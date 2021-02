Stora hjul ger högre skatt

Per Johansson i Linköping beställde nyligen en ny Volkswagen Tiguan 1,5 TSI. Han var noga med att kontrollera vad han köpte, och tog bland annat reda på vad den förhöjda malusskatten skulle kosta.

– Bilen släppte ut 161 gram vilket betydde 6.297 kronor i malusskatt per år. Jag tyckte det var dyrt men acceptabelt. Men innan jag skrev på köpeavtalet satt jag och funderade över vilka tillval jag ville ha, säger Per Johansson till DN Motor och fortsätter.

– Jag bestämde mig för att bland annat utrusta bilen med en storlek större fälgar, 19 tum i stället för 18 tum som är standard.

Fälgarna kostade 7.200 kronor. Dyrt, men Per slog till. Några veckor senare får han ett besked om att bilen snart är leveransklar. Ett registreringsnummer finns redan.

– Jag var nyfiken på bilen, och med hjälp av registreringsnumret kontrollerade jag bilen på Transportstyrelsens hemsida. Där såg jag till min förvåning att koldioxid­utsläppet hade ökat till 172 gram och att malusskatten hade ökat till 7.447 kronor. Det kom som en stor överraskning, jag hade aldrig kunnat tänka mig att några tillval skulle kosta så mycket i skatt, berättar Per Johansson.

Per Johansson misstänker att det är fälgvalet som är orsaken, vilket bekräftas av Volkswagen.

– Ingen skugga över bilhandlaren som jag tycker har varit väldigt tillmötesgående. Men jag tycker att det borde förklaras tydligare vilka konsekvenser ett hjulbyte får. Jag hade inte beställt 19-tums fälgar om jag hade vetat att det dessutom skulle kosta 3.450 kronor extra i skatt. Att köpa nya fälgar separat och använda standardfälgarna för vinterdäcken hade varit billigare. Då hade man sluppit skattehöjningen, säger Per Johansson.

Volkswagenimportören menar dock att informationen finns på deras hemsida och även i offerten.

– I den offert kunden har fått så finns också det omräknade koldioxid­utsläppet för den aktuella bilen med. Det vill säga 172 gram i detta fall, efter de tillval som är gjorda. Det är för övrigt helt korrekt att det i huvudsak är de större fälgarna som leder till de ökade utsläppen. I offerten finns också en formulering om att man kan kontrollera själva skatten genom att besöka Transportstyrelsens hemsida, säger Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen Sverige.

Marcus Thomasfolk, Volkswagen Sverige. Foto: Volkswagen Sverige

På hemsidan där man bygger bilen nämns väldigt lite om skatte­konsekvenserna. Inte heller att andra fälgar orsakar andra kol­dioxidutsläpp och att det kan höja skatten.

När man har byggt färdigt bilen och har lagt till större fälgar nämns koldioxidutsläppet. Men att det har höjts understryks inte. Kunden måste själv ta fram en bil med standardfälgar för att se hur stor skillnaden är. Att skillnaden i utsläpp betyder flera tusen kronor i extra skatt får kunden själv räkna ut.

Detta är inget som skiljer ut Volkswagen från övriga tillverkare.

Med facit i hand ser Per Johansson vad som har orsakat skatte­påslaget. Fälgar i storlek 19 tum i stället för 18 tum kostar åtta gram mer i koldioxidutsläpp, panoramaglastak kostar ett gram, dragkrok kostar ett gram och riktigt reservhjul kostar ett gram.

– Det här hade man ärligt talat inte en aning om, kommenterar Per Johansson.

Några regler för hur en biltillverkare ska informera om den statliga bilskatten finns inte. Men Konsumentverket tycker att det kan vara något man bör få information om.

– Det finns inga specifika regler som reglerar just om eller hur bilhandeln bör informera om skattekonsekvenser vid tillval. Marknadsrättsligt kan man argumentera för att information om skatten utgör viktig information i samband med köpet. Ett utelämnande eller vilseledande utlämnande av informationen kan därför utgöra otillåten marknadsföring. Då utgår man dock från de generella reglerna om utelämnande av väsentlig information enligt marknadsföringslagen, säger Charlotte Söderlund, jurist på Konsumentverket, och fortsätter.

– Har konsumenten dessutom på förhand gjort det tydligt för bilhandlaren att skatten är en viktig parameter för konsumenten kan det också argumenteras att man bör bli informerad före köpet om hur ett tillval skulle påverka skatten. I annat fall kan det utgöra ett fel enligt konsumentköplagens regler.

Från och med april höjs malusskatterna. Varje gram över 90 gram kommer att kosta 107 kronor, och varje gram över 130 gram kommer att kosta 132 kronor. Extra tillval på 11 gram, som i Per Johanssons fall, kommer då att kosta 1.452 kronor per år under tre år vilket totalt blir 4.356 kronor.

