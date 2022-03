Vass ny Opel med knölig hybridteknik

CASCAIS. Den 12:e generationen av Opel Astra ska presenteras och tillverkaren har lämnat tryggheten i Taunus-bergen hemma i Tyskland – för att släppa ut oss motorjournalister på kurviga och utmanande vägar i Portugal.

Laddhybridtekniken i nya Opel Astra kan ställas i tre lägen – elektrisk, hybrid och sport. Det är den åttastegade automatlådans uppgift att se till att de 180 hästkrafterna från 1,6-litersbensinaren och elmotorn arbetar så bra som möjligt tillsammans. Elmotorn står ensam för drygt 110 av de hästkrafterna och det känns i bilen.

Bensin­motorns 150 hästkrafter inte är speciellt delaktiga, mer än vid rejält tryck på pedalen. Opel kommer också senare med en laddhybrid på 225 hästkrafter – alltså likadan uppsättning som i syskonbilarna Peugeot 308 och Citroën DS4.

Laddhybrid nu, men snart kommer Astra också som ren elbil. Foto: Jan-Erik Berggren

Under körningen håller jag mig för det mesta till hybridläget, men har efter en stund blåst ur batteriet. Enligt mätmetoden WLTP ska Astra gå att köra cirka sex mil utan att förbränningsmotorn behöver starta. Det är under förutsättning att du håller dig under maxhastigheten för eldrift, som ligger på 135 km i timmen.

Motor och växellåda arbetar bra så länge jag ligger på jämn motorvägsfart. Det är vid motorbroms, och speciellt kökörning, som tekniken hackar. Bromspedalen blir okänslig, elmotor och bensinmotor kommer inte överens och automatlådan får i fel växel. När morgonköerna slår till på ringlederna runt Lissabon blir det direkt obehagligt med en bil som stannar ryckigt, och som inte vet om den ska driva framåt eller motorbromsa.

Redo för laddning. Foto: Jan-Erik Berggren

Opel Astra har en egen röststyrning till bilens informationssystem. Röststyrningen ska kunna bemästra upp till 20 olika språk, dock ej svenska. Jag lyckades i alla fall sänka temperaturen med den. Det går också att ställa in olika färger, och ändra grafiken på de digitala skärmarna. En kul detalj är att Opel valt gamla Astra-modeller som symboler. Opel har också spelat in egna ljud för olika funktioner.

En lyxigare instrumentpanel, Pure Panel Pro, finns som tillval. Då är de dubbla 10-tumsskärmarnas ram i magnesium, och glaset går hela vägen ut till kanterna. Pro kostar lite extra men några priser för den – eller för de olika utrustningsalternativen Elegance, GS Line och Ultimate – fanns inte när provkörningen gjordes.

Opel har finjusterat chassit för att hitta rätt balans i stötdämpningen, och även stärkt upp tak och balkar för att minska bilens rörelse i kurvor. Styrningen har trimmats till, och Astra är nu mycket följsam och direkt.

Två skärmar på vardera 10 tum ramar in panelen. Foto: Jan-Erik Berggren

Stolarna och LED-lyktorna är två andra exempel där Opel tagit ut svängarna. Lyktorna, både fram och bak, är en stor del av bilens design. Opels designavdelning har tagit fasta på allt beröm den fått för modellerna Mokka och Corsa, och skärpt till linjerna på Astra. Hajfenan på bakluckan är ett exempel, och baklyktorna pekar inåt i en tydlig symmetri. Bakluckan har byggts i plast för att få till exakt passform och för att spara vikt.

I nya Astra sitter man högre och ser bättre. Ratten kan ställas både uppåt, neråt och inåt och utåt. Den vikta digitala instrumentpanelen är lätt att överblicka och det finns reglage för klimatanläggning, plus röststyrningen då. Knapparna på ratten reglerar farthållaren och ljudanläggningen.

Det kantiga och raka bagageutrymmet sväljer 352 liter bakom baksätet och 1 268 liter bakom framstolarna. Köper du laddhybridkombin får du in 548 respektive 1 574 liter bagage. Det är näst intill exakt samma siffror som för Peugeot 308 kombi som laddhybrid.

Batteriet till laddhybriden stjäl cirka 70 liter av bagageutrymmet. Foto: Jan-Erik Berggren

2021 blev en framgång för Opel sett till marknadsandelar, och Astra är en viktig modell för att fortsätta på det spåret. Redan till hösten kan vi få se en Astra-e, alltså en eldriven Astra. Det kommer bland annat en eldriven Astra-kombi från Opel, och systermärket Peugeot ska också bygga en eldriven 308-kombi.

Från och med 2028 ska Opel bara sälja elbilar i Europa.

Opel Astra Hybrid 180 GS Line Miljö Koldioxidutsläpp vid blandad körning: 24 gram/km. Förbrukning vid blandad körning: El och bensin 0,11 l/mil. Räckvidd el: 6 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: Uppgifter saknas, säljstart andra kvartalet 2022. Inköpsbonus: 31 008 kronor (beräknat på ett pris på 370 000 kronor). Årlig fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år. Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 2 år, assistans 1 år, batteri 8 år. Teknik Bensin: 1,6 liter. 150 hk, 250 Nm. Elmotor 110 hk. Total effekt 180 hk. Batterikapacitet: 12,4 kWh. Max laddeffekt: 3,7 kW (7,4 kW tillval) Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: Automat, 8 växlar. Acceleration 0–100 km/tim: 7,6 sekunder. Toppfart: 225 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10 tum. App: MyOpel. Apple CarPlay/Android Auto: Ja/ Ja OTA (nätuppdatering): Endast kartuppdateringar och realtidsanalys av trafik. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 437/186/144 centimeter. Bagagevolym: 351-1268 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda. Tjänstevikt: 1678 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1450 kg. Betyg del för del: Köregenskaper 4 Säkerhet 3 (ej testad av Euro NCAP) Miljö 4 Komfort 4 Ekonomi 3 (pris ej klart) Totalbetyg = 18 av 25 Plus Fin interiördesign Sköna stolar Följsam styrning Minus Trångt baksäte Ryckig energiåtervinning För lik Peugeot 308 Visa mer

