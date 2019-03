Befriaren och överlevaren återförenade som 90-åringar

Det är den fjärde maj 1945.

Vi är i staden Lambach, jordbruksbygd i norra Österrike.

Det har gått fyra dygn sedan Adolf Hitler sköt sig själv i i tinningen i bunkern i Berlin.

Nandor Katz överlevde Gunskirchen, ett koncentrationsläger i Österrike som den amerikanske soldaten Alan Moskin befriade den 4 maj 1945. Foto: Beatrice Lundborg

Alan Moskin, en 18-årig amerikansk sergeant, har just befriat ett krigsfängelse i Lambach och hamnat i samspråk med en frisläppt brittisk soldat, ”mycket mager men annars i hyfsad form”.

Läger för judar? Vi hade inte hört om sådana

Britten vidarebefordrar ett rykte: längre upp längs vägen, mot Gunskirchen till, ska det ligga ett arbetsläger fullt av inspärrade judar.

Moskin, uppvuxen i New Jersey, är själv jude. Han är inte ensam. En halv miljon amerikanska judar strider för USA under andra världskriget – tre procent av de 16 miljoner amerikaner som landet mobiliserar. GI Jews.

– Läger för judar? Vi hade inte hört om sådana. På min nivå i armén fanns ingen vetskap, säger Alan Moskin.

Alan Moskin, som stred för USA under Andra världskriget, är judisk. Han var inte ensam om det. Över 500.000 judar fanns i den amerikanska armén. Foto: Beatrice Lundborg

Han är 92 år gammal i dag. En reslig man i svart keps med texten ”WORLD WAR II VETERAN” i guldbokstäver.

Majdagen för 74 år sedan var mulen. Moskins förband vandrade genom skogen mot Gunskirchen. Det var lågtryck. Kängorna klafsade. Stanken var första tecknet. Det kändes som han skulle kvävas. Snart såg de taggtråd. Och sedan skylten: ARBEIT MACHT FREI.

Det är i den ordningen han berättar om det i dag: stanken, taggtråden, skylten.

Längs vägen som leder upp mot lägrets baracker, där omkring 15.000 människor trängs, ligger kroppar huller om buller. Några ser ut som barskrapade skelett. Kadaver. Andra lever. Hålögda med urgröpta kinder. Kvastskaft till armar.

Vi försöker hjälpa dessa människor som mot alla odds har överlevt och så faller de ned på marken och dör

De fångar som fortfarande andas ropar mot de amerikanska soldaterna: V atten, tack. Cigaretter, tack. Moskin lämnar över vad han har i fickorna. Fångarna tar emot hans cigaretter och börjar tugga på tobaken.

Några får kex. Ett misstag. Fast föda kan kväva utsvultna.

– De tog sig för strupen och började yla, säger Moskin.

Han härmar deras läten.

– Föreställ dig. Vi försöker hjälpa dessa människor som mot alla odds har överlevt och så faller de ned på marken och dör mitt framför oss.

Huvudporten in till koncentrationslägret Mathausen taget 1945. Gunskirchen är en underavdelning till Mauthausen. Foto: Lynn Heinzerling

Gunskirchen är en underavdelning till Mauthausen, ett koncentrationsläger där omkring 120.000 människor mördades mellan 1938 och 1945.

Under 50 års tid sade Alan Moskin inte ett ord om sina erfarenheter under Andra världskriget.

När det var över, i maj 1945, stannade han kvar i Europa i den amerikanska ockupationsarmén.

Under permissioner besökte han Nürnberg där ledande nazister ställdes till svars för krigsförbrytelser. Moskin skulle själv bli jurist och ville studera Robert Jackson i praktiken, USA:s chefsåklagare vid rättegångarna. Alan Moskin lyssnade till historierna: de medicinska experimenten på tvillingar. Berättelserna från vanliga tyskar som lytt order – en vakt som skjutit en kvinna i huvudet som bar en nyfödd i famnen. Det slags vittnesmål.

När det gick upp för honom att jag också var jude log han, gick ned på knä och började kyssa mina kängor

Moskin var i dålig form efter kriget. Han sov illa. Vaknade svettig mitt i natten av att han ropade på sina dödade kamrater. Led av skakningar. Moskin ingick i George S Pattons armé, den legendariske pansargeneralen som hyste en ålderdomlig inställning till krigstrauman. Suck it up! Alan Moskin gjorde som Patton sade och tryckte undan vartenda minne.

