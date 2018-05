Begler erbjöds ett annat toppjobb innan hon sparkades

En till synes förvånad Ann-Marie Begler tvingades lämna sitt uppdrag som Försäkringskassans generaldirektör i slutet av april. Under en pressträff förklarade social­minister Annika Strandhäll (S) att regeringen ville se en ny riktning och bättre samverkan med andra myndigheter – och att Begler inte var rätt person att leda arbetet.

Kort efteråt, i en video på Försäkringskassans hemsida, tackade Begler för sig och konstaterade att hon nu personligen fått uppleva de politiska vindarna blåsa. Flera kollegor, tidigare generaldirektörer och oppositionspolitiker anslöt sig till den sparkade generaldirektörens beskrivning.

Strandhäll har, å sin sida, sagt att synpunkterna på Försäkringskassans styrning har tagits upp med Begler vid flera tillfällen under 2017 och 2018. Men i en intervju med DN säger Ann-Marie Begler att hon inte delar Strandhälls beskrivning av att regeringen uttryckt sitt missnöje under en längre tid.

DN:s granskning visar att missnöjet inte heller nådde Försäkringskassans styrelse – som Annika Strandhäll själv tillsatt för att ansvara för myndighetens direktiv och riktlinjer.

Ingenstans i de sex styrelseproto­koll som finns mellan september 2017 och april 2018 framgår kritiken från socialdepartementet.

Styrelsens ordförande, Birgitta Böhlin, säger också att hon inte kan påminna sig om att kritiken mot Försäkringskassans bristande samverkan med andra myndigheter varit uppe för diskussion under 2017 och vintern 2018.

– Det har inte varit uppe vad jag kan påminna mig. Jag minns inga stora diskussioner om detta, säger hon.

– Indirekt förstod vi att dialogen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behövde förbättras, vilket framgår av regleringsbrev och annat. Det kom ett antal regeringsuppdrag under senare tid som visar på att man borde titta mer på det där. Men det var ingen stor fråga på styrelsemötena.

Birgitta Böhlin berättar sedan om ett informellt möte med Annika Strandhäll på socialdepartementet den 11 april i år, ett par veckor innan Begler tvingades lämna.

– Jag vill inte gå närmare in på vad som avhandlades, men jag fick då information om kritiken. Två dagar senare, efter ett styrelsemöte, diskuterade styrelsen hur Försäkringskassan skulle kunna komma till rätta med problemen, då var Ann-Marie naturligtvis med.

Enligt uppgift till DN tog Birgitta Böhlin strid för att Begler skulle få vara kvar som generaldirektör. Något Böhlin avböjer att kommentera.

Annika Strandhäll svarar i ett mejl:

”Regeringen har gett Försäkringskassan flera uppdrag för att möta just det vi sett som det problemet – att människor inte får det stöd de behöver. De uppdragen utgår vi från att styrelsen också fått kännedom om.”

DN kan även avslöja att det inte alls var säkert att Ann-Marie Begler skulle placeras på den så kallade ”elefantkyrkogården” på regeringskansliet. På samma möte som Annika Strandhäll berättade att Begler inte fick vara kvar på Försäkringskassan erbjöds hon en annan myndighet – Pensionsmyndigheten.

”Jag vill inte kommentera vilka erbjudanden hon har fått, men vi har givetvis ansett henne lämplig för de uppdrag vi erbjudit henne. Självklart ska hennes tid och kompetens användas”, skriver Annika Strandhäll i en kommentar till DN.

I början av maj anmäldes Annika Strandhäll till konstitutionsutskottet av Liberalerna. Hon kallades också till socialutskottet av Moderaternas Johan Forssell, och under tisdagen svarade hon på frågor från ledamöterna. Utfrågningen pågick i över en timme.

Inför ett stort pressuppbåd upprepade Annika Strandhäll på nytt att Begler behövde lämna sitt uppdrag för att Försäkringskassan skulle kunna arbeta i en ny riktning. I takt med att frågorna hårdnat har Annika Strandhäll uttryckt sig allt skarpare om sin petade general­direktör och anklagat henne för att inte vara lyhörd inför regeringens uppdrag.

