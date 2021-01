Två familjebilar på gas i skuggan av elbilar

James Bond kör Aston Martin och räddar världen. Men bara på film. I verkligheten är det vi som kör på biogas som räddar världen. Suzuki S-Cross kanske inte ser så tuff ut jämfört med Bonds Aston Martin Vantage men den går att köra på biogas som utvinns från avloppsvatten och matrester.

Modellen lanserades redan 2013. Åldern märks i detaljerna. Bildskärmen på instrumentpanelen är ovanligt liten, döda vinkel-varning saknas, autobromssystem finns bara på toppversionen och stannar inte för cyklister och fotgängare.

Gaskonverteringen är gjord av ett företag i Växjö. En fördel är att bensintanken är original och rymmer normala 47 liter. Men det är dåligt att färddatorn inte visar gasförbrukning eller räckvidd, mätaren är bara kopplad till bensindriften.

Suzuki S-Cross kom redan 2013 men upp­daterades 2017. Foto: Peter Klemensberger

S-Cross är relativt högbyggd och rymlig. Baksätet har bra benutrymme och dynan är högt placerad, vilket även ger bra sikt ut. Motorn lystrar till namnet ”Boosterjet”. Jag vet inte om det är menat som ironi eller om det är önsketänkande. När den körs på bensin ger den på papperet 140 hästkrafter, men med gasdrift är maxeffekten 126 hästkrafter. Jag undrar var de håller hus, bilen är seg i reaktionerna.

Priset är 325.900 kronor för versionen med 1,4 liters-motor och automatlåda, men en billigare finns för 292.100 kronor. Från priserna kan du dra av 10.000 kronor i miljö­bonus. Jämfört med bensindrivna S-Cross kostar gasversionerna 56.000 kronor extra. Dyrt, men Suzuki har de enda fyrhjulsdrivna gasbilarna på marknaden.

Gastankarna i provbilen är på elva kilo och ryms under bagagerumsgolvet. Gasen räcker till 22 mils körning. Bilen kan även beställas med gasflaskor på 15 eller 18 kilo. Sistnämnda ger 37,5 mil räckvidd på bekostnad av bagagevolymen.

På Bromma reningsverk möter vi Hanna Gottås, processingenjör på reningsverket, som förklarar processen för oss. I korthet går det ut på att avloppsvattnet avskiljs från ”fast massa” som pumpas till stora rötkammare där metangas bildas. Processen tar upp till en månad, och efter förädling används gasen som fordonsbränsle. Biogas görs också av matrester. Oavsett om den är gjord på biff eller avföring är det svårt att tänka sig ett mer miljövänligt bränsle.

Gasen kostar i skrivande stund 17:44 kronor per kilo. Suzuki med automatlåda drar ett halvt kilo gas per mil, lite mindre för Skodan, och du har en milkostnad på under nio kronor per mil. Ungefär samma bränslekostnad som för en bensinbil, dock dyrare än elbilar. Fördelen jämfört med elbilar är snabbheten. Det tar ett par minuter att tanka fullt – och till ett bra pris.

Skodas interiör är modern och typisk för Volkswagenkoncernen. Automatlåda finns ej att beställa. Foto: Peter Klemensberger

Skoda Kamiq finns bara med framhjulsdrift. Till skillnad från Suzuki S-Cross sitter suv-identiteten i designen. Jämfört med Suzuki S-Cross gör vi en tidsresa. Bildskärmen är större, telefonen kan laddas trådlöst, autobroms är standard redan i billigaste versionen och känner dessutom av fotgängare – det har hänt en del sedan 2013.

Enlitersmotorn ger 90 hästkrafter med gasdrift och är på papperet betydligt svagare än Suzuki S-Cross. Men den låter sportigt och med manuell låda svarar motorn bra. Gastankarna rymmer 14,6 kilo vilket ger en räckvidd på ungefär 30 mil.

