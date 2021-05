Suzuki Across – en förklädd Toyota

Det är inte första gången det sker. Att en biltillverkare med ett hål i modellutbudet täpper igen det genom att köpa in en modell från en konkurrent och sätter sitt eget emblem i fronten.

I Suzukis fall är avsaknaden av en laddhybrid, en biltyp som i dag säljer bra och som inom den närmsta framtiden kommer att sälja ännu bättre, ett problem.

Man kan dividera om huruvida en laddhybrid med sin bensin- och elmotor är den perfekta lösningen eller enbart en dålig kompromiss, men faktum kvarstår att elbilen och laddhybriden fortsatt kommer att gynnas av dagens bonusmalus-skatt.

Därför är Suzuki glada att kunna lansera sin nya laddhybridsuv Across. Men det krävs ingen Ture Sventon för att se att det rör sig om en Toyota RAV4. Fronten gapar lite mer och strålkastarna har ett mer plirande utseende. Och nya emblem så klart. Annars är allt sig likt. Det här är en Toyota.

Bakifrån är det svårare att se Suzukis egen design. Foto: Glenn Lindberg

Across finns endast i ett utförande och med sex kulörer att välja på. Utrustningslistan är dock fullgod och innehåller det man kan förvänta sig av en bil i dag till det här priset. Adaptiv farthållare med viss mån av självstyrning, vingelvarnare och dödavinkelvarnare. Bilen kan varna för bakomvarande trafik vid backning men bromsar inte själv. Rattvärme finns också men bilen saknar navigationssystem. Det är dumsnålt i en bil för 539.900 kronor.

Toyota RAV4 fick fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktest, men den klarade inte Teknikens Världs älgtest. Toyota uppdaterade därför mjukvaran som styr antisladd­systemet. Suzuki Across levereras med uppdaterad mjukvara och klarar nu även den sig igenom undanmanöverprovet.

Across har samma fördelar som sitt tvillingsyskon. Bilen går fint på vägen med ett trevligt rörelsemönster och den tar sig an ojämnheter utan bekymmer. Den är kort och gott komfortabel.

Röda sömmar är unikt för Suzukis version. Stolarna är väl tilltagna. Foto: Glenn Lindberg

Nog finns ett litet brus i kupén, men vare sig elmotorns eller bensin­motorns ljud letar sig in. Övergången mellan dem båda är också sömlös.

Den steglösa automatlådan är irriterande med sitt varvande när du trampar gaspedalen i botten.

Sittställningen är hög och allt känns stort. Stolarna är tilltagna och väl stoppade, kupétemperatur ställs in med rejäla vred och växelväljaren är en stor klump.

Det finns massor av fysiska vred och knappar intill pekskärmen, vars upplösning är otidsenligt grumlig. Här ligger Toyota och därmed Suzuki efter konkurrenterna.

Hur motor och växellåda arbetar går att se i realtid. Skärmens upplösning är inte den bästa. Foto: Glenn Lindberg

Det bästa med bilen är den långa räckvidden på el: 7,5 mil vid blandad körning. Batteripaketet är placerat under golvet och inkräktar därmed inte på bagageutrymmet, även om reservhjulet är ersatt av ett lagningskit. Across erbjuder goda utrymmen, men vi hade gärna sett en genomlastningslucka i baksätets ryggstöd. Baksätet är rymligt och bekvämt och fötterna får ledigt plats under stolen framför. Det juster­bara ryggstödet är ett plus.

Tilldelningen av Across till Sverige är oklar. Suzuki tror själva på runt 300 bilar per år, vilket är extremt få. Bara i april såldes 535 stycken RAV4 Plug-in Hybrid.

Även om du kanske gillar Across till utseendet så blir den förväntat stora värdeminskningen ett problem. Suzuki är ett uddamärke i Sverige och trots att bilen bygger på RAV4 så innebär det dessvärre inte lika bra förmodat andrahandsvärde.

Suzuki Across har alla rätt på pappret, men trots det finns bättre alternativ.

Rejält vred för att välja olika körlägen. Foto: Glenn Lindberg

Suzuki Across 2,5 l Laddhybrid Inclusive E-Four CVT Miljö Koldioxidutsläpp: 22 gram/km vid blandad körning. Förbrukning: Bensin 1,00 liter/mil, el 1,66 kWh/mil vid blandad körning. Inköpsbonus: 32.174 kronor. Ekonomi Pris: 539.900 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 3 år. Teknik Motor: Bensin 185 hk, 227 Nm. Elmotor fram 182 hk, elmotor bak 54 hk. Totalt 306 hk. Batterikapacitet: 18,2 kWh. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: Steglös automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 6,0 sekunder. Toppfart: 180 km/tim. Digitalt Pekskärm: 9 tum, halvt integrerad. App: Nej. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 463/186/169 centimeter. Bagagevolym: 520–1. 604 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 2 020 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.500 kg, med endast B-behörighet: 990 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Miljö 4 Komfort 3 Ekonomi 3 Totalbetyg = 17 av 25 Plus Fyrhjulsdrift. Lång räckvidd på el. Stark. Minus Skärmupplösning. Förväntat andrahandsvärde. Ingen lastlucka. Visa mer

Läs mer: Fler artiklar om elbilar

Läs mer: Fler biltester