Västerbottens-blues med Volvos elbil

Den vaga föraningen byttes snabbt mot visshet. Det var en onsdag i oxveckorna. Det brukar ta någon halvtimme att ladda fullt i Teslas supersnabbladdare i Umeå. Nu skulle det ta flera timmar, enligt vår testbils instrumentering.

Andetagen rök i kylan. Elen flödade långsammare än kall sirap.

DN har alltså blivit med elbil. Den 6 december i fjol hämtade jag ut en skimrande blå Volvo C40 som kombinerad tjänste- och testbil hos Volvos återförsäljare i Umeå. Vi döpte den genast till ”Yogi”! C40 är Volvos allra senaste elbil som går att köpa. Vi valde den billigaste framhjulsdrivna varianten av C40 som i sin tur är en kupévariant av Volvos mindre suv XC40.

Ett par dagar innan fadäsen vid Teslaladdaren hade bilen dessutom vägrat ta laddning i vägguttaget hemmavid (där jag ännu saknar laddbox) – liksom i andra publika laddare.

Det var dags att åka in på verkstad med testbilen för första gången.

Väl hos Volvos återförsäljare upptäckte mekanikern (eller heter det elbilsteknikern?) att laddkontakten inte låste fast. En så kallad låspinne lagades och blåstes rent från fukt och den senaste mjukvaruuppdateringen installerades.

Volvo har nämligen infört uppdatering av bilens centrala funktioner över nätet – det som på bilspråk heter ”OTA” (over the air update) precis som Tesla haft sedan 2012. Efter att ha frågat mekanikern ett par gånger fick vi reda på att bilen nu har en uppdatering som heter 2.5.2.

Efter verkstadsbesöket blev det bättre – och bilen laddade även hemma i eluttaget. Men kylan ställer verkligen till det – laddningen går helt enkelt långsammare.

Hur är då det övergripande intrycket av det bästa Volvo förmår bygga i elbilsväg?

Ur körjournalen: ”Jätteskön att köra”. ”Volvo har fått till en kvalitetskänsla som och körglädje som känns smått unik”. ”Herregud vad den drar mycket el”.

Låt oss gå in på elförbrukningen.

Den första resan till Stockholm blev... utmanande. Vid minus 14 grader och full packning med två vuxna drog den 3,4 kilowattimmar per mil - nästan mer än dubbelt så mycket som den angivna elförbrukningen – i lugnt 90-tempo på E4:an. Det innebar laddning var 15:e mil.

Sedan har den lugnat sig och nu drar den runt 2,5 kilowattimmar per mil – men det är ändå högt på grund av luftmotstånd och kyla.

Instrumenteringen känns ingen från 2015 när den då nya XC90 presenterades. Foto: Erik Abel

Flera 10-milaresor har gjorts mellan Umeå och Örnsköldsvik – och med 100 procents laddning vid avfärd i Umeå var 47 procent kvar vid ankomsten.

Det innebär att den inte ens går 20 mil på hundra procents laddning – vid kyla.

Det är som att en vanlig Volvokombi - V60 - vid kyla plötsligt skulle dra 2 liter per mil.

Nu har vi inte kört C40:n vid varmare väderlek, men jag körde 1 500 mil med systermodellen Polestar 2 (som delar all väsentlig teknik under skalet) under våren och sommaren förra året – som då drog runt 2 kilowattimmar per mil.

Det tycks helt enkelt som att C40:n drar betydligt mer vid kyla än en svensk sommardag.

Vår systerpublikation Teknikens Värld efterlyste att biltillverkarna ska redovisa förbrukning för både varma och kalla dagar. Jag instämmer.

Här laddar man! Foto: Erik Abel

Den snudd på enda information som elbilsförare vill ha för att dämpa räckviddsångesten är just räckvidden, alltså hur många mil man kan köra.

Men det visas inte. Det är dåligt.

För att få ett hum visas i stället batteriprocent längs ner till höger i instrumentklustret med alldeles för små tecken. Först när 5 mils räckvidd återstår visas det. Men ett knep jag lärt mig är att räckvidden faktiskt visas i appen.

Låt oss prata om appen: den är riktigt bra med praktiska funktioner såsom förvärmning av kupén. När appen fungerar, vilket den gör ungefär åtta gånger av tio.

Vi har nu kört 300 mil och några gånger har blinkersljudet slutat fungera – liksom radion. Men det har avhjälpts med en omstart av hela det så kallade ”infotainmentsystemet”.

Annars ligger bilen i toppklass bland alla elbilar i upplevd kvalitetskänsla och körgladhet. Bra där Volvo. Den är rapp även med den mindre elmotorn och framhjulsdrift. Vi kör med dubbade vinterdäck och de krafsar sig fram på ett utmärkt sätt på sträv Västerbottensis. Att jag ens nämner det är för att Volvon i original levereras med året-runt-däck – så kallade rechargedäck. Jag kommer att byta till sådana i mars för att testa hur de känns på vinterväg.

Rolig att köra och hög upplevd kvalitet. Foto: Erik Abel

Slutligen en reflexion efter att Tesla sänkt priserna på den urstarka konkurrenten Tesla Model Y med bakhjulsdrift med 150 000 kronor till 549 900 kronor. Det innebär att den plötsligt är 50 000 kronor billigare än den billigaste Volvo C40 – för den som beställer en sådan ny.

Teslas drag skakade om bilvärlden. Volvo måste i klartext sänka priserna för att hänga med – frågan är om de kan.