Varför uttryckte du inte det här från början?

– Frågor är väldigt sällan svarta eller vita. Det finns ingen anledning att man ska börja ta ära och heder av någon, utan att också faktiskt tala om vad vi tycker har fungerat väl, sa Annika Strandhäll efteråt.

Borde ni tagit tag i det tidigare?

– Det har vi ju gjort, ärligt talat. Det har varit tydligt från dess att Ann-Marie Begler var på plats att det måste finnas en balans mellan uppdragen.

På tisdagsmorgonen publicerades också en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, som visade att andelen personer som fått sin sjukpenning indragen har ökat kraftigt. Ytterligare ett tecken på problemen på Försäkringskassan, menade myndighetens kritiker.

Fackförbundet LO har drivit flera uppmärksammade ärenden mot Försäkringskassan. Annika Strandhäll skriver i en kommentar till DN att kritiken kommit från olika håll, däribland arbetsmarknadens parter.

”De är centrala aktörer i detta. Deras kritik har vi tagit till oss av”, skriver ministern.

Socialförsäkringsutskottets vice ordförande Johan Forssell (M) lyfte efter utfrågningen av Strandhäll just kritiken från LO som en möjlig förklaring till beslutet.

När beslutet att peta Ann-Marie Begler och ge nya direktiv till myndigheten blev känt skickade LO ut ett pressmeddelande där avtalssekreteraren Torbjörn Johansson sade att han hoppades att det nu skulle vara ”slut på vansinnet”.

– Jag har ingen som helst idé om huruvida hon skötte sitt jobb eller inte. Men vi har sett att Försäkringskassan misshandlat våra medlemmar och framfört väldigt mycket kritik kring hur regelverket hanterats, säger han och fortsätter:

– Men om man byter ledning och regleringsbrev, då borde inte samma hantering kunna fortgå. Det här borde göra att det upphör.

Tror du själv att er kritik spelade in i regeringens beslut att sparka Begler?

– Det kan jag inte avgöra. Men det är klart att om en stor aktör klagar så vill man göra någonting. Det är klart att vi kan ha påverkat, men jag har inte suttit och diskuterat det på det sättet.

När hon motiverat sitt beslut har Annika Strandhäll även lagt stor vikt vid problemen när det gäller samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Hon tar upp tre specifika möten sedan januari 2017 då statssekreterarna för arbetsmarknads- och social­departementen diskuterat bristerna med myndigheternas ­generaldirektörer.

– Under det senaste mötet deltog både jag och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), säger Annika Strandhäll.

Något av det första som Beglers efterträdare gjorde var att skicka ut ett pressmeddelande med en avsiktsförklaring om ett förstärkt samarbete med Arbetsförmedlingen. DN har sökt Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg för att få hans bild av kritiken mot Ann-Marie Begler, men han har avböjt en intervju.

På torsdagen kommer Ann-Marie Begler till socialförsäkringsutskottet för att svara på frågor. DN har sökt henne för en kommentar.

Läs mer: Ann-Marie Begler: Regeringen var rädd att förlora valet

Läs mer: Strandhäll står fast trots kritiken: Rätt att sparka Begler Detta har hänt 25 april. Ann-Marie Begler får besked av socialminister Annika Strandhäll (S) att hon inte längre får vara generaldirektör på Försäkringskassan. 27 april. Annika Strandhäll meddelar under en presskonferens att regeringen beslutat att Försäkringskassans generaldirektör ska bytas ut. 4 maj. Annika Strandhäll KU-anmäls av Liberalerna som misstänker att politiska motiv ligger bakom beslutet att sparka Begler. 20 maj. Ann-Marie Begler säger i en intervju med DN att regeringen var rädd att förlora valet på grund av debatten kring Försäkringskassan, och att det kan ha varit olagligt att sparka henne. 29 maj. Annika Strandhäll frågas ut i riksdagens socialförsäkringsutskott. Hon står fast vid beslutet att sparka Ann-Marie Begler.