Under 50 år höll han tyst. Han sade inget till sina döttrar, hustru eller kollegor om vad han varit med om. Men 1995 hände något. Moskin flyttade till en ny stad, längre norrut i delstaten New York. En kvinna vid det lokala Förintelsemuseet fick via omvägar höra att Moskin varit med att befria ett läger. Hon ringde upp honom och ville att han skulle komma och föreläsa för mellanstadieelever. Moskin slängde på luren. Kvinnan gav sig inte. Till slut lovade han att försöka en gång: sket det sig skulle kvinnan aldrig någonsin höra av sig igen.

Under 50 år sade Alan Moskin inte ett ord om sina upplevelser från Andra världskriget. Men sedan 1995 har han talat över hela USA. Här på Museum of Jewish Heritage på Manhattan. Foto: Beatrice Lundborg

Moskin berättar i skarpa scener. Han är från New Jersey och det hörs på rösten. Han pratar en stötig engelska. Det är lätt att bli lite rädd. Moskin kallar sig själv för en ”Jersey boy” och är så patriotisk att han kunde få en biroll i ”Sopranos”.

Hans löjtnant i Andra världskriget visste att Moskin var jude. Kunde han prata jiddisch eller hebreiska med fångarna? Nej. Men Moskin försökte på tyska, trots att merparten i lägret var ungrare. Jag är också jude, sade Moskin till de överlevande. Informationen spred sig snabbt: Juden Amerikanen, viskade fångarna och pekade på Moskin.

– Jag minns framför allt en man i 40-årsåldern, säger han. När det gick upp för honom att jag också var jude log han, gick ned på knä och började kyssa mina kängor. Han ville visa tillgivenhet förstås men jag hade aldrig haft någon som krälat på mina fötter på det viset. Jag fattade honom under armhålorna och lyfte upp honom. Stanken var outhärdlig. Hans nacke var full av variga sår med krälande larver. Han upprepade hela tiden: Juden Amerikanen. Det är något jag aldrig glömmer.

Nandor Katz var en av de som befriades av Alan Moskin.

Han är nu 93, i kofta, röd slips och hatt. Ett brett ansikte med högt hårfäste. Uppvuxen i en by i bergskedjan Karpaterna i vad som i dag är Ukraina. När Ungern allierade sig med Hitlertyskland 1940 bodde Katz i Budapest. Först satte nazisterna honom i arbetsläger i staden. Sedan skickade man föräldrarna till Auschwitz (där de mördades) och Nandor till Mauthausen och senare vidare till Gunskirchen.

Nandor Katz bodde i Budapest när Ungern allierade sig med Hitlertyskland. Katz hamnade först i arbetsläger i staden och tvingades sedan till Mauthausen i Österrike och senare till Gunskirchen. Foto: Beatrice Lundborg

Katz, som varit i USA sedan 1973, har aldrig lärt sig engelska ordenligt. Eller så har han förlorat den under senare år. Dottern Raisa, röntgenläkare, sitter med och översätter från ryska. Nandors minnesbilder av befrielsen av Gunskirchen den fjärde maj 1945 överlappar med Moskins. Nandor återkommer också till maten. Han var utsvulten. När amerikanerna kom avväpnade de den sista SS-vakten (”Jag var tvungen att ta hand om honom”, säger Alan Moskin). Fångarna kunde dra upp dörrarna till matbarackerna.

– Vad han minns, säger Raisa Katz, är att de öppnade barackerna och upptäckte att de var fulla med mat. De har svultit i veckor och började häva i sig konserverat kött och kål. Och då dog de som flugor. De kvävdes till döds. Det utlöste kaos.

– Socker, säger Nandor Katz på engelska. Kål.

Det är ett mirakel vad dessa människor har lyckats med

Han faller i gråt. Nandor Katz har med sig ett enkelt brunt kuvert fullt av fotografier av sina föräldrar och syskon. Välklädda människor med den påtvingade Davidsstjärnan tydligt fäst på ytterkläderna. Moskin föreslår att Nandor borde klistra in bilderna i ett album men han gillar att ha dem löst, kunna visa och plocka med dem.

Nandor Katz invandrade till USA med 200 dollar på fickan. Han slog sig ned i Philadelphia, dit en av hans bröder tagit sig via Israel. Katz har arbetat som tryckare i USA. Dottern har alltså utbildat sig till radiolog.

– Det är ett mirakel vad dessa människor har lyckats med, säger Moskin. Med tanke på vilket skick de befann sig i när jag mötte dem första gången. De kom hit utan någonting och lyckades få rätsida på sina liv. Det är bland annat därför jag blir förbannad när jag hör snack om att judarna kontrollerar medierna och styr det ena och det andra. Ingen gav dem någonting. De har själva byggt upp sina liv och förtjänar ett sådant erkännande.

