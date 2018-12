Johan Egerkrans

”De odöda” (B Wahlströms)

De är skrämmande vackra och omöjliga att sluta titta på. För Johan Egerkrans har gjort det igen när han i makalösa teckningar och tänkvärda texter låter oss möta varelser som vi normalt inte trodde fanns. Hans nya bok ”De odöda” tar oss till dödens bortre gräns där han tidigare, som i ”Nordiska väsen”, hållit sig på de levandes sida.

För den här gången är det mer skrämmande än mystiskt och mer oroande än roande.

Egerkrans hjälper oss att känna igen de vandöda och varnar för tecken som kan besegla en persons framtida öde. För i alla tider och alla kulturer har vår rädsla för döden befolkat den med hemskheter som kan drabba också oss levande.

Vi får möta golem, vampyrer och zombier men också rader av väsen och varelser vars namn klingar än mera exotiskt. Vem hade tänkt sig att möta en ungersk lidérc till exempel? I Johan Egerkrans tappning liknar detta väsen en nyplockad och hårt grillad kyckling med lysande gula ögon och en tunn svans som slutar i en liten krok. Vackert och vanställt på en och samma gång.

Bokens väsen har alla gemensamma drag som förstärker vår skräck inför det som väntar efter livet. Änglaförfattaren Inger Waerns ljusa skara befinner sig ljusår från bokens murriga monster.

För den ufointresserade finns här getsugaren från Sydamerika, chupacabran, som är det modernaste av alla monster i boken. Chupacabran har sina nutida rötter i 1990-talet men sina äldre betydligt längre tillbaka. För varelser som suger blod från boskap har funnits länge och det är först nu som just den har kopplats samman med utomjordiska varelser. Man kan säga att detta väsen nu tagit steget in i vår teknikfixerade mytologi. Vi får se hur länge den klarar sig.

Kapitlen är korta, oftast ett uppslag där en sida tas upp av en teckning. Den som läser och tittar får ett stycke kulturhistoria och kanske också lite extra krydda till framtida mardrömmar. Bra och kunskapsrikt blir det.

Ika Johannesson

”Jan Lööf – 75 år av dumheter” (Kartago)

Omslagsbilden säger det mesta. En lätt skelande, spjuveraktig man som ser ut att kunna ställa till med nästan vad som helst. Tecknaren och författaren Jan Lööf är kanske mest känd för ”Sagan om det röda äpplet” som har lästs för tiotusentals barn. Så även i mitt fall när våra barn var små.

Men Jan Lööf har gjort andra avtryck i kulturhistorien som när han spelade en av de tre huvudrollerna i teveserien ”Tårtan” 1972. En serie som kanske inte riktigt har klarat tidens tand.

Men det har Jan Lööfs tecknade berättelser som är lätta att älska genom sin kliniskt rena, men alltid vackra, till synes ytligt enkla stil och avskalade berättarteknik. Varje scen är en tavla med detaljer att drunkna i.

Några memoarer var Jan Lööf egentligen inte intresserade av att få skrivna men det är precis vad Ika Johannesson har lyckats få ihop genom sina återkommande besök hemma hos Lööf. Där har de träffats för intressanta diskussioner och det är mer än tydligt att Jan Lööf inte är en person som fjäskar för någon och knappast bryr sig om hur omvärlden ser på honom.

För alla som har sett ”Skrotnisse och hans vänner” eller läst till exempel ”Felix och tidsmaskinen” eller någon av de mindre intressanta böckerna om Pelle så är de 75 åren av dumhet en perfekt julklapp.

Lars Gyllenhaal

”Svenskar i strid mot Hitler” (Lind & Co)

Lars Gyllenhaal är specialist på modern militärhistoria, något som har resulterat i en rad böcker, flera av dem med svenska soldater och officerare i fokus. Och även för den som inte är direkt intresserad av svensk krigshistoria så förmedlar Gyllenhaals böcker ofta mänskliga öden som griper tag och får läsaren att vilja veta mer.

I sin senaste bok får vi möta en rad svenskar och svenskättlingar som stred i amerikanska och kanadensiska armén under andra världskriget, alltså från 1941 då USA efter det japanska anfallet mot Pearl Harbor drogs in i kriget.

Här får vi möta mindre namnkunniga militärer som sjömannen Sivert Windh från Hässleholm som kom att tjänstgöra i den amerikanska armén och som landsteg på Omaha Beach två veckor efter D-dagen, majoren och flygarässet Richard Bong som med 40 luftsegrar dekorerades med USA:s högsta militära utmärkelse och Kelly Johnson som kom att beskrivas som ett geni bland flygplanskonstruktörer med plan som spionplanen U-2 och SR-71 på sitt ritbord.

Lars Gyllenhaal har letat upp släktingar, jagat bilder och grävt i arkiv och hans välunderbyggda kapitel är om möjligt lite väl korta och ibland fragmentariska. Men det vi får veta om dessa landsmän lockar vetgirigheten. Bra läsning för den som är intresserad av vår historia och av andra världskriget.

