Alla såg stjärnan Avicii – men vem såg Tim Bergling?

En ung man sitter i baksätet med kroppen full av smärtstillande tabletter.

Smärtan i magen har intensifierats på flyget till Australien och Tim Bergling har tvingats ställa in sina spelningar i Brisbane och Perth.

Inflammation i bukspottkörteln.

Nu har han just lämnat sjukhuset och turnén ska gå vidare som om inget hänt.

Turnéledaren tittar på världsstjärnan.

– De undrar om du har möjlighet att ge en telefonintervju, säger han. De ber om en halvtimme då olika radiostationer kan ringa dig. För att visa att du är på banan igen.

– Ja, visst, säger Bergling trött.

– Kan du göra det om två timmar, 12.30?

Den unge mannen, känd över hela världen under namnet Avicii, stirrar tyst framför sig.

Ögonen går i kors.

Nils von Heijne trycker på pausknappen, scenen ur dokumentären fryser på hans mobilskärm.

Entreprenörens ögon är rödsprängda.

– Jag har tampats med dåligt samvete de senaste dagarna, säger han. Kunde jag ha gjort någonting? Jag såg ju också stressen och pressen. Det var så uppenbart att Tim gick emot sin egen natur.

Nils von Heijne är digital strateg och var en av dem som byggde upp Tim Bergling till den världsstjärna han blev.

Nils von Heijne började 2015 att jobba som digital strateg på At Night Management, bolaget som gjorde Avicii till en världsstjärna. Foto: Magnus Hallgren

Han har sovit dåligt de senaste nätterna.

– Vi skulle maximera intäkterna av Tims skapande. Bygga ett varumärke som blev ouppnåeligt. Det intressanta var inte längre vem människan Tim var, utan hur det gick för industrin Avicii.

Han tar av sig kepsen, drar sig i håret.

– Jag kunde ha varit mycket modigare. Jag kunde ha pratat med fler. Sagt att den här branschen är ju trasig. Vad fan håller vi på med?

Det började i ett pojkrum på Östermalm i Stockholm.

Tim Bergling, son till en skådespelare och en möbelhandlare, var 17 år och hade upptäckt datorprogrammet FL Studio och börjat göra elektronisk musik på sitt pojkrum.

På nätforumet Studio.se la han upp sina låtar och bad om hjälp: ”Jag diggar melodin och tycker jag har fått in ett någorlunda tryck i basen men jag skulle behöva hjälp med vad som fortfarande saknas”. När ingen svarade på ett tag skrev han: ”Ingen som har nåt att säga ;)?”.

Våren 2008 såg dock en 26-årig promoter vid namn Arash ”Ash” Pournouri potentialen i Berglings melodiska beats och började lägga all sin energi och idérikedom på att få människor att upptäcka artisten som nu kallade sig Avicii – namnet kom från buddhismens lägsta nivå av helvete.

En av de som hörde de tidiga alstren är den amerikanske musikproducenten Austin Leeds.

– Jag tyckte att det var otroliga låtar. Det var som att killen hade en direktkontakt mellan sitt hjärta och sina fingrar.

I juni 2009 kom en blyg och storögd 19-åring till Las Vegas och installerade sig på Austin Leeds soffa. I den nyfunna vännens hemmastudio satt Tim Bergling sedan dag och natt i två veckor.

– Han var så mogen, både som person och musikaliskt. Han visste precis vart han ville ta låtarna.

Tim Bergling kom visserligen inte in på några nattklubbar ännu, men han hade heller inget intresse av dem.

– Han ville bara vara i studion. Jag tror att han kände sig trygg där. Det var väl egentligen hans sista tid som en vanlig tonåring. Sedan hände allt så fort.

Linda Nordeman är musikredaktör på Sveriges Radios P3.

Hon intervjuade Avicii på festivalen Summerburst på Stockholms stadion sommaren 2011, strax innan han gick upp på scenen och spelade låten ”Levels”, som snabbt gjorde honom till en av världens största musiker.

– På bara några år gick det från småklubbar med femtio personer på dansgolvet till att den här musiken fyllde arenor i såväl Europa som USA och Asien, säger Linda Nordeman.

– Och längst fram i den utvecklingen gick Avicii. Han vågade blanda in countrymusik och fick en helt ny generation unga, och deras föräldrar, att upptäcka elektronisk dansmusik. Det var skithäftigt att se.

