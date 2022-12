Två elbilar på en maratonresa genom Europa – många men snabba laddstopp

Vi är på väg mot den lilla semester­orten Golfe-Juan på franska rivieran. För tio år sedan körde vi de tre mikrobilarna Seat Mii, Skoda Citigo och Volkswagen Up från Stockholm till rivieran för att springa ett maratonlopp. Både att köra och att springa gick bra.

Eftersom 2022 innebär tioårsjubileum för vår maratonlöpning gör vi det igen. Den här gången är det inte tal om några bensinbilar – nu blir det eldrivna modell­nyheter och valet faller på Kia EV6 och Volkswagen ID.5 GTX som bägge är fyrhjulsdrivna elsuvar.

När det är dags för resans andra laddstopp efter att ha lämnat Stockholm bakom oss så hamnar vi vid Allegos laddstation i Ljungby. De fyra Allego-stolparna är placerade i utkanten av området, bakom den sömnigaste restaurangen intill en grushög. Det är förstås en nackdel, liksom att en av stolparna är trasig. En fördel är däremot att det går att starta och betala laddningen med ett helt vanligt betalkort.

Nåväl, vi lyckas ladda så mycket el att båda elbilarna kan ta sig över bron till Danmark och ner till Greve Strand där en ny Ionity-laddare hägrar.

Både Kia EV6 och Volkswagen ID.5 GTX visar att det är bekvämt att åka elbil. ID.5 övertygar med sin långfärdskomfort och sitt rymliga baksäte och bagageutrymme – men har påtagliga brister när det kommer till förarmiljö och stödsystem. EV6 har bättre farthållare och en mer lätthanterlig förarmiljö, men har inte samma komfort och innerutrymmen.

Sent på kvällen under resans första dag rullar testlaget in i ett mörklagt Sakskøbing i Danmark. Här får Volkswagen ID.5 ladda fullt över natten. Eftersom Kian har mer laddning kvar i batteriet och dessutom laddas snabbare på snabbladdarna får den stå över.

Vi hinner med en tidig färja från Rødby över Fehmarn Bält och väl över på den tyska sidan måste vi ta första bästa laddare för att få ny kraft i Kian. Valet faller på en Shell-laddare vid en Aral-station i Lübecks utkant.

Shell har oss veterligen fått upp någon enstaka snabbladdare i Sverige, men i Tyskland är de vanliga och ytterst välfungerande. De utlovar en maximal laddeffekt på 360 kilowatt och det går fint att starta laddningen och betala med vilket betal- eller kreditkort som helst.

Här ser vi fram emot att Kian ska ladda på för allt den är värd, det vill säga 239 kilowatt, vilket är dess maximala laddeffekt. Så blir det inte. Trots att vi har förberett bilen genom att ställa in laddaren som mål i navigationen – så att systemet kan förvärma batteriet till optimal arbetstemperatur – mäter vi upp en högsta laddeffekt på 127 kilowatt. Den här funktionen har utlovats sedan länge av Kia, men har kommit först nu till EV6 genom en uppdatering. Volkswagen ID.5 har inte den här funktionen.

Vid resans alla laddningar märker vi att det skiljer i laddhastighet mellan bilarna, alltid till Kians fördel. Systemspänningen på 800 volt tillåter högre laddeffekt än Volkswagens 400-voltsystem, men vi kommer aldrig upp i de utlovade 239 kilowatt. Som fortast blir det 222 kilowatt. ID.5 kommer upp i på 100 kilowatt som mest, och når alltså inte den utlovade maximala laddeffekten på 135 kilowatt.

Bild 1 av 3 Under laddpauserna går det att beskåda sköna vyer. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 3 Att åka elbil genom en rad europeiska länder är bekvämt, konstaterar testlaget. Volkswagen ID.5 bjuder på bäst långfärdskomfort. Foto: Patrik Lindgren Bild 3 av 3 Det blir ett rejält antal laddstopp på maratonresan genom Europa. Hunden Doris är nöjd med pauserna. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Varför bilarna inte når sin maximala laddeffekt vid fler laddstolpar är svårt att förstå, vi laddar aldrig i särskilt kallt eller varmt väder och alla laddstolpar ska ha kapacitet som vida överstiger vad bilarna kan ta emot. Det är dock tydligt att Kian är snabbare, vid många stopp hinner den ladda fullt, medan ID.5 kämpar på i lugnt mak för att nå till de procent vi behöver för att ta oss vidare.

Mätningarna visar tydligt att Kian kan stå både fem, 10 och ibland 15 minuter kortare vid laddstolparna, vilket förstås gör skillnad på den totala körtiden.

På Autobahns frifartssträckor kan man köra fort och spara tid, om man inte kör elbil. För att inte dränera batterierna ställer vi in farthållarna på mellan 120-130 kilometer i timmen och lägger oss i högerfilen.

