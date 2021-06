Uppstickarens vd: Bilindustrin är oetisk

Högen av svarta containrar ska stå på Strömkajen utanför Nationalmuseum i Stockholm några veckor. Hopplocket av containrar är det nya bilmärket Lynk & Cos första tillfälliga butik där nyfikna ska kunna bilda sig en uppfattning om vad det här är för något.

Vad skiljer er från andra bilmärken?

– Vi tillhandahåller mobilitet, säger Lynk & Co:s vd Alain Visser när han tar emot inne i containern.

Man möts först av en kaffebar och en liten butik med dyra tvålar och väskor, allt med koppling till Sverige. I rummet bredvid finns bilen – Lynk & Co 01 som är det nya bilmärkets första modell.

– Vi ser oss inte som ett bilmärke. Vi råkar ha en bil, men den är bara ett verktyg för att erbjuda mobilitet. 80 procent av mina anställda har aldrig varit i bilindustrin förut och en i ledningsgruppen har inte ens körkort, berättar Alain Visser.

Alain Visser, vd för Lynk & Co, har tidigare jobbat för Ford, General Motors och Volvo Cars. Foto: Glenn Lindberg

Företaget betraktar inte biltillverkare som Toyota eller Volkswagen som främsta konkurrenter utan snarare Uber, Voi och kollektiva färdmedel.

Lynk & Co har dock gemensamt med Toyota och Volkswagen att de säljer just bilar. Lynk & Co lanserades i Kina år 2018 och där finns flera modeller; 01, 02, 03, 05, 06 samt 04 som är en sparkcykel. Vid Europalanseringen är det dock bara modellen 01 som är aktuell, som hybrid eller laddhybrid och i färgerna svart eller blå. Fler val går inte att göra.

Borde inte er första modell ha varit en elbil?

– Vår nästa bil blir helt eldriven och jag tror att den kommer om cirka två år. Vi har elbilstekniken inom gruppen men vi valde att inte börja med det eftersom jag anser att om man bara ska ha en bil i dag så är den tekniken inte tillräcklig.

I den stora Geelykoncernen är Lynk & Co ensamma om sin affärsmodell som bygger på korttidsleasing i stället för försäljning. Kunderna leasar en bil för 5.500 kronor per månad, med endast en månads uppsägningstid. Volvo har ett liknande upplägg som kallas Care By Volvo. Då är det tre månader i taget som gäller och XC40 Recharge T5, tvilling till Lynk & Co 01, kostar 1 165 kronor mer per månad. Som jämförelse kan man också privatleasa elbilen Volkswagen ID.3 med nästan likvärdig utrustning för 4.400 kronor per månad.

Lynk & Co:s butik på Strömkajen i Stockholm. Foto: Glenn Lindberg

Är ert sätt att sälja bilar bättre än det traditionella?

– Jag tror att Geely ser oss som den vilda hästen i stallet. Det mesta Geely sysslar med är bilmärken, men man är inte helt säker på hur bilindustrin utvecklas. De ser oss som ett sätt att prova nya grepp.

Lynk & Co har i dagsläget omkring 15.000 så kallade medlemmar, det vill säga kunder som leasar en bil. I Sverige har man levererat drygt 300 bilar. Exakt hur många kunder som behövs innan märket blir lönsamt är inte uttalat, men företaget räknar med att man börjar gå med vinst nästa år.

Hur många bilar vill ni sälja?

– Vi har inte satt något volymmål, vi siktar i stället på att få så många medlemmar som möjligt. Det kanske låter konstigt, men jag vill säga att ju färre bilar vi har med så många medlemmar som möjligt, desto bättre.

Precis som Volvos elbilar kommer Lynk & Co:s bilar inte att säljas genom traditionella återförsäljare. Att gå in på företagets hemsida och beställa en bil är enda sättet. När det är dags för service eller reparation kommer Lynk & Co-personal och hämtar bilen. Polestar, som också är ett nytt bilmärke inom Geely­koncernen, har ett liknande sätt att hantera försäljning och kundkontakt. I DN Motor 12 juni skrev vi om Peter Nyberg som köpt en ny Polestar 2 och fått gamla hjul och haft svårt att få kontakt med före­taget.

Finns det risk att det blir svårare för kunderna att få hjälp om bilen går sönder?

– Bilindustrin i dag är oetisk eftersom den förlorar pengar på att sälja bilar och tjänar pengar på att laga dem. Vi vill inte göra så.

– I månadskostnaden ingår service, vilket gör att varje gång en av våra bilar måste in till en verkstad för att repareras så förlorar vi pengar. Det innebär att vår högsta prioritet är att bilen håller hög kvalitet. Det är precis motsatt affärsmodell mot resten av branschen.

Återförsäljarnas roll tycks han se som mer eller mindre utspelad. Framöver kommer alla bilföretag att söka mer direktkontakt med kunderna eftersom det är så man bygger sitt varumärke. I bilindustrin har man traditionellt gjort tvärtom, det enda man inte har hand om själv är kundkontakten.

Kommer fler att följa er affärs­modell?

– Om biltillverkarna inte är försiktiga, vilket de inte är, så kommer de att bli underleverantörer. Vi har ställt oss frågan om vi ska vara Lufthansa (flygbolag reds. anm.) eller Boeing (flygplanstillverkare reds. anm.). Vi har bestämt oss för att vara Lufthansa. Många andra verkar ha bestämt sig för att vara Boeing och då kan det bli så att Apple, Google med flera blir Lufthansa och erbjuder mobilitet med bilar från de som är Boeing.

Läs mer: Fler artiklar från DN Motor