinstitut med rötter i Statens provningsanstalt. Foto: Rise Svensk Maskinprovning AB Bild 2 av 2 Frihöjden bakom hjulhuset var 30 centimeter under testet. Stänkskyddet som monterades täckte 12,5 centimeter. Foto: Rise Svensk Maskinprovning AB Bildspel

Vid 100 kilometer i timmen utan stänkskydd träffades stativet av 53 stenskott. Med stänkskydd minskade antalet stenskott till 29 – en minskning med 45 procent.

Nästan genomgående ser man att antalet stenskott halveras oavsett vilken höjd över vägen vi talar om.

Undersökningen visar ­tydligt att om alla bilar ute i ­trafiken skulle ha stänkskydd skulle glasskadorna vara märkbart färre.

– Om i stort sett alla personbilar var utrustade med stänkskydd, skulle de årliga kostnaderna för glasskador vara oerhört mycket lägre, uppskattningsvis en halv till en miljard kronor lägre. Det skulle även vara mycket billigare att försäkra sin bil, då glasskadorna står för en sjättedel av de totala skadorna, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Stänkskydd, eller ­stänklappar som de också kallas, var förr ett krav på svenskregistrerade bilar, och något som alla bilar skulle ha. Kravet togs bort 1981.

Det har förekommit riksdagskrav på att stänklappar skulle tas till heders igen, men det har fallit på det faktum att en sådan ­särregel inte skulle kunna passera den EU-gemensamma bilstandarden.

Enligt Villaägarna behöver dock inte återinförandet av stänkskydd ske lagvägen. En lägre försäkringspremie skulle kunna få bilägare att utrusta bilarna med stänkskydd.

– Bilar med stänkskydd bidrar till att sänka de totala kostnaderna för glasskador på fordonsparken i Sverige. Då skulle försäkringsbolagen kunna resonera som så att bilar som bidrar till färre glasskador, ska få lägre försäkringspremie. Precis som parkering i garage kan ge lägre försäkringspremie eftersom det minskar risken för stöld, säger Ulf Stenberg.

Ulf Stenberg, chefsjurist på Villa­ägarna, tror att försäkringsbolagen kan locka sina kunder med lägre försäkringspremier om de eftermonterar stänkskydd på sina bilar. Foto: Jeanette Hägglund

Förutom förekomst av stänkskydd så hjälper det även att hålla avstånd. Efter försöket noterades hur långt bakom bilen ­väggruset hamnade. Två tredjedelar av grusmängden som sprätte hamnade 5–10 meter bakom bilen. Drygt 20 procent hamnade 10–15 meter bakom. Mindre än 2 procent av gruset hamnade 20–25 meter bakom bilen.

Dessutom noterades att antalet stenskott ökar med hastigheten och att gruset kastas högre upp vid högre fart.

– Vi har sökt liknande undersökningar utomlands men inte hittat några. Hade vi gjort det skulle vi inte gjort undersökningen, säger Ulf Stenberg på Villaägarna.

På M Sverige, som är Sveriges största konsumentorganisation för bilägare är Carl-Erik Stjernvall teknisk expert och hållbarhetsansvarig.

– Min bild är också att antalet stenskott borde minska om alla bilar hade stänkskydd bak. Rent ekonomiskt brukar det vara så att det förebyggande underhållet minskar utsattheten för mer kostsamma reparationer, säger han.

Stänkskydd på bilen stoppar stenskott på bakomvarande trafik. En nackdel med stänkskydd är att bilens luft­motstånd höjs. Foto: Patrik Lindgren

Försäkringsbolaget If pekade redan 2019 på frånvaron av stänkskydd som en delförklaring till att antalet rapporterade glasskador i Sverige, enligt Svensk Försäkring, ökat från 163 000 ärenden år 1997 till 420 000 ärenden 2017. Men det finns vad DN kunnat hitta inga andra liknande test som nu gjorts.

– Jag har inte sett några andra liknande undersökningar. Det kan finnas en större komplexitet i frågan än att enbart se till den typ av resultat som just det här testet visar, även om jag tror att många bedömare skulle göra en liknande tolkning – att stänkskydd minskar glasskadorna.