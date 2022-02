Utlovad räckvidd höll inte måttet

Dick Fernström bor på Gräsö, i kustbandet utanför Öregrund. När det var dags att köpa ny bil förra året föll tankarna på en elbil. Men det var viktigt att räckvidden var den rätta eftersom paret Fernström har en lägenhet i Stockholm som besöks regelbundet.

– Vi har minst 18 mil till lägenheten i Stockholm, enkel resa. Vi har ingen enkel möjlighet till laddning där vi brukar parkera bilen i Stockholm, därför letade jag efter en elbil med lång räckvidd, en bil som skulle klara 40 mil, berättar Dick Fernström.

Blickarna drogs till nya fyrhjulsdrivna Ford Mustang Mach-E. ”54 mil i räckvidd” enligt Ford.

– Jag förstår att det handlar om en räckvidd som är uppmätt under ett visst testförfarande, och frågade därför säljaren om man i verkligheten skulle klara av 42–44 mil. ”Inga problem” var svaret, säger Dick Fernström.

Bilen beställdes och levererades sent i oktober. Ganska snart märkte Dick Fernström att bilen inte gick så långt som hade utlovats. När batteriet laddades till 100 procent kunde han läsa räckvidder som varierade mellan 31–40 mil. Vid ett tillfälle, efter ett verkstadsbesök, stod det 46,6 mil i räckvidd på displayen.

– Men i verkligheten är räck­vidden kortare än den som står i displayen. I dag hade jag laddat till 100 procent och hade 38,8 mil i räckvidd enligt färddatorn. Sedan kör jag 21,1 mil till lägenheten i Stockholm, men när jag kommer fram är det bara 5,5 mil räckvidd kvar, berättar Dick Fernström.

Kontentan är att bilen som enligt säljaren ”utan problem” skulle klara en resa tur och retur, med knapp nöd klarar en enkel resa till Stockholm.

Bilen har varit inne för kontroller, men inget fel har hittats. Ford tvår sina händer och menar att WLTP-uppgifterna om räckvidd inte gäller vintertid och vid landsvägskörning.

Men det hjälper inte Dick Fernström.

– Jag vill understryka att jag verkligen gillar bilen. Mustangen är underbar att köra. Men jag kallar det falsk marknadsföring. När vi köpte bilen var vi väldigt tydliga med hur bilen skulle användas. Det verkar som att bilens räckvidd krymper när kunden har betalt bilen. Nu är Ford väldigt tydliga med att ”WLTP-räckvidden gäller inte i verkligheten” och ”när det är kallt drar den mer”. Så lät det inte när jag köpte bilen. Hade jag fått veta hur långt den går i verkligheten hade jag aldrig köpt bilen, säger Dick Fernström.

När vi kontaktar Erik Lindham, presschef på Ford-importören Hedin Motor, så slår han ifrån sig kritiken.

– Det är en stor mängd faktorer som spelar roll avseende räckvidd, som hur man kör, vilka tillbehör som är igång, batteriets temperatur vid start och så vidare.

Erik Lindham, presschef på Ford- importören Hedin Motor. Foto: Hedin Motor

Erik Lindham säger att självklart är yttertemperatur en viktig faktor och att Ford har varit väldigt tydliga mot sina återförsäljare vad de ska informera kunden om, avseende räckvidd när det kommer till Mach-E.

– Senast i november där vi bland annat gick igenom att bilen bör stå i garage inomhus eller att batteriet ska förvärmas innan avfärd, säger Erik Lindham.

Vad är det ni tycker att kunden ska informeras om?

– Vi har sagt att all uppvärmning under färd sker med energi från batteriet. Vidare att start/stopp-körning med ”tomgång” leder till minskad energiåtgång samt att regenerering kan återvinna energi på idealiskt sätt.

Även att körning i högre fart leder till betydande ökning av energiåtgång och att låga yttertemperaturer har stor inverkan på energiåtgången och påverkar energikapaciteten har man poängterat.

– Till sist trycker vi på att elektriska förbrukare som stolsvärme, rattvärme och elvärmda rutor har stor inverkan på energiförbrukningen och därmed räckvidden, säger Erik Lindham.

Läser man om Mustang Mach-E på importörens hemsida står det upp till 61 mil elektrisk räckvidd, inget annat. Vi får gå till en finstilt fotnot för att hitta det Hedin Motor tycker att de är väldigt tydliga med.

Där läser vi att ”Räckvidd testas enligt WLTP. Faktisk räckvidd varierar beroende på ett antal faktorer som yttre klimat, körstil, bilunderhåll, batteriålder etc.” Notera att Hedin Motor använder ordet ”varierar”, och får det att låta som att 61 mil är ett genomsnittsvärde.

Åtskilliga andra saker tas upp på hemsidan, som att motorljudet kan ställas in i tre lägen och hur röststyrningen gör det möjligt att spela musik. Men inte en enda rad åt att förklara att elförbrukningen kan vara 3 kilowattimmar per mil vintertid och att räckvidden då inte är 61 mil, utan snarare 30 mil. Inte någonstans står att Ford Mustang Mach-E saknar värmepump och därför drar extra mycket el under kalla dagar.

Det är uppgifter som kunden förutsätts ta reda på själv.