Och ja, Lars Gyllenhaal är släkt med skådespelarna Jake och Maggie Gyllenhaal. Något han ”erkänner” på slutet.

Scott Kelly

”Ett år i rymden” (Norstedts 2018)

Scott Kelly har tillbringat drygt 520 dagar i rymden och var när han pensionerade sig från rymdstyrelsen Nasa en av den amerikanska astronautkårens mest erfarna rymdfarare. Hans bok om sitt liv och sina rymdfärder är en av de bästa astronautbiografier jag har läst och den kan bara jämföras med Eugene Cernans fantastiska ”The last man on the Moon” från 1999.

Kelly berättar om hur han som usel skolelev plötsligt fick ett mål och tog sig från en trasig familj och underkända betyg till att bli astronaut och en stjärna i skolan. Vändningen kom av en slumparnas slump. Den 18-årige Kelly fick se Tom Wolfes ”Rätta virket” i högskolans bokhandel dit han egentligen gått för att köpa chips. Titeln fick honom att plocka upp den, läsa de första raderna, köpa boken och sedan tillbringa dagen med att läsa den. ”När jag slog ihop boken var det sent på natten och jag var en annan människa”, skriver Kelly. Han hade fått ett mål. Från dagen visste han att han skulle bli astronaut.

Scott Kelly beskriver öppet och självutlämnande sin uppväxt och det svåra arbetet med att bli astronaut, men också tiden på den internationella rymdstationen där han ger läsaren en unik känsla av närvaro. Att det är ett hårt och riskfyllt jobb framgår med tydligt och att människokroppen på inget sätt är skapt för rymden likaså.

Ett citat kan jag inte undanhålla er: ”Återinträdet i en rymdfärja är som att köra nedför Park Avenue i en Rolls-Royce. Att göra samma resa i en Sojuz är mera som att delta i ett sovjetiskt skrotbilsrally på en grusväg som leder utför ett stup.”

Scott Kellys bok griper tag och visar hur vi alla kan nå våra drömmar. Sveriges egen astronaut Christer Fuglesang har skrivit förordet.

Peter K. Andersson

”Vad Cilla Banck visste” (Ellerströms 2017)

Vår historia vilar till stor del på dokument och föremål. Ännu längre tillbaka på ristningar i sten och går vi ytterligare bakåt har vi enbart föremålen att vända oss till. Frågan om vad som egentligen utspelade sig i våra förfäders sinnen och tankar går oftast inte att svara på. Hur var de som människor? Vad drev dem? Var de egentligen så olika oss?

De som lämnat spår efter sig i historien är de rika och bemedlade. Det är dessa personer som skrev ned sina tankar och som hamnade i böcker. För en vanliga, hårt arbetande personer upphörde nästan alla spår när ingen längre mindes dem.

Därför är det fascinerande att läsa Peter K. Anderssons djupdykning in i ett människoöde som det blir svårt att glömma. För även om det var nästan ett år sedan jag läste boken händer det att jag tänker på Cilla Banck som var en vanlig kvinna boende i Arilds fiskeläge i Höganäs kommun. Men Cilla Banck hade också en annan sida som gjorde henne ovanlig. Hon skrev ett slags dagbok och byggde upp ett litet museum i hus nummer 44 där hon föddes 1830 och sedan avled 1906.

För även om hon aldrig lämnade sitt hem så mötte hon sjömän som rest över världen. Något som syns i anteckningarna och kanske ännu mer i det lilla museum hon byggde upp och som tyvärr spreds för vinden efter Cilla Bancks död. Här fanns en engelsk tekanna, fågelbon från Indien, papegojor i trä från Kanarieöarna, mandarinkostymer, chilenska kalebasser, sjötång från Stilla havet, kokkärl från Japan, mjölkbyttor från Ryssland, en flaskpost från ett förlist fartyg…

Flaskposten kom från en ung fiskarpojke från Arild och Cilla Banck noterar sorgset: ”Sådant är inte lätt att skriva och en kan undra, hur det kändes i hjärtat. För det var Svenssons pojke, som skrev det, och han var bara 19 år. Då vill en nog leva.”

Peter K. Andersson är forskare i historia vid Lunds universitet och genom denna inte alltför omfångsrika bok gör han eftervärlden en tjänst och möjligheten att förstå något lite mer om hur en person på 1800-talet såg på livet.

Hilde och Ylva Østby

”Att dyka efter sjöhästar” (Norstedts 2018)

Eftersom jag sysslar med att undersöka människors vittnesmål om vad de har sett på himlen som en del av mitt arbete inom UFO-Sverige så är jag väl medveten om vilket dåligt minne de flesta av oss har. Och det är systrarna Østby också. En av dem minnesexpert och en av dem idéhistoriker. Ett vittne är egentligen inget vittne, åtminstone om vi ska tro på personens berättelse in i minsta detalj.

Jag har alltid älskat böcker om människans tillkortakommanden och om personer med hjärnor som vi andra inte har. Böcker som Aleksandr Lurias ”Mannen med det obegränsade minnet” och senare Oliver Sacks ”Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt” skänker en viss ödmjukhet.