Överlevaren Margot Gonda befriades också från Gunskirchen av Alan Moskin den 4 maj 1945. Foto: Beatrice Lundborg

När Alan Moskin väl började berätta om sin erfarenhet från Andra världskriget fanns det inget slut. Vartenda undanträngt minne vällde upp i honom och han bestämde sig för allt skulle ut. Livet började på nytt den 10 juni 1995. Sedan den dagen har han turnerat tolv delstater och mött över 75.000 elever. Man kan googla honom, säger han förundrat. På onsdag talar han på DN:s utrikesdag på Chinateatern i Stockholm.

– Jag blev min egen psykiatrier trots att jag aldrig gått till någon psykiatrier, säger han.

Att hålla tyst är detsamma som att hålla med

Han känner sina ”polares närvaro” när han pratar, säger han. De som aldrig kom hem från slagfälten. Moskin tillhör en generation krigsveteraner som efter ett par drinkar kan falla in i femtiotalsjargong. Prata om niggers och kikes. Men Moskin har bestämt sig för att inte acceptera sådant snack. Han ställer sig upp och går, säger han.

– Jag vill vara en upstander och inte en bystander. Att hålla tyst är detsamma som att hålla med. Jag vill höja rösten! Få bort fördomarna och hatet! Att det finns unga människor i USA i dag som vrålar Heil Hitler – det krossar mitt hjärta.

Dagen innan lyssnade vi på Moskin när han talade på Museum of Jewish Heritage i New York. Det ligger på Manhattans sydspets, med hänförande utsikt över hamninloppet och Frihetsgudinnan.

I publiken satt överlevaren Margot Gonda, som också befriades från Gunskirchen av Alan Moskin den 4 maj 1945. Gonda är 87, prydligt klädd med en silkesscarf knuten om halsen. Moskins minnebilder har gjort henne tårögd.

– Det var väldigt svårt att lyssna till, sade hon. Ju äldre jag blir desto svårare blir det. När man var ung tänkte man inte så mycket på det. Man var upptagen med att leva.

Varför blir det värre?

– Jag funderar mycket över hur det kunde hända. Det var inte hat som drev dem (nazisterna). Man kan hata enskilda individer men man kan inte hata miljontals människor. De betraktade oss inte som människor. Det är så jag tänker på det nu.

Margot Gonda invandrade till USA 1956 tillsammans med sina föräldrar och syster, som överlevde Auschwitz. Foto: Beatrice Lundborg

Även Margot Gonda minns fångarna som kvävdes när de amerikanska soldaterna gav dem mat. Hon minns också en man i lägret som hade till uppgift att hämta vatten utanför porten. Någon dag innan amerikanerna dök upp kom mannen tillbaka med vatten och ett rykte om att räddningen var på väg. Många inspärrade blev rasande på honom: hur vågade han spekulera i detta? De slog honom blodig. Han var nära att dö.

Margot Gonda kom till USA 1956. Hon reste med sina föräldrar och sin syster, som överlevde Auschwitz, i en gammal armébåt. Resan tog två veckor, det stormade och folk var sjösjuka. Dagen efter Alan Moskins föreläsning på museet bjuder Gonda hem oss till sin bostad på Manhattan. En vacker våning med bokhyllor och konst och utsikt över Hudsonfloden. Hon har föreberett en ostbricka.

– Det enda jag ångrar i livet är att jag aldrig har bott i Israel, säger hon. Jag ville inte överge mina föräldrar. Men jag känner ändå att jag borde ha bott i Israel.

Jag hade inte gjort något dåligt. Jag har ju bidragit ju till samhället?

Margot Gonda är doktor i kemi och har en lång karriär på den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer bakom sig. Hon har en man – en kortvuxen pensionerad datatekniker som tillbringar förmiddagarna på gymmet. I brist på andra sysslor, säger han. De har barn och barnbarn.

– Man fortsätter fråga sig varför, säger hon. Jag hade inte gjort något dåligt. Jag har ju bidragit ju till samhället?

Dagen innan på museet sade Alan Moskin:

– Betrakta människor som individer och inte som representanter för grupper.

Under Moskins livstid har rekryteringen till den amerikanska militärmakten kommit att förändras i grunden. Om det länge var en aristokratisk plikt att strida för sitt land är det i dag många amerikaner ur lägre inkomstgrupper och med minoritetsbakgrund som söker sig till armén. Historikern Jill Lepore liknar samtidens amerikanska soldater vid drönare som styrs av rika män.