Linda Nordeman är musikredaktör på Sveriges Radio. Hon intervjuade Avicii 2011, strax innan han släppte genombrottssingeln ”Levels” och började fylla arenor världen över. Foto: Erik Ardelius

Det kan behövas siffror för att förstå magnituden.

2012 tjänade Avicii ungefär 60 miljoner kronor, enligt affärsmagasinet Forbes.

2013 var summan 175 miljoner kronor.

2014 hade det stigit till 240 miljoner kronor och Aviciis ”Wake Me Up” blev den mest spelade låten någonsin på Spotify med 200 miljoner spelningar.

Vid det här laget var hundratals personer påverkade av Tim Berglings framgång. Där fanns turnéledare, skivbolag, bokare i olika världsdelar, fotografer, webbdesigners, festivalarrangörer.

– Musikindustrin är en flyktig bransch, säger Linda Nordeman. Alla vill smida medan järnet är varmt. Och när man hamnar på Aviciis nivå kan man spela varje kväll i veckan över hela världen. Det är svårt att föreställa sig hur många som drog i honom.

Entreprenören Nils von Heijne hade jobbat som digital strateg åt företag som Electrolux och Absolut Vodka.

Hösten 2015 ringde en rekryteringskonsult och frågade om han ville ta sig an ett annat varumärke.

– Hon undrade om jag ville arbeta med en av världens största artister. Jag blev väldigt nyfiken, hur är det att försöka sätta digitala kommunikationsstrategier på den nivån?

Nils von Heijne fick sin nya arbetsplats på Strandvägen på Östermalm, en av Stockholms mest fashionabla adresser.

Tim Bergling trivdes inte på scenen, och drack inför spelningarna alkohol för att slappna av. Foto: Ollie Millington/REX

Där låg At Night Management, den mångmiljonindustri som Arash ”Ash” Pournouri hade byggt upp ihop med sin fixstjärna.

Nils von Heijnes uppdrag blev att genom sociala medier göra en redan enorm artist ännu större.

Han hade aldrig varit så nervös inför ett uppdrag.

– Att sitta med tillgång till ett Twitter-konto på sin mobil som når 20 miljoner människor är en smått absurd känsla.

Genomslaget märker von Heijne när han en dag lägger upp nytagna bilder på Avicii.

Artisten har klippt sitt hår.

– Fansen reagerade väldigt negativt på det. De drog skämt om att han såg ut att sitta i fängelse och att han hade fått cancer.

Det får Nils von Heijne att börja fundera.

– Det måste vara extremt tufft för en människa att ta diskussioner om sitt utseende från tusentals människor över hela världen.

Det var uppenbart att Tim inte ville synas. Han var helt ointresserad av sina kanaler i sociala medier.

Två, tre gånger om dagen vill Nils von Heijne att de ska posta en video eller bild på Avicii på Facebook, Instagram eller Youtube.

Men från kontoret i Stockholm är det svårt att nå teamet och få material. Ofta av helt förklarliga skäl – de kan vara uppe i ett flygplan någonstans i världen eller festa i en annan tidszon.

Men von Heijne förstår allt mer att han jobbar för en artist som också skyr uppmärksamheten.

Vintern 2015 ställer Avicii in spelningar i bland annat Las Vegas, Shanghai och Osaka.

– Det var uppenbart att Tim inte ville synas. Han var helt ointresserad av sina kanaler i sociala medier. Han ville helst bara sitta i en studio och göra musik. Men fansen ville bara veta mer, höra mer.

Publikhavet under en Aviciikonsert i Rumänien 2015. Foto: Pal Szilagyi Palko / Alamy Stock Photo

I höstas hade dokumentärfilmen ”Avicii: True Stories” premiär.

Regissören Levan Tsikurishvili har följt Tim Berglings ständiga turnerande i tre år och filmen, som är medproducerad av huvudpersonen själv, ger en isande bild av världsstjärnas uppskruvade livssituation.

Tim Bergling berättar för sina vänner att han dricker alkohol för att klara av att stå på scenen. Pliktskyldigt pressar han sig mot gränsen för vad hans psyke klarar av – när han försöker träna kan kroppen inte känna skillnad mellan den fysiska ansträngningen och panikångest.

