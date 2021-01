Uppdateringar via nätet ersätter verkstadsbesök

OTA, SOTA eller FOTA?

Metoden att skicka uppdateringar över internet är ny inom bilvärlden, men väl etablerad i till exempel mobiltelefonbranschen.

Det kan kallas SOTA (Software over the air), FOTA (Firmware over the air) eller bara OTA (Over the air), men alla akronymer syftar på samma sak: En enhet (till exempel en bil) laddar ner ny mjukvara via internet och installerar den utan att behöva besöka en verkstad.

Tesla använder metoden för att upp­datera bilarna med täta intervaller, ibland så ofta som flera gånger i månaden.