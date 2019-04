Amerikanskt pris till kritisk artikel om KI:s hantering av Macchiariniskandalen

Artikeln ”A star surgeon left a trail of Dead patients - and his whistleblowers were punished” publicerades i höstas i Leapsmag, ett onlinemagasin med fokus på vetenskap och samhälle. Den långa berättelsen är en redogörelse om vad som hände från det att kirurgen Paolo Macchiarini värvades till KI och Karolinska universitetssjukhuset, KS, år 2010 fram till idag. Artikeln mynnar ut i en svidande kritik mot KI:s ledning med dåvarande rektor Anders Hamsten i spetsen, och oviljan att lyssna till de fyra läkare som larmade om Macchiarinis forskningsfusk.

– Det var upprörande att inse att de faktiskt straffade visselblåsarna som försökte ändra det som var fel till att bli rätt. De har fått betala ett väldigt högt pris för att de bemödade sig att rädda framtida patienter som annars hade kunna råka ut för Macchiarinis experiment, säger Eve Herold till DN.

Journalisten och författaren Eve Herold Foto: David Hathcox/hathcoxphoto.com

Paolo Macchiarini transplanterade in syntetiska luftstrupar på tre patienter på KS under åren 2011-2012, alla tre är idag döda. I artikel skriver Eve Herold att ytterligare upp emot etthundra patienter var på väg att värvas för att ingå i en internationell studie där Macchiarini skulle fortsätta med sina syntetiska luftstrupstransplantationer. ”Ett mardrömsprojekt med tanke på Macchiarinis så kallade meritlista” skriver Herold och pekar på att KI hade tunga skäl att sopa kritiken mot Macchiarini under mattan eftersom man var på väg att få ett statsbidrag för att medverka i studien.

– Mest chockerande i hela den här skandalen är att ett världsberömt universitet som Karolinska Institutet värderade en berömd kirurg och de forskningsanslag han drog till sig mer än patienternas liv och välbefinnande, anser Eve Herold.

Hon berättar att många läsare har engagerat sig djupt i Macchiariniskandalen; att de vill att rättvisa ska skipas.

– Jag skulle vilja skriva en uppföljning men då om goda nyheter som att visselblåsarna äntligen fått upprättelse.

Priset, The Arlene Eisenberg Award, delas ut av ASJA (the American Society of Journalists an Authors) och enligt statuterna måste den vinnande boken/artikeln ”ha gjort skillnad genom att inspirera till positiva åtgärder i samhället/världen.” Tidigare vinnande bidrag har påskyndat/uppmuntrat till att inleda utredningar och korrigerat orättvisor.

Priset delas ut i maj i New York.