Alan Moskin är en patriot från New Jersey som önskar att man slutar bedöma människor utifrån deras grupptillhörighet. Foto: Beatrice Lundborg

Alan Moskin möter många soldater som återkommer från Irak och Afghanistan. Hemlösa. Självmordsbenägna. Tjugo veteraner tar livet av sig varje dag i USA, säger han. (Den statistiska uppgiften upprepas ofta i den amerikanska debatten och är ifrågasatt. Enligt en undersökning från US Department of Veteran Affairs är självmordsrisken 22 procent högre bland krigsveteraner.)

– Jag försöker säga åt dem att de måste få ur sig sina minnen, säger Moskin. Jag tror att det är lättare när de möter någon i verkliga livet. Det gäller i allmänhet när man pratar om krig. Det blir så mycket starkare än i en bok. Men det finns inte så många befriare kvar från andra världskriget i livet.

Ledan vid krigen i Afghanistan och Irak har bidragit till ett uppsving för en ny amerikansk nationalism. Donald Trump har lånat namnet på sin nationalism från Andra världskrigets antikrigsrörelse: America first.

Affischnamnet för den ursprungliga America first-rörelsen var flygaren och nationalhjälten Charles Lindbergh, som hyste antisemitiska åsikter. 1941 sade Lindbergh att tre krafter drev nationen mot deltagande i Andra världskriget: (presidenten) Roosevelt, britterna och judarna. ”Vi måste begränsa judarnas inflytande till en rimlig nivå”, skrev han i ett dagboksinlägg som citeras av journalisten Jonathan Weisman i boken ”Semitism. Being Jewish in America in the Age of Trump”.

DN sammanförde Nandor Katz, 93, och Alan Moskin, 92. Foto: Beatrice Lundborg

Antikrigsrörelser är i sig inte antisemitiska. Men nationalism och besläktade politiska reaktioner på internationell inblandning tycks ofta samexistera med ökad antisemitism, som i kulmen av Donald Trumps presidentkampanj hösten 2016. Där judiska företagsledare angreps i en nationalistisk film från Trumpkampanjen.

Situationen i USA speglar den i Europa. I en undersökning där CNN ”intervjuat” 7.000 européer online (svenskar, polacker, ungrare, britter, tyskar, fransmän och österrikare), mellan den 7 och 20 september, kunde tv-kanalen konstatera att mer än en fjärdel av de tillfrågade ansåg att judar har för mycket makt över affärs- och finansvärlden och nästan en fjärdedel tycker att judar har för mycket makt över världens konflikter och krig.

I sammanställningen refererar CNN till en amerikansk undersökning med liknande resultat. Tio procent av amerikaner säger, enligt CNN:s referat, att de inte var säkra på att de någonsin hört talas om Förintelsen. 45 procent kunde inte nämna ett endaste Förintelseläger.

Enligt min uppfattning ska man vara beredd att försvara sina friheter varhelst de hotas

Alan Moskin skyller på skolorna.

– Jag är inte alls nöjd, gormar han. När jag säger Pearl Harbor förstår inte eleverna vad jag pratar om. De undervisar inte tillräckligt om Andra världskriget eller Förintelsen.

Alan Moskin är inte heller förtjust i i de politiska röster på vänster- och högerkanten som vill dra tillbaka USA från internationella konflikter.

– Jag gillar inte det där, säger han. Enligt min uppfattning ska man vara beredd att försvara sina friheter varhelst de hotas. Det kvittar hur långt bort det är. De goda måste alltid stå upp mot det onda.

Nandor Katz har starka minnen från befrielsedagen den 4 maj 1945, när många var utsvultna men kvävdes till döds av maten som de fick tillgång till. Foto: Beatrice Lundborg

Nandor Katz oroar sig också. Över att den sista generationen överlevare och befriare ska ta med sig kunskapen om Förintelsen med sig i döden. Ju äldre han blir, desto mer berättar han, säger dottern Raisa Katz.

Hur ska man hålla minnet vid liv?

– Genom att göra vad vi gör nu, säger Nandor Katz och prasslar med sitt kuvert av svartvita fotografier.

Nandor Katz och Alan Moskin berättar om den första återträffen. Det var i en judisk församling i Mount Kisco norr om New York i augusti 2017. Det hade gått 72 år sedan befrielsen av Gunkirchen den fjärde maj 1945.

– Du var 19 då, säger Alan Moskin.

– 19 och ett halvt, svarar Nandor Katz.

Alan Moskin skrattar åt pedanten.

De kramar om varandra.

– Du är ett mirakel, säger Alan Moskin.