Toyotas bränslecellsbil är lyxig men svår att tanka

Toyota Mirai

Miljö

Koldioxidutsläpp vid blandad körning: 0 gram/km.

Förbrukning vid blandad körning: 0,8 kg/10 mil.

Räckvidd: 65 mil.

Ekonomi

Pris: Motsvarande 658.200 kronor i Tyskland.

Miljöförmåner: Ja. 60.000 kronor.

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, bränslecell 5 år/10.000 mil.

Teknik

Motor: El. 182 hk, 300 Nm.

Drivning: Bakhjulsdrift.

Växellåda: 1-växlad automatlåda.

Acceleration 0-100 km/tim: 9,2 sekunder.

Toppfart: 175 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Ja. Storlek 12,3 tum.

App: Ja. Pocket Mirai.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 498/188/148 centimeter.

Bagagevolym: Uppgift saknas.

Maximal släpvagnsvikt: Uppgift saknas.

Betyg del för del

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 5

Komfort: 4

Miljö: 5

Ekonomi: 2

Totalbetyg: 20 av 25

Plus

Lyxig

Klimatvänlig

Lugn

Minus

Dyr

Få tankställen

Bagageutrymme