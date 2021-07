Toyota tar till sig av kritiken – RAV4 klarar älgtestet

Det började redan våren 2019 då hybridversionen av Toyota RAV4 underkändes i biltidningen Teknikens Världs älgtest – som innebär att testa väghållning genom att väja mellan koner på en bana i olika farter. Toyota tog fram en ny programvara till antisladdsystemet och strax innan pandemin nådde Europa testades den uppdaterade RAV4 Hybrid som nådde godkänt resultat.

Hösten 2020 var det dags igen, då RAV4 laddhybrid hade premiär på den svenska marknaden och därmed testades för första gången. Resultatet i älgtestet var uselt, mycket sämre än vad hybridversionen hade presterat tidigare.

Bakvagnen sladdade ut rejält och antisladd­systemet arbetade inte alls tillräckligt bra. Det var först när hastig­heten togs ner till 63 kilometer per timme, att jämföra med gränsen för godkänt på 72 kilometer per timme, som bilen klarade sig genom banan.

Men nu har Toyota uppdaterat laddhybriden. Det här är första gången som Toyotan testas om sedan den dömdes ut i älgtestet förra året. Första körningen i 65 kilometer per timme ger ett inte helt förtroendeingivande resultat.

Den snabba styrningen bygger upp stora krafter i bilen, som svarar med att låta bakvagnen kliva ur spår. Att bilen visar upp sladdtendenser redan vid så låg hastighet är ett dåligt tecken, men den klarar sig genom banan.

Vid 68 kilometer per timme börjar bilen bete sig ansträngt genom banan. Den kränger, styrningen blir tung och bakvagnen sladdar ut. Antisladdsystemet borde arbeta mer och smidigare för att göra panik­manövern enklare.

Vid 70 kilometer per timme märks för första gången ett mer aktivt arbetande antisladdsystem. Det är långt ifrån lika effektivt och smart som marknadens bästa – men det får trots allt bilen att klara sig genom banan.

Så, varför borde det arbeta bättre? Därför att det blir enklare för dig som förare att ta dig runt ett hinder på vägen om anti-sladdsystemet dels sänker hastigheten och dels ser till att ta bilen dit föraren siktar med ratten.

Hastigheten höjs till gränsen för godkänt, 72 kilometer per timme, och RAV4 laddhybrid klarar även det – med nöd och näppe. Beteendet är ansträngt med krängning och ett märkligt arbetande anti­sladdsystem – men bilen river inga koner och är därmed godkänd.

När hastigheten höjs till 74 kilometer per timme märks det tydligt hur svårt bilen har att justera rätt i den ansträngda situationen. Plötsligt bestämmer sig antisladdsystemet för att bromsa framhjulen, vilket ger en grav understyrning och bilen lämnar banan rakt fram – alltså rakt fram i det mötande körfältet. Detta om något är en tydlig indikation på att Toyota, trots det godkända resultatet, fortfarande har mycket kvar att jobba på vad gäller antisladdsystemets ingrepp.

Med på testet denna gång är även Suzuki Across laddhybrid. Bilen är helt ny och resultatet ett sam­arbete mellan Toyota och Suzuki. Det handlar alltså om samma konstruktion under karossen. Redan vid 65 kilometer per timme i älgtestet märker vi flera skillnader – till det bättre.

Den snabba styrresponsen gör Toyotan väldigt trevlig att köra ute på väg, men det beteendet i straffar sig i älgtestet. Detta sker inte hos Suzukin, responsen i styrningen är inte alls lika rapp och belastningen på bakvagnen blir därmed inte heller lika hög. Samtidigt märker vi ett bättre arbetande antisladdsystem där hastigheten sänks i större utsträckning och övriga ingrepp gör bilen mer lätthanterlig.

Mönstret följer med upp i hastighet och när Suzuki Across laddhybrid klarar gränsen för godkänt, 72 kilometer per timme, så sker det med ett betydligt mer städat uppträdande än hos Toyota. Suzuki uppvisar aldrig några sladdtendenser. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att begränsa eller helt bygga bort bakvagnssladd vid den här typen av undanmanöver.

Tidningen testar även Suzuki Across laddhybrid i 74 kilometer per timme, men då räcker inte greppet till. Bilen understyr – fortsätter rakt fram - ut ur banan, men det sker på ett betydligt lugnare och mer beräknat sätt än för Toyota RAV4 laddhybrid.

Läs mer: Fler artiklar om Motor