Volvo XC60 som begagnad – bekväm men törstig

När Volvo under slutet av 2008 lanserade det första syskonet till den stora suven XC90 sågs den nya modellen som något taktlös i sin tajmning då miljökraven samtidigt skärptes. Vid starten var XC60 trots allt en suv som vägde in på drygt 1,8 ton och släppte ut inte mindre än 199 gram koldioxid per kilometer. Trots det växte bilklassen och andelen XC60 avsevärt.

Så här i backspegeln kan vi se att Volvos tid för lanseringen av XC60 var lyckad och modellen seglade snabbt upp och blev Sveriges mest sålda bland mellanstora suvar.

Första generationen XC60 delar teknisk grund med bland annat Land Rover Freelander, vilket är ett arv från tiden då Volvo ägdes av Ford, men också med kombin Volvo ­ V70. Nästa generation XC90 var även den tänkt att byggas med samma teknik, men dessa planer slopades när kinesiska Geely klev in som ägare under 2010.

XC60 lastar nästan lika mycket som en V70 och rymmer en familj med fem utan större problem. Foto: Patrik Lindgren

Fokus låg främst på hög säkerhet och XC60 var tidig med autobroms. Dessutom var den först med de nya designlinjerna som skulle komma på övriga Volvomodeller fram­över. När XC60 hunnit skrapa hem utmärkelser och uppmärksamhet började Volvo lägga fokus på miljön.

De smutsigaste motorerna ströks och mer bränsleeffektiva alternativ lanserades i flera omgångar, så även framhjulsdrivna versioner. Under sin ganska långa livscykel bytte XC60 motoralternativ oftare än de flesta byter snus.

Nästan 30 olika motor- och växellådskombinationer har suttit under huven och en laddhybrid var på gång under 2012 men slopades.

I Sverige är det framför allt diesel­versionerna som blivit populära och då i kombination med fyrhjulsdrift. Till en början var det en 2,4-­liters femcylindrig diesel som gällde med 163, 181 eller 215 hästkrafter. Men när modellen uppdaterades i slutet av 2013 fick den utöver lite renare utseende och modernare teknisk utrustning även snålare motorer. En cylinder plockades bort och tvålitersmotorer med 150, 190 eller 220 hästkrafter ersatte. Motorerna är av äldre snitt och särskilt bensinmotorerna är törstiga och matchar inte de bästa konkurrenterna.

En lucka kan fällas upp för att stödja bagage men under finns inget extra utrymme. Foto: Patrik Lindgren

XC60 är ett ganska säkert kort när det kommer till begagnade bilar men vissa exemplar har haft problem med lite allvarligare saker. Bland annat mjukvara som styr kylfläkten som kan göra att motorn överhettas, problem med läckage på bränsleledningar under bilen på grund av bristfälligt skydd och en tryckslang till styrservon som kan läcka, som i värsta fall gör att styrservon slutar fungera.

Volvo har återkallat bilar för säkerhetsbälten fram som kan lossna vid olycka och krånglande bränslepump hos bensindrivna exemplar av XC60. Vissa bilar tillverkade mellan 2012 och 2018 har även haft problem med avgasrenande EGR-ventiler som sotar igen. XC60 med dieselmotorer tillverkade mellan 2013 och 2016 har även återkallats för att åtgärda ett insugsrör som riskerar att smälta. Det i sin tur gjorde att bilarna kunde börja brinna, något DN uppmärksammade hösten 2019.

Manuellt växlade bilar mellan 2011 och 2015 har haft problem med att handbromsen inte greppar som den ska. Men överlag så är Volvo XC60 av första generation en relativt välbyggd bil som, om du gör din efterforskning rätt, inte borde överraska med kostsamma problem.

Stolarna i Volvo XC60 kramas på de rätta ställena och är mycket sköna. Foto: Patrik Lindgren

Även om säkerhetsnivån hos bilar har höjts ännu mer sedan denna generation XC60 lanserades så står den sig än i dag bra, och troligen är det delvis därför det är en av de mest populära bilarna på andrahandsmarknaden nu. Det går dessutom att hitta välskötta exemplar av tidiga årsmodeller för under 100.000 kronor.

Volvo XC60 D4 AWD 2014 Miljö Koldioxidutsläpp: 139 gram/km (NEDC). Bränsleförbrukning: 0,64 l/mil vid blandad körning (NEDC). Ekonomi Årlig fordonsskatt: 4.127 kr. Garantier: Nybil 2 år. Vagnskada 3 år. Rostskydd 12 år. Teknik Motor: Diesel. 2,4 liter. 181 hk, 420 Nm. Fem cylindrar. Kraftöverföring: Fyrhjulsdrift. 6-växlad automatlåda alt 6-växlad manuell låda. Fartresurser: Toppfart 195 km/tim. Acceleration 0–100 km/tim 10,9 s. Försäkringskostnad 9.540 kronor per år (man, 46 år, Stockholm). Säkerhet Euro NCAP säkerhetsbetyg: Fem av fem stjärnor. Säkerhetsdetaljer: Pisksnärtskydd, autobroms. Döda vinkeln-varnare tillval. Så mycket kostar en begagnad Volvo XC60 2014 200.000 kr 2015 220.000 kr 2016 250.000 kr 2017 270.000 kr Plus Praktisk. Utrymmen. Säkerhet. Minus Gammal teknik. Bränsleförbrukning. Dyra reservdelar. Visa mer

