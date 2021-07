Volkswagen Arteon kombi – laddad form före funktion

Volkswagen Arteon Shooting brake eHybrid

Miljö

Koldioxidutsläpp vid blandad körning: 34 gram/km.

Förbrukning vid blandad körning: Bensin, 0,14 liter per mil. El, 1,68 kWh/mil.

Räckvidd el: 5,4 mil.

Ekonomi

Pris/Förmånsvärde/Privatleasing: 489.900/4 621/Ej tillgängligt.

Inköpsbonus: 25.178 kronor.

Fordonsskatt: 360 kronor per år under de tre första åren, därefter 360 kronor per år.

Garantier: Nybil 2 år, vagnskada 3 år, rostskydd 12 år, lack 3 år.

Teknik

Motor: Bensinmotor 1,4 liter, 156 hk. Elmotor 115 hk. Totaleffekt 218 hk.

Batterikapacitet: 12,1 kWh.

Max laddeffekt: 3,6 kW.

Drivning: Framhjulsdrift

Växellåda: 6-växlad automat.

Acceleration 0–100 km/tim: 7,8 sekunder.

Toppfart: 222 km/tim.

Digitalt

Pekskärm: 8 tum. 9,2 tum tillval.

App: We Connect.

Apple CarPlay/Android Auto: Ja/Ja.

OTA (nätuppdatering): Nej.

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd: 487/187/146 centimeter.

Bagagevolym: 455-1.500 liter med bakre ryggstöd uppe/fällda.

Tjänstevikt: 1.809 kg.

Maximal släpvagnsvikt: 1.900 kg.

Betyg del för del:

Köregenskaper 4

Säkerhet 5

Miljö 4

Komfort 3

Ekonomi 4

Totalbetyg = 20 av 25

Plus

Bra räckvidd på el.

Stor lastlucka.

Bra pekskärm.

Minus

Ibland ryckig automat-låda.

Lastar mindre än Passat.

Fyrhjulsdrift ej möjligt.