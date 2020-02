Arenadramat i Göteborg: Jätteköpcenter nobbas – nytt stort badhus byggs i centrum

Det var på Vänsterpartiets initiativ som den segslitna arenafrågan på nytt bordlades i kommunstyrelsen, för att – i denna omgång – slutligt avgöras på onsdag nästa vecka.

Nu finns en majoritet i kommunstyrelsen för att lyfta ut frågan om nytt badhus från den stora arenadiskussionen och utreda en placering vid Gullbergsvass.

– Göteborgarna förväntar sig, och förtjänar, ett nytt badhus i centrum. För oss är det viktigt att frågan inte fryser inne när arenautredningen läggs på is, säger Daniel Bernmar (V), oppositionsråd i Göteborg.

Daniel Bernmar, gruppledare för Vänsterpartiet i Göteborg. Foto: Alice Vernersson/Vänsterpartiet

Förutom Vänsterpartiet står Moderaterna, Liberalerna, Miljöpartiet Centerpartiet, Kristdemokraterna och Feministiskt initiativ bakom förslaget som enligt förslaget innebär en komplett långbaneanläggning med två 50-metersbassänger, hoppbassäng och ett eventuellt utomhusbad.

Idrotts- och föreningsnämnden ska driva anläggningen och leda byggprocessen.

I samband med detta väljer Vänsterpartiet tillsammans med de rödgrönrosa partierna att stödja de borgerliga i att pausa arenafrågan vid Valhallagatan.

– Göteborgs stads största stadsutvecklingsprojekt i modern tid kan inte byggas med flortunna och hoppande majoriteter, säger Bernmar till DN.

Valhallabadet invigdes 1956. Det hade då kostat Göteborgs kommun 11,8 miljoner kronor att bygga. Nu är det uttjänt. Foto: Magnus Hallgren

När badet placeras på annan plats och en tillfällig lösning tagits fram för att ersätta Lisebergshallen, är den akuta situationen omhändertagen, menar han.

På fråga från DN om när tanken på att bryta ut badet för att åstadkomma en öppning togs fram, säger Bernmar:

– Den här processen påbörjades i samband med förra kommunstyrelsemötet. Men Vänsterpartiets position har varit känd i två år.

Bernmar syftar på den lokaliseringsstudie som då togs fram och som visade på några möjliga alternativa placeringar av just en ersättare till klassiska Valhallabadet, som i dag ligger ett stenkast från Scandinavium. En av dem var just Gullbergsvass, det område invid centralstationen som just nu är en enda stor byggarbetsplats.

Daniel Bernmar säger att V för att gå med på att stödja Alliansens förslag om att sätta arenafrågan på paus krävde att frågan om badet skulle lyftas ut.

– Vi är såklart nöjda med att ha fått gehör för att kunna fokusera på det som göteborgarna främst vill ha svar på nu, om badhuset.

Men den stora frågan om övriga arenor och Scandinaviums framtid, den långbänken fortsätter?

– Vi har tydliggjort våra ingångar, om att flytta badet och att behålla den kommunala driften. Nu får partierna en aningspaus för att fundera över sina positioner, nu när man har fallit ifrån varandra så pass mycket. Det är bara att konstatera att det är två väldigt olika lösningar som har presenterats. Det största stadsutvecklingsprojektet i modern tid kan som sagt inte drivas igenom med flortunna majoriteter. Så ser vi på saken.

Trots en numera rätt bred politisk uppslutning kring att säga nej till det redan utredda förslaget från stadsledningskontoret – att finansiera arenorna genom ett runt 80.000 kvadratmeter stort handelscenter – är arenadrabbningen alltså långtifrån avgjord.

De senaste veckorna har överläggningarna partier emellan fortsatt, men enligt uppgifter till DN har V:s gruppledare Daniel Bernmar inte känt att det varit möjligt att ansluta sig till det yrkande som S och D, Göteborgs två största partier, lagt på bordet – och som fått muntligt stöd av Sverigedemokraterna. Förslaget från S och D liknar mycket det koncept som ett antal lokala fastighets- och byggföretag har presenterat. Det kallas för ”Plats för Göteborg”.

Så här ser en en översiktsskiss över konceptet som ”Plats för Göteborg” tagit fram. Där hade badet en placering intill den nya arenan. Foto: Plats för Göteborg

Vänsterpartisterna gillar stora delar av S och D:s förslag, om att i stället för genom ett handelscenter finansiera arenor i huvudsak genom att bygga runt 5.000 bostäder längs med Mölndalsån. Men V har alltså ändå inte velat ansluta sig, eftersom man har ett krav om att driften av de nya arenorna fortsatt ska skötas av kommunen själv. Just den frågan har S och D inte ansett sig kunna precisera i förslaget.

Alliansen, ledd av Moderaternas Axel Josefson, har, som rapporterats tidigare, velat frysa hela frågan på nytt och på kommunstyrelsemötet nästa vecka enbart lägga tjänstemännens utredningsförslag till handlingarna.

Nu blir det alltså inte så. Som DN skrivit tidigare pågår även inom Alliansen en het diskussion om vad som egentligen är rätt väg framåt. Hos stora delar av Alliansen är stödet i dag för handelscenter-idén mycket ljummen.

Enligt uppgift har beskedet från Alliansens sida till Vänsterpartiet den senaste tiden också varit att något handelscenter inte längre är aktuellt. Genom handslaget med V, MP och Fi vinner ju Axel Josefson tid för att jämka fram en lösning.

Kristdemokraternas Elisabet Lann är ordförande i idrotts- och föreningsnämnden och arenaansvarig. Foto: Kristdemokraterna

Från Alliansens sida är Kd:s kommunalråd Elisabet Lann ansvarig för idrottsarenafrågorna. Om torsdagens uppgörelse säger hon till DN hon är ”supersuperglad”.

– Här sätts sakfrågan i centrum. Att vi har lyckats komma framåt på det här sättet känns jättebra. Vi har haft låsningar som drabbar invånarna för mycket. Jag har heller inga heliga kor i detta, inga frågor som jag vägrar släppa. Vi måste kunna ge och ta, och är otroligt glad för den konstruktiva inställningen hos V, MP och Fi. Behovet av ett nytt bad är ju akut, vi kan få driftsstopp i Valhalla i morgon dag.

Elisabet Lann påpekar att även om en placering i Gullbergsvass är utpekad som ett förstahandsalternativ måste placeringsfrågan först utredas mer.

Om den stora arenafrågans framtid säger hon:

– Jag tror att det är oundvikligt med en paus. Det är Inte läge att genast sätta sig i en ny överenskommelse. Vi behöver gå hem, tänka och samla alla från noll igen för att längre fram kunna enas bredare.

Men det här förslaget har ni inte försökt att samordna med Socialdemokraterna och Demokraterna?

– Nej, det har vi inte. Deras förslag gick ju inte ut på att pausa arenafrågan, medan vi ville det. Men kan man på det här sättet plocka bort en pusselbit blir det kanske lättare att ta fram en ny plan. Då finns mer svängrum, flexibilitet. det borde öka förutsättningarna för att komma överens och bygga upp det förtroende som krävs.