Kring honom kretsar ett gäng vänner, numera anställda i industrin Avicii, som i flera scener viftar bort den psykiska ohälsa som Tim Bergling själv påtalar.

Läs mer: Greta Thurfjell: Tim Bergling gråter – och männen vänder bort blicken

I mars 2014 läggs stjärnan åter in på sjukhus, den här gången i Miami, där han blir tvungen att ställa in sin spelning på Ultra, dansmusikens största festival.

– Då blev jag jätteskraj, minns Linda Nordeman på Sveriges Radio. Det var en så rejäl alarmklocka.

Nordeman kommer att tänka på andra liknande situationer – när popartisten Rihanna ställde in en spelning i Malmö på grund av utmattning och dagen därpå uppträdde i Globen, när stjärnan Justin Bieber fick andningsproblem och svimmade på scenen i London.

Linda Nordeman såg Tim Berglings sjukhusvistelser och inställda konserter som en stor alarmklocka. Foto: Erik Ardelius

Hon tänker på sångerskan Amy Winehouse, som avled 27 år gammal efter år av missbruk och hård press från de i hennes närmsta krets.

– Jag tror att även media glömmer bort att någonstans här finns människor med ett helt ohållbart arbetsliv, säger hon. Och fansen likaså. Det var ingen som protesterade när Avicii fortsatte turnera direkt efter sjukhusvistelsen. Vi vill också att festen ska fortsätta.

Regissör Tsikurishvilis kamera fångar ögonblicket då Tim Bergling skriver ett avskedsbrev.

Det är maj 2016, han är 26 år och har bestämt sig för att sluta turnera.

”Min väg har kantats av framgångar men de har inte kommit utan problem”, skriver han nedkrupen under ett täcke i en soffa på ett hotellrum. ”Jag inser att jag är välsignad som får resa runt jorden och uppträda, men det finns för lite utrymme för den verkliga personen bakom artisten att få leva”.

– Det finns ju en stor risk att folk kommer snacka skit om dig, säger en av hans anställda kompisar.

– Det är aslugnt, svarar Tim Bergling. Jag skulle jättegärna skicka ut det här så snart som möjligt.

– Men har du bråttom att publicera det?

– Jag har det.

– Varför?

– För att min kropp säger att jag har det. Det är det här som är grejen. Det du sa nu är samma sak jag har fått höra hela tiden: ”Lugna ner dig, det är ingen stress”.

Tim Bergling har satt sig upp i soffan, han hugger tillbaks.

– Det är så svårt för mig att förklara att stressen är mitt liv, säger han. Det är det min kropp säger till mig. Och har sagt till mig i åtta år.

När Tim Bergling kom till Las Vegas 2009 bodde han hos musikproducenten Austin Leeds. Foto: Paul Hennessy

Austin Leeds läste avskedsbrevet hemma i studion.

Bland managers, turnéledare, sponsorer och vänner som stjärnan tackade stod också hans namn med.

– Jag måste säga att jag blev förvånad, säger Austin Leeds. Att han ville sluta när han var så ung. Men samtidigt – jag är på en mycket lägre nivå som artist, men jag känner ofta en liknande press när jag turnerar. Det är nya människor överallt, olika tidszoner, ingen sömn. Efter ett tag blir du väldigt frånvarande.

– Tänk då Tim, som hade hela festivaler, som omsatte miljontals dollar, som byggde på hans medverkan. Jag kan förstå att han behövde vila.

Nils von Heijne har lagt kepsen i knät, sitter och pillar på den svarta skärmen.

Han har reagerat på den senaste veckans mediebevakning, som han upplever till viss del har gått ut på att leta efter syndabockar.

Bara under den senaste helgen såg 300.000 svenskar dokumentären ”Avicii: True Stories”, där särskilt managern Arash "Ash" Pournouri framställs som en kallhamrad cyniker.

Det finns så mycket hets i musikbranschen, om att bli störst och nå längst. Det är svårt att inte ryckas med.

På sociala medier är stämningen nu upptrissad och hätsk.

Situationen är långt mer komplex än så, menar Nils von Heijne.

– Det här är inte någon enskild persons fel. Ingen på jorden ville att Tim skulle må dåligt. Men vi är alla uppfostrade i ett samhälle som tycker att det är bra med framgång. Det är bra med pengar, det är bra med kändisskap. Vi mäter oss mot varandra och alla är rädda för att förlora. Vi är alla rädda.

