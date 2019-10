AI-system testas vid benbrott på svenskt sjukhus

Klockan 11:30 i fredags undersökte en artificiell intelligens en benbrottspatient på ett svenskt sjukhus, troligtvis för första gången någonsin. Genom att titta på tusentals röntgenbilder hade den lärt sig att identifiera olika typer av benbrott. När den nu användes med en riktig patient var dess slutsats i stort sett rätt.

Mycket återstår innan en mjukvara helt kan ersätta en läkares bedömning, men mycket tyder på att artificiell intelligens kan komma att spela en allt större roll inom delar av framtidens sjukvård.

● ● ●

Heide Schymanski halkade på en våt klippa när hon tåg en genväg till tunnelbanan. Här tas hon omhand av Elvira Hjelm. Foto: Jonas Lindkvist

Tidigare på fredagsmorgonen hade Heidi Schymanski tagit en genväg mot tunnelbanan. På en våt klippa halkade hon, landade illa och bröt foten så den hamnade i en otäck vinkel. Nu ligger hon på Danderyds sjukhus, akut gipsad och väntar på röntgen.

När läkarna som tog emot henne bad om att få skicka hennes röntgenbilder genom ett AI-system sa hon ja. Frågan är inte ny för henne. Som jurist på Naturvårdsverket arbetar hon med frågor om digitalisering till vardags.

– För mig är det bara fascinerande, man skulle nog kunna effektivisera vården om man får det att fungera, säger hon från sjukhussängen på akutmottagningen.

Ser du några nackdelar med att använda AI så här?

– Säkerheten måste självklart klart vara bra. Men annars är jag absolut inte emot det.

Amina Manzoor: Rätt använd skulle AI kunna hjälpa läkare att lägga tiden på rätt patienter

Bredvid henne står Max Gordon, ortoped och biträdande överläkare som har hobbyprogrammerat sedan han var liten. Nu är han huvudutvecklaren bakom Raiddex, ett program som med avancerad teknik analyserar röntgenbilder och utan mänsklig inblandning ger besked om vilken skada det rör sig om. Just den information som läkare behöver för att besluta om fortsatt vård.

– Vi har redan beslutat om att operera i det här fallet. Nu handlar det om att kartlägga vilken typ av fraktur det rör sig om, säger Max Gordon.

– På sikt är förhoppningen att systemet ska hjälpa i beslutet om vilka som ska opereras. Vissa är på gränsen och det händer att patienter opereras för säkerhets skull.

Björn Hansen och Max Gordon. Foto: Jonas Lindkvist

Max Gordon driver ett privat bolag med AI-inriktning, som han hoppas ska kunna kommersialisera systemet i framtiden. Så visst har han all anledning att framhålla dess fördelar. Men det lång väg kvar tills den kan bli en produkt som går att sälja. Än så länge drivs utvecklingen av Karolinska institutet tillsammans med Danderyds sjukhus, där en mindre grupp röntgenläkare är kopplad till projektet. Även statliga Vinnova har skjutit till pengar.

Systemet som snart ska ta sig an Heidi Schymanskis fot har utvecklats sedan 2014. Det bygger på maskininlärning genom artificiella neurala nätverk – en sorts mjukvara inspirerad av den mänskliga hjärnan som ofta är vad som avses med begreppet ”artificiell intelligens”. På senare år har teknikutvecklingen gått framåt i rasande takt.

Kanske allra mest effektiv har den visat sig vara på att analysera bilder. Metoden bygger på att AI-systemet tränas genom att ”titta” på ett stort antal bilder med beskrivningar, exempelvis 1000 bilder som alla föreställer katter. Så lärs den att känna igen objekten och när den sedan får en bild utan beskrivning kan den, mer eller mindre framgångsrikt, gissa om den föreställer en katt eller en bil.

Max Gordons AI fungerar likadant, men istället för kattbilder har den tittat igenom ett par tusen röntgenbilder. Om du har besökt Danderyds sjukhus med en fraktur de senaste åren finns en god chans att ditt knäckta ben har hjälpt en artificiell intelligens att bli smartare. Anonymt, dock.

Heidi Schymanski rullas bort mot röntgenavdelningen. Snart är hennes röntgen klar. Som vanligt skickas bilderna till en röntgenläkare för bedömning. Men den här gången också till Raiddex-systemet. I ett rum fyllt med datorer, skärmar och ett ständigt surr från fläktar klickar röntgenläkaren Björn Hansen igång programmet.

”The AI is at your service”, står det på skärmen.

– Alltså, det är ju fantastiskt, säger han om möjligheterna med AI i vården. Man minskar risken för fel från den mänskliga faktorn. Den som sitter länge och tittar på röntgenbilder kommer bli trött i ögonen.

Människor blir inte bara trötta. En läkare kan begå misstag på grund av stress eller för att hen inte har läst den senaste forskningen. Den AI vi har i dag är långt ifrån perfekt. Men den saknar många av människans vanligaste brister. Redan finns ett par studier som tyder på att de kan ha högre träffsäkerhet än mänskliga läkare.

Tror du vi kommer förlita oss helt på AI:n, utan någon läkares beslut i framtiden?

– Det finns något djupt mänskligt i att vilja ha en människa som tar beslutet. Det blir också någon att ställa till svars, säger Björn Hansen.

Det tar någon sekund. Sedan dyker resultatet upp på skärmen: Ett antal benämningar på specifika typer av benbrott i fotleder. De är klassificerade enligt ett system som är så detaljerat att mänskliga läkare sällan orkar använda det, en av fördelarna maskinen har framför människan. Varje gissning är markerad i en bjärt grön färg – AI:ns sätt att säg att den är tvärsäker på sin gissning. Bredvid en sammanfattande text: ”Fotledsfraktur ovanför syndesmosnivå ...”

AI-diagnosen stämmer i stort sett: ”Fotledsfraktur ovanför syndesmosnivå...” Foto: Jonas Lindkvist

Stämmer det då? I stort sett helt, konstaterar Björn Hansen och Max Gordon. Programmet är lite oslipat, det skrivna utlåtande som AI:n skapar saknar en del information. Men i grunden gjorde den jobbet. I princip hade man kunnat ge mjukvarans slutsats som underlag för en operation.

Inte för att det sker utan mänsklig inblandning den här gången. Innan det blir aktuellt krävs både teknisk utveckling och komplicerade, formella granskningar för att godkännas som medicinteknisk utrustning.

Vad kan automatisering betyda i sjukvården, kommer läkare ersättas och bli arbetslösa i en framtid där AI har tagit över, som man ibland kan höra folk säga?

– En del jobb kommer försvinna men domedagsprofetiorna tror jag inte på, säger Max Gordon.

I första hand tror han på att lämna över de allra vanligaste, mest konventionella fallen till mjukvaran. Välbekanta frakturer, mängdfall. Och ortopedi lämpar sig bättre, för en miss betyder inte skillnaden mellan liv och död. Värre är det med cancer, där en missad diagnos kan få fruktansvärda konsekvenser.

Så röntgenläkarna behöver knappast börjar söka nya jobb än.

– Det är lätt att automatisera det rutinmässiga. Svårt att automatisera det som är mer intressant för läkare, säger Max Gordon.