Midjelinjen är rak och låg vilket ger bra runt-om-sikt. Bilen är okomplicerad, lättparkerad, lagom stor och med bra utrymme i baksätet. Komfortutrustningen i basversionen Ambition halkar efter på några punkter jämfört med Suzuki S-Cross. Men i övrigt har Kamiq allt som krävs i dag. Dessutom praktiska finurligheter som isskrapa i tankluckan, inbyggd tratt för spolarvätske­påfyllning och plats för paraply i dörren.

Säkerhetsutrustningen är betydligt mer tidsenlig än hos S-Cross. Trötthetsvarnare, döda vinkel-varning och filhållare är standard. Klimatanläggning, rattvärme och uppvärmda och elstyrda backspeglar ingår i nivån Style som kostar 18.600 kronor extra.

Prisfördelen för Skoda Kamiq är hela 73.000 kronor. Men den saknar en rejäl bensintank. Nio liter är en begränsning, räckvidden på bensindrift är drygt 15 mil.

Är gasbilen ett vettigt alternativ? Jag räddar ju världen, visst räknas det?

Tydligen inte. För trots att tekniken finns här och 180 gaspumpar är spridda över landet har gasbilen aldrig lyft. Det bottnar i ekonomin.

Skärmen saknar stöd i nederkant för handen. Klimatanläggning och backkamera är standard hos S-Cross. Foto: Peter Klemensberger

Den som får och kan köra en laddbar tjänstebil gör det, en elkostnad på två–tre kronor per mil överröstar alla invändningar. För privatbilisten är det jämnare, men ändå oförmånligt. Räknat på förbrukningen enligt EU:s körcykel WLTP kostar bensinen för en Skoda Kamiq 8:14 kronor per mil och gaskostnaden är 8:45 kronor per mil.

Det exakta utfallet beror på driv­medelspriset för stunden. Lägg till högre inköpspris, dyrare besiktning och underhåll så har vi förklaringen till varför gasbilen inte lyfter. Men om man jämför privatköpt gasbil med elbil kan det svänga åt olika håll. Den snabba tankfyllningen talar dock alltid till gasbilens fördel – så länge du har en gasmack i närheten.

För miljövännen kan därför gasbilen fortfarande vara ett vettigt alternativ, om prispåslaget är så litet som i fallet med Skoda Kamiq G-Tec. Ett aber är gastankarnas livslängd, de är godkända för 20 år. Sedan lär bilen behöva skrotas. Men hur länge håller elbilsbatterier?

Statens morötter styr i högsta grad. Sedan kan man ju undra över morötternas storlek.

Elbilen drunknar i en korg med 60.000 morötter, gasbilen får nöja sig med lite överbliven morotsblast.

S-Cross finns med tankar på 15 och 18 kilo för 3 750 och 12 500 kronor. Foto: Peter Klemensberger

Suzuki S-Cross 1,4 Boosterjet Allgrip 4x4 Automat Miljö Koldioxidutsläpp: 169/112 gram/km vid blandad körning (bensin/gas). Förbrukning: Bensin 0,75 liter/mil. Gas 0,49 kg/mil. Ekonomi Pris: 325.900 kronor. Miljöförmåner: Ja. 10.000 kronor. Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 3 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, assistans 3 år. Teknik Motor: Bensin/gas. 1,4 liter. 140 hk, 220 Nm. Drivning: Fyrhjulsdrift Växellåda: 6-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 10,5 sekunder (bensin). Toppfart: 200 km/tim (bensin). Digitalt Pekskärm: Ja. 7 tum. App: Nej. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 430/178/158 centimeter. Bagagevolym: 375–1.214 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1.410 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1.200 kg. Betyg del för del Köregenskaper 4 Säkerhet 3 Komfort 4 Miljö 5 Ekonomi 2 Totalbetyg: 18 av 25 Plus Fyrhjulsdrift Räckvidd på gas (18 kilos-tank). Minus Pris. Dålig bränslemätare. Visa mer

Läs mer: Fler tester av bilar