Foto: Robert Henriksson

GÄLLÖ, JULI:

Skogsbränderna skakar Sverige

Robert Henriksson: ”Brandgator skapades och eftersläckning pågick när vi fick okej att rulla in i den brandhärjade skogen strax öster om Gällö i Jämtland. När vi kom in i skogen hade elden tagit sig igen och helikoptrarna flög skytteltrafik. 1.000 liter per tillfälle släpptes med precision över lågorna.”

Foto: Roger Turesson

VISBY, JULI:

Fotbollspaus i Almedalsveckan

Roger Turesson: ”Jimmie Åkesson ser kvartsfinalen i fotbolls-VM mellan Sverige och England. Sverige har just missat ett bra läge och Sven-Olof Sällström och stabschef Mikael Eriksson skriker ut sin förtvivlan.”

Foto: Eva Tedesjö

CARACLAU, RUMÄNIEN, NOVEMBER:

Hemlöse Gica begravs

Eva Tedesjö: ”Hemlösa Gheorghe ’Gica’ Hortolomei Lupu slogs ihjäl i Huskvarna. Nu är hans kropp på väg tillbaka till hembyn i Rumänien för att begravas. "Gicas" 12-årige son Sorin tittar tyst på när graven grävs, redo att hjälpa till. Han får ett måttband för att kontrollmäta, 1,6 meter djup ska graven vara.”

Foto: Roger Turesson

RIYADH, SAUDIARABIEN, FEBRUARI:

Slutna kungadömet drar till sig världens blickar

Roger Turesson: ”Saudiarabien är ett av världens mest könssegregerade länder. Ett snabbmatsstånd har separata luckor för kvinnor och män. Men personal och mat inne i ståndet är densamma. Bilden är tagen under den årliga Janadriyah-festivalen där det bland annat visas traditionellt hantverk och dans.”

Foto: Lotta Härdelin

STOCKHOLM, SEPTEMBER:

Rösträkning pågår

Lotta Härdelin: ”Det är valvaka på Sveriges television och rösträkningen har dragit ut på tiden. Klockan 00.52 anländer Alliansens partiledare. De hälsar på programledarna och väljer själva hur de placerar sig vid intervjubordet. När kamerorna i studion tar paus slappnar alliansledarna av, flyttar fokus från SVT:s programledare och börjar småprata med varandra.”

Foto: Alexander Mahmoud

STOCKHOLM, JANUARI:

Inför åtalet av Rakhmat Akilov

Alexander Mahmoud: ”Iryna miste benet i terrordådet på Drottninggatan 2017. I januari återbesökte hon platsen – och i augusti i år fick Iryna utvisningsbesked av Migrationsverket.”

Foto: Lotta Härdelin

PALU, INDONESIEN, OKTOBER:

Tsunamin tog med sig moskén

Lotta Härdelin: ”Jordbävningen någon mil norrut följdes av tre vågor som reste sig mot skyn och slog ner över Arkam Rahman Babu-moskén. Människor hade samlats inför fredagsbönen när den andra vågen, enligt ögonvittnen sex meter hög, slog in och lämnade spillror och död i sitt svall. När bilden tas har det gått nio dagar sedan katastrofen.”

Foto: Roger Turesson

STOCKHOLM, NOVEMBER:

Greta Thunberg blir global klimataktivist

Roger Turesson: ”Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet är inne på den tolfte veckan. Klockan är strax efter åtta på morgonen. Än så länge är Greta ensam på platsen mellan Slottet och Riksdagshuset, men några timmar senare finns ett 50-tal människor runt henne för att visa sitt stöd.”

Foto: Anette Nantell

WEST VIRGINIA, USA, NOVEMBER:

USA går till mellanårsval

Anette Nantell: ”Alla fotografer är hänvisade till en inhägnad längst bak i hangaren. Jag gömmer kameran under kappan, smyger förbi vakterna och minglar mig in i folkmassan. De mest hängivna Trumpfansen har stått längst fram sedan tidig morgon och för att få stå kvar krävs en stor portion charm. Så fort Donald Trump nämner medierna buar alla.”

Foto: Alexander Mahmoud

STOCKHOLM, MAJ:

Svenska Akademiens mardrömsår

Alexander Mahmoud: ”Kristina Lugn och Horace Engdahl minuterna efter att Akademien beslutat att ställa in årets Nobel­pris i litteratur , även om beskedet ska offentliggöras först morgonen efter. Efter en fråga kring Kristina Lugns uttalande – om att alla borde avgå om de inte delar ut priset – brister de ut i skratt: ’Det var ett skämt!’, säger Lugn.”

Foto: Jonas Lindkvist

GANGNEUNG, SYDKOREA, FEBRUARI:

Ett förlorat guld

Jonas Lindkvist: ”Curling är en av Sveriges bästa OS-grenar sedan många år tillbaka. Lag Niklas Edin hade vunnit i princip alla tävlingar innan OS och på plats i Sydkorea gick laget för guldet i herrarnas curlingturnering. I finalen blev dock USA övermäktiga. Rasmus Wranå och Niklas Edin tittar besvikna på USA:s guldmedaljer. För att ta bilden klättrade jag upp på läktaren, väntade och hoppades att blicken skulle komma.”

Foto: Anette Nantell

STOCKHOLM, OKTOBER:

Talmansrundornas höst

Anette Nantell: ”Klockan är 09.33 och Stefan Löfven väntar utanför talmannen Andreas Norléns rum. Det var inte många minuter han stod där, men han var den enda som fick vänta.”

Foto: Magnus Hallgren

STOCKHOLM, NOVEMBER:

Svensk politiks nya centralgestalt

Magnus Hallgren: ”Det är en gråblek måndag i november när talmannen Andreas Norlén kliver in i kammaren och bugar mot de nästan tomma bänkarna. Statsministeromröstningen om Ulf Kristersson ska bordläggas.”

Foto: Eva Tedesjö

DUBLIN, IRLAND, MAJ:

Ja till ny abortlag

Eva Tedesjö: ”Det är en bubblande stämning av förändring på Irland inför landets folkomröstning om abortlagstiftningen. Tabun bryts och kvinnor vi träffar vill först vara anonyma men bestämmer sig sedan för att våga berätta om aborterna de åkt till Storbritannien för att genomföra. Bilden är från ja-sidans valvaka i Dublin där Adrienne Harvey jublar åt resultatet.”

Foto: Paul Hansen

LUDVIKA, MAJ:

Nazisterna möter motstånd

Paul Hansen: ”Nazistiska NMR ska marschera på första maj. Auschwitz-överlevaren Hèdi Fried och andra motdemonstranter är på plats. Jag sänker kameran och lutar mig framåt för att höra vad Hédi säger. ’Syns det att jag är lycklig?’”

