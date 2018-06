Åsa Beckman: Vem vågar presentera sig som ofrivilligt ensam?

Tänk dig in i den här situationen. Du är sexton år och på utbytesresa i USA. Du träffar en kvinna i polyesterbyxor som börjar berätta för dig hur det amerikanska dejtingsystemet går till. Du har alltid tyckt att du varit ful, men här, på en ny plats, i ett annat land, hoppas du att du ska bli en annan. Mitt i förklaringen skrattar kvinnan till och säger: ”But don’t you worry, honey! Nobody will never ever want to date you!”

Det är en så smärtsam scen. Den återberättas i författaren Malin Lindroths nyutkomna ”Nuckan” och jag måste helt enkelt få ägna den här krönikan åt boken. Den handlar om hur det är att vara medelålders kvinna och ofrivilligt partnerlös. Inte i kortare eller längre singelperioder, utan rejält ensam genom decennierna. Med ”Nuckan” vill hon återta detta nedsättande ord, tvätta bort skammen som klibbat fast runt det.

Kvinnan i polyesterbyxorna fick nämligen rätt. I dag är Malin Lindroth 56 år och sedan slutet av 80-talet har hon, skriver hon, varit förälskad femton gånger och varje gång har det slutat med att männen har sagt nej.

Skolsystern sa: ”Du kommer att bli lång du. Det kan bli bra ändå, men du får bereda dig på att kanske inte bli vald bland de första.”

Jag läser den 117-sidiga boken i ett sträck, och efteråt vet jag inte riktigt om jag andats. Plötsligt kommer jag ihåg skolsköterskan som ber mig att gå fram och tillbaka på golvet framför henne, i bara trosor, och hur hon säger: ”Du kommer att bli lång du. Det kan bli bra ändå, men du får bereda dig på att kanske inte bli vald bland de första.”

Att det är kvinnor som uttalar den här typen av domar är ingen slump. Att inte få uppleva kärlek är en rädsla som alla människor delar, men i kvinnlig tappning handlar den mycket om skräcken över att inte bli vald, inte bli utplockad.

Jo, det låter som rena femtiotalet med rader av kvinnor som satt och väntade med svinrygg och utåtstående kjolar – och jag är helt säker på att den föreställningen i dag bleknar bort allt mer – men fortfarande lever den kvar i djupet av oss.

Att vara öppen med att man tillhör dem som inte blivit ”valda” är tabu. Malin Lindroth beskriver hur människor reagerar när hon på en middag nämner att hon är ofrivilligt ensam. Ingen vill tala om det. De korrigerar: Men direkt ensam är du väl inte? Man kan ju också se det som du bara har mer egen tid? Och visst är det som man brukar säga, alla människor är vackra på insidan?

Lindroth blir en påminnelse om den rädsla många av oss försökt glömma bort.

Just därför är det här en så modig bok. Hon talar med en avvikande röst i en tid som älskar idén om att vi kan välja våra liv. Att vi skapar oss själva. Som hyllar föreställningar som att om vi inte får gemenskap kan vi bara lägga i en extra växel och skaffa oss det.

Hade Malin Lindroth sagt att hon valt bort kärlek hade det varit helt accepterat. Men det är en annan sak att lugnt och stilla stå intill sitt misslyckande och säga: Jag ville verkligen få kärlek men jag fick det aldrig. Jag hade velat någonting annat men nu blev mitt liv så här.

Den här ”jag väljer själv”-signalen finns i stort och smått. Det är helt okej att stanna hemma hela sommaren om man i stället för att säga att man inte har råd att åka någonstans lyckas förmedla att man valt det – för att det är så otroligt skönt att ha Stockholm för sig själv.

Ja, ni hör. ”Nuckan” är en bok som man genast vill prata om när man slagit igen den. Det är 117 sidor beundransvärt mod.

