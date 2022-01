Värmeproblem i nya elbilar

Andra som drabbats av värme­problem är ägare av Tesla Model Y.

Dåligt med värme i kupén, ibland värme på fel ställen och bilar som immar igen och inte kan värma kupén när bilen står på laddning.

Kias nya elbil EV6 har haft en tuff första vinter i Sverige och flera bil­ägare har haft problem.

– Jag har varit inne på fyra uppdateringar och bytt någon sensor utan att det blir någon skillnad. Det är helt uppenbart att Kia inte kvalitetssäkrar sina uppdateringar och säkerställer att de faktisk löser problemen, säger en av de drabbade bilägarna, Johan Karlsson.

– Jag är lite förvånad, har väldigt bra erfarenhet av Kia tidigare. Detta skadar absolut deras rykte/varumärke.

David Lilja, Kia Sveriges press- och kommunikationschef förklarar hur felhanteringen ska gå till.

– Verkstäderna ska rapportera alla fel och problem till oss så vi kan sammanställa allt och se vad som skiljer och vad som är samma problem. Vissa av de problem som det går att läsa om i olika forum har vi inga rapporter om, så vi uppmanar verkstäderna att göra det.

David Lilja, press- och kommunikationschef, Kia Sverige. Foto: Kia Sverige

Enligt David Lilja väntar ytterligare en uppdatering, och han säger att det är viktigt att alla problem rapporterats så att utvecklingsteamet fått en chans att åtgärda det.

– När vi samlat ihop alla felrapporter ska vi skyndsamt ta fram en uppdatering. När det finns samlat så brukar då gå snabbt att åtgärda, säger David Lilja.

Johan Karlsson har upplevt en lite annan hantering på sin verkstad.

– När man frågar återförsäljaren som de hänvisar till så har de ingen aning om vare sig vad uppdateringarna skall lösa för problem eller när det kan finnas en lösning.

Kia har ingen uppgradering av den här typen av programvara över internet utan bilägarna måste åka till en verkstad.

– Vi kan bara uppgradera informationssystemet och navigatorn över internet, säger David Lilja.

Flera kunder har också efterfrågat förvärmning av batteriet kopplat till navigatorn för att få rätt arbetstemperatur på batteriet vid snabbladdning.

– Det är på gång under 2022 men vi vet ännu inte om det går att fixa på gamla bilar, säger David Lilja.

På drabbade bilar har Kias verkstäder bytt växelriktare och programvara, men vissa problem har funnits kvar. Bland annat att bilen immar igen och att värmen kommer väldigt ojämnt.

Men det är inte bara Kia EV6 som drabbats i vinter.

Model Y var först ut med Teslas värmepump Octovalve. Foto: Linus Pröjtz

Under fjolårets mellandagar med mycket låga temperaturer drabbades ägare av elbilen Tesla Model Y av värmeproblem. Mitt under mellandagarnas tuffa kyla började det rapporteras om att Tesla-bilar utrustade med den nya värme­pumpen som kallas Octovalve plötsligt och utan förvarning kunde tappa all kupévärme.

– Vi har skickat ut ett sms till berörda kunder om att det kommer en uppdatering av programvaran, säger Teslas kommunikationsansvariga i Sverige, Maria Lantz.

Maria Lanz, press- och kommunikationschef, Tesla Sverige. Foto: Tesla

Det tyder på att felet beror på någonting i bilens programmering, men det är ingenting som Tesla bekräftar i klartext.

I sms:et uppmanas ägarna att uppdatera sin fordonsprogramvara till den senaste versionen. Företaget går i samma sms ut med en uppmaning om att ställa klimatanläggningen i automatiskt läge.

