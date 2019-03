Åsa Beckman: Nu gäller det att använda vreden smart

En kylig kväll i januari var jag och såg Mia Skäringers show ”Avig Maria – no more fucks to give” på Globen i Stockholm. På gatorna och gångbroarna mot arenan strömmade kvinnor i olika åldrar, två och två, i stora gäng, ensamma. Under tre timmar såg vi en svindlande föreställning om mäns och kvinnors olika livsvillkor, där Skäringer skickligt rörde sig från berättelser om sexuella övergrepp till högläsning ur kända kulturmäns självbiografier. Hon var skör, stark, rolig, rå och skitförbannad.

Publiken lyssnade på vartenda ord. Precis som den har gjort när hon fyllt jättearenor över hela Sverige. Om en kvinna från Grupp 8 hade fått veta det när hon på 70-talet stod i någon liten källare och stencilerade flygblad hade hon inte trott sina öron.

Mia Skäringer har gjort feminismen folklig.

Det är fantastiskt. Jag tror inte att vi på allvar insett vilken mentalitetsförändring som skett under de senaste åren, inte minst efter metoo. I hyreshus och radhusområden över hela landet har kvinnor känt igen sig i beskrivningen av orättvisor. Alla dessa situationer som man försökt glömma och spela ner. När det var kvinnan som tvingades gå efter ett förhållande med en chef. När tjänsten försvann efter föräldraledigheten. När ingen markerade mot kollegan som stack upp handen under kjolen. När det kändes omöjligt att anmäla misshandeln.

De erfarenheterna har blivit akuta när också andra vågat berätta. Det har fått kvinnor att säga: det räcker nu.

Det pratas ibland om en backlash efter metoo. Det är ingen backlash. Möjligen i offentligheten, men inte i vardagen.

I längden kommer hat-retoriken sorgligt nog stöta bort många av de kvinnor som nu börjat våga känna rättmätig ilska och förtvivlan.

Jag tror att den var den vardagliga vreden som i veckan släpptes lös efter att SVT visat dokumentären ”Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är”, om den livfulla sångerskan som misshandlades och bröts ner av en skådespelare. På sociala medier har avskyn exploderat och det har ställts krav på allt från kastrering till dödligt våld. Det är begripligt. Det har gått fem dagar sedan jag såg den djupt skakande filmen och jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska göra av mitt raseri.

Men massrörelser är farliga. ”Vi måste stanna upp. Det är ju tråkigare att prata strukturer än att bara vråla och vara arg. Men det är det som leder någonstans”, sa författaren Katarina Wennstam i ”Malou efter tio” när hon manade alla upprörda att rikta energin åt rätt håll, mot de institutioner som har skyddat de här männen.

”Förrädare!” ropade de på sociala medier som nu vill piska upp stämningen. I längden kommer den retoriken sorgligt nog stöta bort många av de kvinnor som nu börjat våga känna rättmätig ilska och förtvivlan.

För hat kan möjligen vara bra som utgångspunkt men är värdelöst som praktik. Enda gången jag kände mig illa berörd under Skäringers show var när hon drev med Horace Engdahl – eller Hor-as, som hon kallade honom – och fick med sig jättepubliken som reste sig och applåderade, jublade och buade. Jag tycker själv att hans agerande under Akademiekrisen varit upprörande, men i Globen skapades närapå lynchstämning.

Och den kan ändras blixtsnabbt. I helgen fick just Mia Skäringer ta emot så mycket hat att hon var tvungen att stänga ner sitt kommentarsfält på Instagram. Det visade sig nämligen att hon varit i ett sammanhang där också skådespelaren som misshandlat Josefin Nilsson befunnit sig. Så fort kan det gå när hatsvärmen plötsligt byter riktning och ger sig på den som nyss var hjältinna.

Ju större grupper, desto större behov av kyla. Ju mer berättigad vrede, desto viktigare att använda den effektivt. Också en av samhällets allra bästa rörelser kan urarta till populism.

Läs fler artiklar av Åsa Beckman här , bland annat om vad vi kan lära av Lorena Bobbitt.