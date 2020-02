40-tal har haft kontakt med den smittade mannen

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare på Västra götalandsregionen, bedömer att man har kunnat identifiera de personer som kan ha utsatts för smitta genom den man i 30-årsåldern som på onsdagskvällen bekräftades sjuk i covid-19.

– Det rör sig om ett fyrtiotal personer, sade Thomas Wahlberg till nyhetsbyrån TT.

Covid-19 är sjukdomen som det nya coronaviruset orsakar.

De berörda kommer tala med vården varje dag under de kommande två veckorna, men kommer bara att testas för viruset om de får symtom. Anledningen är att det inte är säkert att det syns på provet under inkubationstiden, enligt Thomas Wahlberg till TT.

Vissa personer i den smittade mannens närhet räknas som ”högriskkontakter” och de uppmanas att stanna hemma.

Det nya coronaviruset smittar genom droppsmitta, alltså via hosta och nysningar. Det kan även smitta via kontakt mellan människor eller ytor. Det är inte klarlagt hur länge viruset överlever utanför kroppen, men det tyder på att det rör sig om en begränsad tid och bara under vissa förhållanden, enligt Folkhälsomyndigheten.

Den smittade mannen vårdas nu på infektionskliniken på Östra sjukhuset, som är en del av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Han är placerad i ett isoleringsrum och personal som har kontakt med patienten bär skyddsrock, andningsskydd och stänkskydd med visir.

Svensken smittades efter en resa i Italien. De senaste dagarna har allt fler fall dykt upp med kopplingar till de hårt drabbade delarna av norra Italien. I Finland bekräftades en kvinna som hemkommit från en resa i Milano smittad på onsdagskvällen. I Danmark sattes 17 medarbetare på tevekanalen TV2 News i karantän efter att en av dem insjuknat i covid-19 efter en skidresa i norra Italien.

Risken för fler svenska fall bedöms som hög av Folkhälsomyndigheten. Samtidigt bedöms risken för en allmän spridning av viruset fortfarande som låg.

Med anledning av det nya coronaviruset gick Utrikesdepartementet på torsdagen ut med med en avrådan från att göra icke nödvändiga resor till Iran. 245 personer har hittills bekräftats smittade av det viruset i landet.

Sedan tidigare avråder UD från icke nödvändiga resor till Kina och från alla resor till Hubeiprovinsen, där det nya coronaviruset bröt ut.

Läs mer:

Det här vet vi om det nya coronaviruset

Amubulanssjukvårdare vägrade åka på corona-larm

Många vill avboka utlandsresan efter coronautbrottet – det här gäller

På fabriken syns den globala coronaoron: ”Total rusch efter masker, vi jobbar dygnet runt”

Svenskarnas nya försvar mot viruset – handsprit