Åsa Beckman: Sluta kärlekskvittra om era barn, mammor

”Amanda, är Oskar din kille? Är han det, Amanda?”

Jag åker på en nästan tom buss och två kompismammor pratar med sina barn, en flicka och en pojke i 4-årsåldern, som sitter med varsitt gosedjur i vagnarna. Barnen verkar lite slöa och overallvarma och tittar ut i luften med tom blick.

Den påstridiga mamman, som dessutom pratar med bebisröst, slutar inte: ”Amanda, ÄR Oskar din kille?”

Nu rycker den andra mamman in:

”Vem vet, ni kanske gifter er när ni blir stora!”

Sedan ler mammorna mot varandra och rättar till barnens mössor.

Det finns vissa människor, oftast kvinnor, som snackar upp kärlek på det här sättet. Och då menar jag inte när samtalen initieras av barnen själva. Nej, de här typerna är väldigt upptagna av barnens ”romanser” på förskolan och berättar för alla i sin omgivning om blöta pussar och rara kärleksbrev. Eller pratar de, som mammorna på bussen, direkt med barnen; de förhör sig, insinuerar, småretas, håller på. Ibland är barnen själva med på noterna, men lika ofta blir de bara tysta och generade.

Jag blir alltid lika beklämd av detta kärlekskvitter. Det känns… ja, unket. Som någon gammal konstig 1950-talsrest. Också för att det snarare tycks handla om de vuxna själva. Det verkar vara viktigt för dem att ha barn som redan tidigt är attraktiva på kärleksmarknaden: det tycks ge ett löfte om en omsvärmad framtid.

”Jag kommer att få låsa in Ofelia i tonåren”, sa en märkbart stolt mamma på min dotters förskola efter att två killar frågat chans på denna Ofelia samma dag.

Nu finns det säkert en rad psykologiska och rimliga förklaringar till att föräldrar håller på så här. Vi är alla rädda att våra barn inte ska få uppleva kärlek. Vi vill att de ska få älska och känna sig älskade tillbaka. Vi drar en suck av lättnad när de tycks ha en förmåga att både dra till sig vänner och vara populära.

Vi vuxna ställer inte den frågan till varandra hur som helst – då ska man inte ställa den till barn heller

Själv har jag inte ett enda minne av att mina egna föräldrar höll på med det där kärlekskvittret. De sade aldrig ett knyst om mig och min 7-årige vapendragare Per Billman. Jag är evigt tacksam att de därför inte gav mig föreställningen om att förälskelser och killar var det mest centrala i livet. Men jag glömmer aldrig hur ställd jag blev när en faster på besök frågade om Per som for runt i en brandmanshjälm var ”min fästman”.

Det var inget jag över huvud taget funderat på, plötsligt förvandlades han till en främling.

När jag sedan kom upp i tonåren tyckte sig alla möjliga vuxna plötsligt ha rätt att från ingenstans fråga om man ”hade kille”, eller lite senare ”om man träffat någon”. Ibland var det känsligt för att det fanns någon, ibland för att det inte fanns någon alls. Men jag minns fortfarande obehaget i att blixtsnabbt behöva komma på något uthärdligt svar.

Vi vuxna ställer inte den frågan till varandra hur som helst. Då ska man inte ställa den till barn heller.

Så man ska tänka sig för innan man sådär lite smålystet förhör sig om barns och tonåringars olika förtjusningar och förälskelser. Man vet ingenting om deras preferenser och de måste få vara absolut fria att välja. Det kan ju mycket väl vara så att Amanda i barnvagnen på bussen växer upp och blir kär i en tjej och det minsta hon då behöver är minnet av en exalterad mamma som utgick från att kärlek bara kunde se ut på ett enda sätt.

