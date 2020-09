Till sist fick Toyota en riktig laddhybrid

Toyota Prius lanserades 1997, med ett litet batteri som stöttade bensinmotorn. Med sin hybridteknik satte den Toyota på kartan som ett företag med blicken framåt. Men resten av bilvärlden kom ikapp och i Sverige försvann Prius ur modellprogrammet tidigare i år och med den också märkets enda laddhybrid, lanserad 2012.

Just därför är RAV4 Plug-in Hybrid viktig för svensk del och den prickar alla rätt i listan för vad kunder vill ha. Högbyggd suv till bra pris och som går att ladda med sladd. Bra pris är i och för sig relativt, bilen börjar på en halv miljon, men det är ändå 80.000 kronor billigare än en lågutrustad Volvos XC60 T6 Recharge.

Bakom ratten känns det dock allt annat än 500.000 kronor. Interiördesignen känns tio år gammal. Röda sömmar och svarta detaljer försöker ta upplevelsen till nästa nivå, men det faller platt. Skärmen i mittkonsolen är klumpig, ful och lågupplöst. Dessutom med ett anskrämligt gränssnitt som få kan tilltalas av. Man kan försvara Toyota med att de inte är ett lyxbilsmärke. Jag kan ändå tycka att de är där och nosar med tanke på det höga priset.

Bild 1 av 3 Interiören ger inte känslan av att vara en modern bil. Foto: Glenn Lindberg Bild 2 av 3 Både utseendet på skärmen och gränssnittet lämnar mer att önska. Foto: Glenn Lindberg Bild 3 av 3 Röda sömmar räcker inte för att ta designen till nästa nivå. Foto: Glenn Lindberg Bildspel

Stolarna är breda och väl tilltagna men med hård stoppning som märks på långresan. Räckvidden på el är riktigt bra, 7,5 mil i blandad körning enligt den tuffa WLTP-körcykeln. Efter 45 kilometer återstår hälften av kraften i batteriet på min provtur. Färddatorn uppger en elförbrukning på 1,87 kilowattimmar per mil med en snitthastighet omkring 60 kilometer i timmen, så att köra bilen uppemot tio mil med eldrift tycks definitivt vara möjligt.

Toyota har monterat extra isolering för att minska däckbullret och gett bilen tjockare vind- och sidorutor, och nog är det rätt tyst bakom ratten. Inte heller något surr från elmotorn hörs, trots att den här blivit kraftigare än i vanliga RAV4 Hybrid, från 120 till 182 hästkrafter. Elmotorn till bakhjulen är oförändrad med sina 52 hästkrafter och gör således bilen fyrhjulsdriven.

306 hästkrafter gömmer sig under huven. Foto: Glenn Lindberg

När du startar RAV4 Plug-in Hybrid läggs det eldrivna läget i, men ett hybrid- och laddläge av batteriet finns att tillgå. Hybridläget stöttar bensinmotorn vid behov och ger vid provkörningen en låg bensinförbrukning – 0,5 liter per mil. RAV4 Plug-in Hybrid med sina 306 hästkrafter har gott om kraft för den som behöver det.

Bilen känns bred men lättplacerad på vägen tack vare sin kantiga design och goda runtomsikt. Men särskilt kul att köra blir det aldrig, och det är väl i och för sig inte meningen heller. Motorn brölar ansträngt när gasen stampas i botten.

Foto: Glenn Lindberg

När tidningen Teknikens Värld körde RAV4 Hybrid i sitt älgtest förra året blev betyget underkänt med svåra sladdtendenser. Toyota uppdaterade antisladdsystemet men gjorde aldrig någon återkallelse av redan sålda bilar. Systemet uppdateras heller inte vid service, utan det är något du som kund specifikt måste begära.

Säkerhetsmässigt finns annars det mesta, men filhållningsassistenten är lite väl mån om att lägga bilen mitt i körfältet, vilket blir ansträngande. Jag slår helt sonika av funktionen efter ett tag.

Efter det statliga bonusbidraget är laddhybriden 120 000 kronor dyrare i inköp än den vanliga hybriden. Lösningen blir att köra mycket på el som är billigare per mil än vad bensin är. Dock är vanliga RAV4 Hybrid redan snål på bensindropparna, 0,56 liter per mil, och har en låg milkostnad. Förmånsvärdet för tjänstebilsföraren landar på 2 456 kronor per månad för laddhybriden.

Det finns bra med utrymme. Foto: Glenn Lindberg

RAV4 Plug-in Hybrid kan ta över stafettpinnen från storsäljaren Mitsubishi Outlander PHEV, ett märke som nu lämnar Europa. Allt talar för Toyotan. Bra utrymmen, okej pris, fyrhjulsdrift och lång räckvidd på el.

Det spelar kanske ingen roll att den saknar känslosträngar att spela på.