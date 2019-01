Det gick inte att få någon barnvakt, men jag tänkte att det får lösa sig. Det här är ju Sverige, barn är alltid välkomna. Jag åkte iväg med barn, barnvagn och barnattiraljer, och när Witt-Brattström hade talat i tio minuter var jag tvungen att gå ut. Min dotters pipande ledde till högljudda uppmaningar från publiken att vi skulle avlägsna oss.

Jag var besviken, eftersom jag väldigt gärna hade velat lyssna på föredraget. Men jag förstod tanterna i publiken.

Om ett barn stör ett föredrag får man gå ut. Det är inte mer med den saken.

I somras skulle jag träffa några vänner från Finland på stan i Moskva. Jag kom direkt från jobbet och hade min 3,5 kg tunga hund med mig.

Till vår mötesplats hade jag utsett Moskvas bästa uteservering på Strelka, med vacker utsikt över Moskvafloden. Jag ville absolut vara där. Det var soligt och fint och på var och varannan restaurang i Moskva sitter folk med hundar i knät.

Men den här restaurangen tillät inte hundar. Det hjälpte inte hur jag argumenterade. (Vi sitter ju ute! Hunden är minimal! Osv.)

Varför har vi så svårt för att acceptera begränsingar som finns till för allas bästa men som just i vårt fall betyder att man får tänka om lite?

Jag funderade över detta efter att Pia Ingström på Hufvudstadsbladet skrev en kolumn om vad hon kallar gränslösa hundägare. Hon anser att allergikers hälsa bör prioriteras över hundars rätt att besöka ett bibliotek.

Det borde inte vara kontroversiellt. Men i sociala medier reagerade många hundägare med att räkna upp erfarenheter om hur hemskt det känns att bli avvisad.

Själv kände jag mig också vederbörligen förödmjukad då jag traskade hem från föredraget med min baby. Jag var irriterad då jag satte mig med hund och vänner på en bänk utanför restaurangen.

Men det var ju bara en erfarenhet. En insikt i hur det lönar sig att inte göra.

Det finns många egenskaper som inte alls står högt i kurs i västvärlden 2019. En av dem är en viss stoiskhet.

Om någon anmärker på att ens barn stör, att man borde lyssna på musik med hörlurar på tåg eller att man inte kan ha med sig hundar överallt kan man välja att reagera med ett: Ojdå, det hade jag inte tänkt på. Jag tar barnet i famnen/tar på mig hörlurar/går ut med hunden.

Man kan också reagera med ett: HUR KAN FOLK VARA SÅ ELAKA MOT LILLA MIG GISSA OM JAG TÄNKER SKRIVA ETT INLÄGG PÅ FACEBOOK.

Men borde man inte kunna sansa sig efteråt? Måste man vårda sina förtörnade känslor så ömt?

Jag tror inte att folk är upprörda över själva regeln. De är upprörda över den otrevliga känslan av att inte ha tänkt efter.

Varför utgick jag själv ifrån att barn alltid är välkomna överallt den där gången på ABF? Därför att jag ville lyssna på föredraget. Jag prioriterade mina egna intressen. Så gör folk ofta. Vi är bra på att hitta på goda ursäkter för att just våra barn och hundar inte är något problem.

Ett förslag till alla som tycker att omvärlden borde visa större förståelse för just mina prioriteringar: Prova med att göra tvärtom. Det är överraskande vilken själsfrid det ger att istället för att bli förtörnad säga: Absolut. Och sedan går man ut med sitt skrikande barn och fortsätter sitt liv utan upprörda känslor.

Jag säger inte att alla klagomål från omvärlden är motiverade. Till exempel min granne skäller jämt på vår familj därför att vi har en gemensam tambur, som barn, hund och jag travar igenom många gånger per dag. Vi drar in damm och smuts från gatan. Grannen kräver att vi ska städa varje gång vi går ut och in.

Jag tycker att kravet på att en tambur ska se ut som en balsal är orealistiskt. Men jag bråkar inte med grannen. Jag sopar upp efter oss så ofta jag hinner.

Grannen anser att jag städar för sällan. Men jag försöker åtminstone, och hon ser det. Så vi är vänner.