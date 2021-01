Trevlig bekantskap på vägen men digitala frågetecken för ID.4

Volvo V60 T6 Recharge - laddhybrid

Miljö

Koldioxidutsläpp: 43 gram/km vid blandad körning.

Förbrukning blandad körning: el: 16,2 kWh/10 km. Bensin 1,9 l/100 km

Ekonomi

Räckvidd el på papperet: 5,2 mil.

Pris/förmånsvärde/privatleasing i kronor: 503.100/4.207/ XXXX

Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, batteri 8 år.

Miljöförmåner: Ja. 30.012 kronor i inköpsbonus. (Efter 1 april 20.514 kronor)

Teknik

Motor: Elmotor: 87 hk

Bensinmotor: 253 hk

Vridmoment: 590 Nm

Batterikapacitet: 10,4 kWh.

Max laddeffekt: 3,7 kW.

Drivning: Fyrhjulsdrift.

Växellåda: 8-växlad automatlåda.

Acceleration 0–100 km/tim: 5,4 sekunder.

Toppfart: 180 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: Ja, Volvo Sensus

App: Volvo On Call - fjärrreglering av värme, vägassistans etc

Apple Carplay/Android auto: Ja/Ja

OTA (nätuppdatering): Nej

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 476/185/142 centimeter.

Bagagevolym: 481–1.393 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 2.169 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 2.000 kg.

Betyg del för del

Köregenskaper: 4

Säkerhet: 4

Miljö: 4

Komfort: 4

Ekonomi: 2

Totalbetyg: 18 av 25

Plus

Hög kvalitetskänsla

Bra vägegenskaper

Minus

Går i praktiken bara runt 4 mil på el

Dyr