Vilka gamla billåtar spelar du under semestern?

Janis Joplin var en av 1960-talets hetaste stjärnor – hennes hesa och raspiga röst trollband, även om en del förfärades av sångstilen och hennes minst sagt turbulenta liv med sprit och droger.

Joplin började sjunga blues och folkmusik som tonåring. 1967 slog hon igenom ordentligt som sångerska tillsammans med bandet Big Brother and the Holding Company på Montereyfestivalen i Kalifornien. I slutet på 60-talet gjorde hon solokarriär och startade sedan ett nytt band.

Men hon lyckades inte hålla sig undan drogerna och 1970 hittades hon död på ett hotellrum i Hollywood. En heroinöverdos tog hennes liv, och Janis Joplin blev bara 27 år gammal.

Janis Joplin sjöng om Mercedes Benz, men körde själv en Porsche-cabriolet.

På hennes sista album, som släpptes efter hennes död, fanns låtarna ”Mercedes Benz” och ”Me and Bobby McGee” med.

Just ”Mercedes Benz” lär ha varit den sista låten som Joplin spelade in på skiva. Den är skriven av henne själv och låtskrivaren Bob Neuwirth, men starkt inspirerad av beat-poeten Michael McClures sång som inleds med textraden ”Come on, God, and buy me a Mercedes Benz”.

När Joplin sjunger låten är ingången så här: ”Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?My friends all drive Porsches, I must make amends”.

Själv körde hon faktiskt en Porsche, närmare bestämt en 356 C 1600 från 1964 – och den mångkolorerade lacken var typiskt 60-talspsykedelisk.

Den Porsche 356 C 1600 från 1964 som Janis Joplin körde auktionerades ut på Sothebys 2015. Foto: John Angelillo/UPI/Shutterstock

En annan klassisk billåt är ”Drive my car” med The Beatles. Frågan är om det finns någon popgrupp som varit mer inflytelserik än Beatles? De skapade inte bara en musikstil utan påverkade också modet, filmskapandet och politiken. År 2010 utnämnde tidskriften Rolling Stone The Beatles till den bästa musikgruppen någonsin.

Beatlarna var aktiva mellan 1960 och 1970, sedan splittrades bandet. På albumet ”Rubber Soul” som släpptes 1965 fanns låten ”Drive my car” med. Den handlar om en kvinna som vill bli en berömd filmstjärna och hon erbjuder sin manlige kontrahent att bli chaufför åt henne. När han går med på det erkänner kvinnan: ”I got no car and it's breakin' my heart/But I've found a driver and that's a start.”

John Lennon hade en Rolls Royce med en minst sagt spektakulär lack. Här poserar han med bilen och sonen Julian. Foto: Keystone Pictures USA

Enligt sångaren Paul McCartney är låtraderna egentligen en förskönande omskrivning för att ha sex.

Men vilka bilar körde då Beatlarna själva? Några exempel har vi hittat i bildarkivet: John Lennon hade en Phantom V Rolls-Royce med psykedelisk lack och George Harrison en Austin Mini Cooper S med en likaledes spektakulärt bemålad kaross.