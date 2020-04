Åsa Beckman: ”Unorthodox” visar att ett par jeans kan rymma mer frihet än man kan tro

I helgen lyckades jag för några timmar äntligen glömma coronaläget genom att titta på den nya och fantastiska Netflixserien ”Unorthodox”. Jag vet inte om ni sett den, men den handlar om Esty som rymmer från sitt äktenskap inom en ultraortodox judisk församling i Brooklyn och åker till Berlin.

Hon erövrar sitt nya liv med små och osäkra steg: prövar ett läppstift, använder en dator, tar av peruken och låter den flyta iväg i Wannsee.

I en scen ska Esty prova kläder på ett varuhus. Hon har med ett par jeans in i provhytten. Försiktigt drar hon på det ena benet, sedan det andra, medan hon hela tiden tittar i spegeln. Det är som om hon inte riktigt förstår vad hon ser. Som att hon ser sin kropp för första gången.

Det är en enkel scen som fastnar i minnet. Vilket egentligen är konstigt. För de flesta av oss är jeans ett så alldagligt plagg. Ibland har vi dem tighta, ibland vida, ibland med hög midja, ibland med låg. Ändå förstår vi Estys känsla när hon tar på sig dem. Att ett par jeans i vår kommersiella era, där sakers symbolvärde ständigt förändras, fortfarande lyckats behålla en laddning av frihet är märkligt.

Just därför ogillas de av dem som gärna vill tämja kroppen. När jag var nyinflyttad till Stockholm brukade jag och min kompis Karin äta på Hare Krishnas restaurang Govindas som var billig för fattiga studenter. Lokalen var pastellfärgad, i högtalarna hördes sitarmusik och på borden brann Korsnäsljus.

Mästaren tittade på mina Lee-jeans och väste: ”your jeans have bad energy!”

En gång när vi satt och sippade örtte kom en kille i aprikosa kläder och bjöd oss på ”fest med gratis mat” i källaren. Tyvärr hade vi inte riktigt räknat med att ”festen” skulle inledas med en andlig stund med en amerikansk mästarmunk på besök. Vi fick ta av oss skorna och fördes in i ett minimalt rum med tyger på väggarna och mattor på golvet. Bland kuddarna låg en sliten uteliggare. Man kan väl säga att både han och vi var mer intresserade av maten än av Krishna.

Mästaren vittnade om hur gud räddat honom från ett liv med droger och våld i New York.

Han verkade inte helt balanserad.

”Who are you?” frågade han min kompis Karin.

”I'm Karin”, stammade hon.

”No, you are your soul!” skrek han.

Mötet avslutades med musikstund. Jag fick spela triangel, Karin tamburin medan uteliggaren fick kämpa med att försöka få två minicymbaler att träffa varandra.

När vi försökte ta oss ut till maten kom det, mästaren tittade på mina Lee-jeans och väste: ”your jeans have bad energy!”

Det var ett fördömt plagg.

I en av förra årets storsäljare, Tara Westovers ”Allt jag fått lära mig”, blev också blåjeansens laddning tydlig. Boken beskriver hennes uppväxt i en sluten mormonfamilj i Idaho på 1990-talet. Barnen får inte gå i skolan, men Taras okuvliga kunskapslängtan gör att hon lyckas frigöra sig och ta sig till college. Och där inhandlar hon ett par damjeans. Hon har burit jeans tidigare, men bara herrmodeller som döljer kroppen.

I en parallellscen till den i ”Unorthodox” provar hon jeansen på sitt studentrum. Stunden är lika högtidlig. ”Det var knappt att jag kände igen min egen kropp när jag satt på dem, hur den smalnade av och svängde ut. Jag tog av mig dem direkt, de kändes oanständiga på något sätt”.

Sedan går hon ut i livet i dem. På samma sätt som Esty, klädd i sina, lyssnar på en kvinnokör i en kyrka i Berlin och omtumlad anar att också hon skulle kunna ha en egen röst.

De båda har insett att ett par jeans kan rymma mer slitstark frihet än man kan tro.

