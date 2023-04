Veteran vinner i duell mellan laddhybrider

Logga in

”Nästan” är ett ord som kommer igen i den här jämförelsen.

Kia Ceed och Opel Astra är nästan lika stora kombibilar – och nästan lika mycket bagage ryms i de två kombattanterna.

Båda har också nästan lika lång räckvidd på el från batteriet. Ceed kan köras fem mil på en laddning medan Astra klarar ytterligare en mil tack vare det större batteriet.

Opel Astra har ärvt design på inredning och knappar från andra modeller inom ägaren Stellantisgruppen. Foto: Patrik Lindgren

Opel har komfortabla stolar och vi känner igen styrning och väghållning sedan tidigare – det är neutralt och trots körlägen som sport är det här en bil som ska köras i lugn takt. Då ger den föraren precis den trygga och okomplicerade körning som vi vill känna i en mellanstor kombi. Till och från har Opels nya elhybrider visat prov på dålig balans i hybridtekniken med ryckig gång som följd. Men i laddhybriden där elmotorn har mer effekt, 110 hästkrafter, fungerar det bättre än i elhybriderna.

Astra-kombin kommer inte till Sverige förrän tidigast i sommar, och de svenska priserna är ännu inte klara. Troligtvis landar prislappen runt 520 000 kronor om man ska utgå från prissättningen i andra länder där bilen redan lanserats. Astran blir alltså betydligt dyrare än Ceeden.

Kia har uppdaterat Ceed försiktigt, men trots många knappar är det enkelt för föraren att navigera. Foto: Patrik Lindgren

Kia har uppdaterat sin populära Ceed men det handlar allra mest om mindre designförändringar, nya och bättre assistanssystem för föraren och den nya logotypen som pryder bilen på flera platser. Även Kia satsar på bekväma stolar och en högst neutral körupplevelse.

Kia använder ett något mindre batteri än Opel Astra och låter sin elmotor lämna makliga 60 hästkrafter. Därmed stannar Ceeds totala effektuttag på 141 hästkrafter vilket gör bilen sävligare och mindre sportig än Astra som levererar ytterligare 39 hästkrafter. Det ökade effektuttaget märks dock inte på förbrukningen. Där spelar eldriften större roll för utfallet i WLTP:s körcykel så förbrukningssiffrorna blir väldigt lika – cirka 0,12 till 0,13 liter mer mil. Astra har en större bränsletank – 42 liter jämfört med Kians 37 liter – vilket ger en tydlig fördel under långkörningar.

Med laddhybrider som Kia Ceed och Opel Astra kan du köra många eldrivna mil om du planerar körning och laddning, och på så sätt spara på bränslekostnaderna. Fem mils räckvidd i Kian och sex mil i Opeln är dubbelt så mycket som i första generationens laddhybrider i den här storleken och det gör stor skillnad.

Med nedfällt baksäte blir lastutrymmet helt plant i Opel Astra. Plus också för de raka kanterna. Foto: Patrik Lindgren

Laddhybriden är också ett bra alternativ för den som inte kan gå över till enbart elbil. Tyvärr är dragvikten låga 1 300 kilo för Ceed (100 kilo mer för Astra) vilket gör att ingen av de här bilarna blir något seriöst alternativ för båt- och husvagnsfolket. Kian lastar lite mer än Opeln, 1 694 liter med fällt baksäte jämfört med 1 553 liter. Även om kombin inte är den hetaste biltypen i dag, så slår den ur en praktisk synvinkel kompaktsuven med hästlängder.

Det är alltså svårt att hitta tekniska argument för det ena eller andra hållet. Återstår gör då känslor och plånbok.

Opel var under storhetstiden i Sverige vad Volkswagen och Kia är i dag, märket som skuggade giganterna Volvo och Saab. Under tiden när amerikanska GM försökte svetsa samman Opel och Saab låg gärna Opel lite steget före Saab även om Saab förstås skräddarsyddes för svenska kunder. Ute i Europa var Opel långt in på 2010-talet ett välaktat märke som då och då överraskade med tekniska nyheter.

Även Kia Ceed erbjuder stort lastutrymme, men golvet blir inte helt plant med nedfällda stolar. Foto: Patrik Lindgren

Nu är det ägaren Stellantiskoncernen som ska försöka passa in Opel i sin palett av märken. Och det är inte lätt. På insidan påminner Astra som sagt väldigt mycket om sina syskon från Peugeot och Citroën. På den svenska marknaden blir det svårt att förstå hur Opel ska placeras prismässigt jämfört med framför allt Peugeot.

Kia har inte det problemet. Alls. Redan när Saab försvann från marknaden passade Kias importör på att skriva kontrakt med flera gamla Saabhandlare. Därmed blev Kia tillsammans med Volkswagen de stora vinnarna hos svenska bilkunder. Kia har också parerat komponentbristen bättre än många andra de senaste två åren och lyckats sälja bilar där andra haft problem att leverera.

Kias koncernsyskon heter Hyundai och precis som det går att gnälla på likheter mellan en Astra och en Peugeot 308 finns det förstås likheter mellan en Ceed och en Hyundai i30. Men att Kia inte behöver stångas internt för att behålla någon slags värdighet ger större frihet i prissättningen. Det är något som gjort Ceed till en storsäljare hos framför allt svenska privatkunder.

Vinnaren i duellen blir Kia Ceed. Det är en kompetent, praktisk och pålitlig bil – med ett bra pris – och i slutändan ett smart val. Hur mycket vi än vill köpa bil baserat på utseende, prestige och känslor så är den trista sanningen att det nästan alltid är plånboken som får avgöra.

Kia Ceed har ett lågt pris och bra assistanssystem, medan Opel Astra kan stoltsera med bekväma stolar och längre räckvidd på el. Foto: Patrik Lindgren

Kia Ceed SW 1,6 DCT Plug-In Hybrid Advance Plus Miljö Koldioxidutsläpp blandad körning: 29 g/km. Förbrukning blandad körning: 0,13 l/mil. Räckvidd på el: 5 mil. Ekonomi Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 428 800/4 994/5 095 kronor. Fordonsskatt: 360 kronor per år. Garantier: Nybil 7 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år, assistans 7 år, batteri 8 år. Teknik Motor: Bensin 105 hk, 60 Nm. El 60 hk. Totalt 141 hk. Batterikapacitet: 8,9 kWh. Max laddeffekt: 3,6 kW. Drivning: Framhjulsdrift. Växellåda: 6-växlad automatlåda. Acceleration 0–100 km/tim: 10,8 sekunder. Toppfart: 171 km/tim. Digitalt Pekskärm: 10,25 tum. App: Kia Connect. Apple Carplay/Android Auto: Ja/Ja. OTA (nätuppdatering): Nej. Mått/vikt Längd/bredd/höjd: 460/180/147 centimeter. Bagagevolym: 625–1 694 liter. Tjänstevikt: 1 676 kg. Maximal släpvagnsvikt: 1 300 kg. Betyg del för del Köregenskaper 3 Säkerhet 4 Miljö 3 Komfort 3 Ekonomi 4 Totalbetyg: 17 av 25 Tre plus Lågt pris. Bra assisterande system. Bra garanti. Tre minus Tung styrning. Seg motor. Lite väl torr. Visa mer Visa mindre