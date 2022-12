Stort sug efter Microlino 2.0 – den unika lilla elbilen från Schweiz

Microlino Pioneer Series

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning: 0,7 kWh/mil vid blandad körning.

Räckvidd: 17,7 mil.

Ekonomi

Pris: Ej prissatt i Sverige. I EU ca 165 000 kronor.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, batteri 6 år.

Teknik

Elmotor 17 hk, 89 Nm.

Batterikapacitet: 10,5 kWh.

Drivning: Bakhjulsdrift.

Växellåda: Enväxlad.

Acceleration 0–50 km/tim: 5,0 sekunder.

Toppfart: 90 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Nej.

App: Nej.

Apple CarPlay/Android Auto: Nej/Nej

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 252/147/150 centimeter.

Bagagevolym: 230 liter.

Tjänstevikt: 571 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 0 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 4

Säkerhet 0

Miljö 5

Komfort 1

Ekonomi 5

Totalbetyg = 15 av 25

Plus

Lågt klimatavtryck.

Lättparkerad.

Relativt stort lastutrymme.

Minus

Ljudkomfort.

Säkerhet.

Prisvärde jämfört med större bilar.