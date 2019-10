Åtalas för att ha smugglat narkotika för över 100 miljoner kronor

– Åtalet avser en väldigt liten del av en mycket stor organisation som smugglat tusentals kilo heroin och kokain över hela Europa under flera år, säger Anna Svedin, kammaråklagare.

Vissa av de åtalade har suttit häktade i över ett år medan utredarna samlade bevis och byggde upp målet. Resultatet blev ett 14 000 sidor långt förundersökningsprotokoll där man kartlägger nätverket bakom smugglingshärvan.

De flesta åtalade är medborgare i andra länder – Gambia, Nigeria, Nederländerna och Litauen – men flera av dem har vistats i Sverige en längre tid. Två personer är medborgare i Sverige.

Brottsmisstankarna rör bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grova narkotikabrott.

Mycket stora mängder heroin och kokain ska under flera år ha smugglats till flera europeiska länder, inklusive Sverige. Totalt ska det röra sig om 42 kilo kokain, 50 kilo heroin samt 40 kilo av en blandning av de två drogerna. Totalt beräknas värdet till 112 miljoner kronor.

Verksamheten ska ha bedrivits från Nederländerna där narkotikan ska ha förpackats och sedan på olika sätt förts in i Skandinavien. De misstänkta gärningsmännen ska ha bytt rutt och transportmedel flera gånger och även använt sig av kurirer: en lastbilschaufför från Nederländerna och en man och en kvinna från Litauen som ska ha gömt narkotikan i spackelburkar.

Under flera år ska organisationen ha arbetat enligt samma modell. På fredagarna ska narkotikan ha börjat sin resa från Amsterdam till Danmark i bil eller lastbil för att sedan föras in i Sverige via Öresundsbron.

Enligt Tullverket finns det kopplingar till ett nigerianskt kriminellt närverk som kallas Black Axe. Enligt flera medier har nätverket förmått personer att fungera som drogkurirer genom att hota dem med en rituell magi kallad ”juju” och som kan jämföras med voodoo.

– Det som gör detta mål unikt är att vi har tagit personer på alla nivåer. Normalt kan vi se at det finns ansvariga i andra länder. Här kommer vi väldigt nära och tycker att vi har mycket bevisning för vilken roll de olika personerna har haft. Då kan man döma personerna utifrån deras roll. Vissa av de här personerna har nästan blivit utnyttjade eftersom detta är en organisation med stort våldskapital, säger Anna Svedin, kammaråklagare.

En 47-årig nigeriansk medborgare pekas ut som en av huvudmännen. Han ska ha haft en överordnad roll i nätverket och hjälpt till att skaffa, bearbeta och förpacka narkotikan innan den transporterades till Skandinavien.

Flera personer – två män och en kvinna från Nigeria, en 46-årig man från Gambia och en 33-årig svensk medborgare – ska ha haft centrala roller i Sverige och agerat mottagare, transportörer och distributörer av narkotikan i Stockholm och Göteborg.

33-åringen är bosatt i Göteborg och åtalas för att ha tagit emot och förvarat narkotikan i sin bostad samt överlämnat den till ett antal olika distributörer i Göteborgsområdet.

En 50-årig svensk medborgare åtalas för grovt narkotikabrott då han ska ha ”förvärvat i överlåtelsesyfte” totalt 99 kapslar med 970 gram heroin i sin lägenhet i centrala Göteborg. Enligt åtalet rör det sig om ett värde av 800.000 kronor. Narkotikan var delvis avsedd för eget bruk.