Hur dyr elen är beror dock helt och hållet på hos vilka operatörer man laddar och vilket avtal man har.

I Schweiz korsar vi Alperna och det vackra San Bernardino-passet. Här får man som elbilsförare först hicka för att räckvidden försvinner fortare än kvickt på väg upp, men på andra sidan bär det åter nedåt och elbilarna motorbromsar till sig fyra–fem nya mil i nedförsbackarna.

När man kommer norrifrån och siktar på Medelhavet måste man först ta sig runt Milano för att sedan passera Genua och kasta sig ut på den slingriga motorvägen E80 som följer kusten västerut mot Nice.

Efter ytterligare 20 mil är vi framme vid målet för resan – Golfe-Juan strax väster om Nice.

Sammanfattningsvis går det bra att köra elbil genom Europa. Man får bara vara beredd på att det tar lite längre tid, men man kan också se fram emot att komma fram mer utvilad. Elbilarnas begränsade räckvidd tvingar fram naturliga pauser med jämna intervaller om 2,5-3 timmar.

Bild 1 av 3 Kia EV6 har bättre farthållare och en mer lätthanterlig förarmiljö jämfört med ID.5, men inte samma komfort och innerutrymmen. Foto: Patrik Lindgren Bild 2 av 3 Trots sin storlek är ID.5 smidig att hantera i den franska rivieratrafiken. Sikten framåt är bra och den vänder, nästan, på en femöring. Foto: Patrik Lindgren Bild 3 av 3 Efter ett svettigt maratonlopp på rivieran körde vårt testlag hem till Stockholm igen. Foto: Patrik Lindgren Bildspel

Kias överlägsna laddprestanda gör stor skillnad. Den snabba laddningen ger större frihet i planerandet av resan, liksom den något längre räckvidden. Om vi inte hade valt att hålla ihop testlaget i de två bilarna hade EV6 kunnat hoppa över minst ett laddtillfälle och kommit fram minst en timme tidigare.

Likväl är det små skillnader. Kias 800-voltsystem gör att laddningen går fortare, men inte SÅ mycket fortare. Vid en laddning från 20 till 80 procent handlar det om en tidsskillnad på max 5-10 minuter till Kians fördel – större fördel än så ger inte 800-volttekniken kontra 400 volt. Är det värt det?

Det blir en retorisk fråga eftersom Kia EV6, trots sitt mer avancerade elsystem, inte är påtagligt dyrare än Volkswagen ID.5 GTX. Kian är i grundutförande omkring 10 000 kronor dyrare än Volkswagen-bilen. Det är en merkostnad vi tycker att 800-volttekniken är värd.

Hur dyr elen är beror dock helt och hållet på hos vilka operatörer man laddar och vilket avtal man har. Ionity tar till exempel 8,70 kronor per kilowattimme som standard, men om man som vi har årsabonnemanget som kostar 2 280 kronor sjunker priset till 3,50 kronor per kilowattimme. Hos Allego, Fastned och Aral laddar vi för standardtaxan som är nära åtta kronor per kilowattimme.

Så snabbt laddar testbilarna med snabbladdare Källa: Teknikens värld.

Fakta. Kia EV6 AWD Miljö Koldioxidutsläpp blandad körning: 0 g/km (uppgiven). Förbrukning blandad körning: 1,72/2,16 kW/mil (uppgiven/test). Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 674 900/62 790/i.u kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år första tre åren. Därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 7 år/16 000 mil, rostgaranti 12 år, vagnskada 3 år, lackgaranti 5 år, vägassistans 7 år, batteri 7 år/15 000 mil. Ägandekostnad vid köp (2 000 mil/år): 69,12 kr per mil de tre första åren. Teknik Motor: El fram och bak. Totalt 325 hk, 605 Nm. Batterikapacitet: 77,4 kWh (brutto). Max laddeffekt hemma/snabbladdare: 10,5/239 kW. Drivning: Fyrhjulsdrift. Växellåda: Enväxlad. Acceleration 0–100 km/tim: 5,2/7,6 sekunder (uppgiven/test). Toppfart: 188 km/tim (uppgiven). Digitalt Pekskärm: 12,3 tum. App: Kia Connect. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Ja. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 468/188/155 centimeter. Bagagevolym: 490–1 300 liter. Tjänstevikt: 2 124/2 160 kg (uppgiven/test). Maximal släpvagnsvikt: 1 600 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 5 Miljö 5 Komfort 4 Ekonomi 3 Totalbetyg: 21 av 25 Tre plus Snabbladdningsprestanda. Förarmiljö. Välfungerande förarstödsystem. Tre minus Bakåtsikt. Obekvämt baksäte. Högt inköpspris. Visa mer