Varför hjälpte inte du till att dra i bromsen?

– Dels var jag inte klarsynt nog. Jag såg inte vidden av problemet. Men det handlar också om att jag ville passa in. Det finns så mycket hets i musikbranschen, om att bli störst och nå längst. Få flest följare, tjäna mest pengar, få flest spelningar på Spotify. Det är svårt att inte ryckas med. Jag tyckte ju också att det var coolt att jobba för Avicii, att stå i hans stjärnglans.

Avicii på Roseland Ballroom i New York som 24-åring – då högt rankad som DJ. Foto: Paul Martinka / Splash News

I december 2016 försvann Tim Bergling från musikindustrin.

Han bröt med At Night Management och sin tidigare vapendragare Arash ”Ash” Pournouri.

Han bröt med turnerandet, med att ständigt tvinga upp sig själv på scen.

På Instagram har hans fans kunnat följa vägen mot ett mer tillbakadraget liv.

En lila solnedgång på en strand i Skåne.

En selfie med en lama i Peru.

En glittrande älv bredvid texten ”Glöm inte att ta det lugnt”.

Han fortsatte att jobba på musik på det sätt han själv ville, som kompositör snarare än ambulerande upplevelse.

Förra veckan talade han i telefon med chefen för skivbolaget Geffen Records, Neil Jacobson, om vilka gästartister som han helst ville ha med på den skiva han höll på att färdigställa.

Tim Bergling befann sig då i Oman, dit han hade åkt med vänner, flera av dem samma personer som brukade följa med på turnéerna.

Fredagen den 20 april 2018 hittades han död på ett gods utanför Muskat.

En knapp vecka senare bekräftade hans familj att han hade tagit sitt liv.

”Vår älskade Tim var en sökare, en skör konstnärssjäl som alltid burit på stora existentiella frågor”, skrev familjen i ett uttalande. ”Han ville få frid. Tim var inte gjord för det maskineri han hamnade i, han var en ömhudad kille som älskade sina fans men skydde rampljuset”.

Avicii framför jublande publik på Tele2 Arena i februari 2014. Foto: EMIL NORDIN / XP / TT

Austin Leeds fick höra nyheten på lördagen, när hans flickvän kom in i sovrummet med mobilen i handen och uppriven blick.

– Det är omöjligt att förstå, säger musikproducenten. Att en människa som är 28 år kan försvinna så fort.

Austin Leeds gick in i sin studio, plockade fram en gammal hårddisk och satte på en av låtarna han skrev tillsammans med Tim Bergling för nästan tio år sedan, ”I Always DJ Naked At The Terrace”.

– Den har så mycket av Tim i sig, säger han. En melodi som är melankolisk, nästan sorgsen, och ändå så upplyftande. Det finns en mänsklighet i all Tims musik som gör mig så lycklig. Den känslan kommer att leva för alltid.

Nils von Heijne står vid en graffitivägg på Södermalm i Stockholm.

I starka färger har konstnären Martin Monet målat ett porträtt av Avicii.

Färgen rinner ner som tårar över Tim Berglings ansikte.

– Tim hade fattat så mycket, säger Nils von Heijne. Han hade förstått att det inte är mer värt att tillfredsställa omvärlden än att ta hand om sig själv. Han hade förstått att vi måste våga stanna upp och möta våra rädslor. Att vi måste sluta tävla och börja lyssna. Vad är det som händer i mig? Han var uppenbarligen på väg någonstans.

Nils von Heijne hoppas att Tim Berglings död ska få människor att stanna och prata med varandra. Graffitimålningen i Tantolunden i Stockholm gjordes av konstnären Martin Monet dagarna efter Berglings bortgång. Foto: Magnus Hallgren

En bit bort står ett ungt par och tittar på graffitimålningen.

De talar tyst om livet och döden, det går att urskilja vissa ord, de står tätt intill varandra.

– Den där typen av samtal, säger Nils von Heijne. Det är precis det där jag hoppas på, mitt i all jävla sorg. Att de här samtalen dyker upp nu. Tänk vad många som känslomässigt befinner sig på samma plats som Tim, som inte heller får den hjälp de behöver. Vi måste prata om det, vi måste se till att det här leder till någonting gott.



Fotnot: DN har varit i kontakt med Arash ”Ash” Pournouri. Han har avböjt att medverka.