Systrarna Østby möter forskare och gör egna experiment. De är väl pålästa och visar på tydligt hur vi alla låter oss påverkas av hur frågor ställs och vilka grupper vi ingår i. Ingen människa är en ö, vittnen i grupp har en tendens att bli lika varandra.

En intressant reflektion är att personer som utsatts för starka trauman, till exempel sexuella övergrepp som unga, inte glömmer detta. De förtränger dem kanske men aldrig helt. Minnen finns där.

Andra minnen kanske aldrig har funnits. De har förts in av dåliga terapeuter och förhörsledare. Dessa falska minnen kan bli nog så verkliga och skapa trauman i sig. Här tänker jag tveklöst på de många dåligt utbildade ”terapeuter” som ”hjälpt” personer som trott sig ha blivit ombordtagna på ett främmande rymdskepp av varelser från en annan del av kosmos att ”minnas”. Det blev många citattecken men så är detta också ett gungfly där vi måste vara medvetna om att minnen inte är ristade i sten. Istället är vår hjärna dynamisk och anpassar sig för att ge oss bästa möjligheten att överleva i ett komplicerat samhälle.

”Att dyka efter sjöhästar” är en bra bok eftersom man lär sig något och detta på ett lustfyllt sätt. Rekommenderas varmt.

Niklas Lindh

”Sånt som inte kan berättas” (Niklas Lindh Kommunikation AB 2018)

Med undertiteln ”Nyheter som från en annan värld” berättar denne tidigare tevereporter om en annan sida av sig själv och om hur han ser på verkligheten. Det blir fjärran från de hårda fakta som journalisten Niklas Lindh ägnat sitt yrkesverksamma liv åt att samla in och presentera.

Niklas Lindh har också samlat in en del berättelser från andra, och efter att ha ägnat mig åt dessa frågor i många år kan jag säga att mycket av det som återges i boken är sådant som många människor har upplevt och berättat även för mig. För även om mycket av detta inte går att bevisa eller ens undersöka vetenskapligt (om man inte råkar vara på plats när det händer) så är de viktiga för dem som upplever det.

Anekdoter, absolut, men berättelser som kan förändra ett liv.

I boken återfinns bland annat en nära döden-upplevelse som Kjell Karlsson från Morgårdshammar var med om 2004 och där han borde ha drunknat men av någon svårbegriplig anledning överlevde. Eftersom jag känner Kjell sedan hans tid som ufointresserad inom föreningen UFO Luftrumsbevakning ringde jag upp honom och lyssnade på hans otroliga historia där han till slut räddades från att frysa ihjäl av sin fru.

– Jag har ingen aning om hur jag kom upp på land, jag bara sjönk ner i vattnet, säger han.

Nå, jag ska inte förstöra för er som vill läsa om händelsen som är en av dem som jag tycker är mest intressanta i Lindhs bok. Mindre bra tycker jag att Lindhs sanningsrelativism är. Hur vi kan ha patent på våra egna sanningar kan jag förstå, i alla fall i en luddig mening, men hur två personer som har helt olika åsikt i en fråga båda kan kalla det de tror på för en ”sanning”, där är jag inte med. Vi har alla patent på våra trosföreställningar, det skulle jag säga.

Det är en fascinerande historia Lindh berättar och han avslöjar många upplevelser som kanske inte alltid går ihop med hur en faktabaserad journalist arbetar. Men hans egen resa är givetvis värd en bok.

Sedan kan jag tycka att det blir lite väl många självhjälpsråd som att tro på sig själv och att rationalisera bort sådant som gått fel. Att välja det som känns rätt för dig, det låter enkelt men leder nog inte alltid rätt väg. Däremot är det säkert bra att visualisera sina framgångar innan man ger sig till att försöka och att inte se på livet som Homer Simpson: ”Att försöka är första steget till ett misslyckande.”

Mycket är alltså svårt att smälta som när Niklas Lindh genom automatisk skrift, på datorn, tar kontakt med Gud och i en rad snabba kommunikationer för en dialog med denna högre makt. Eller är det helt enkelt med sig själv, sitt inre? Automatisk skrift har använts i århundraden och det finns hela böcker skrivna genom ”andar” eller vad författaren väljer att kalla den som styr pennan för. Gemensamt för budskapen de har fått, och dem Niklas Lindh får från ”Gud”, är i nivå med de självhjälpsböcker som finns i vilken bokhandel som helst.

Detta till trots är boken intressant för den som vill se hur en människa har andra, djupare sidor inom sig. Sidor som inte alltid avslöjas utåt. Vilken väg som leder till lyckan, det har kunnigare personer än jag funderat över i århundraden.

David Bodanis

”Einsteins största misstag” (Volante 2017)

För Albert Einstein var universum en klocka där allt följde sina bestämda banor i en matematisk begriplig och välordnad värld. När kvantfysiken utmanade hans idé om den värld vi lever i förkastade Einstein alla tankar på slumpen som den kanske viktigaste drivkraften i kosmos. För honom bröt all logik och allt vett samman i kvantfysikens formler. Att människan inte kunde observera mikrokosmos utan att samtidigt påverka det man försökte mäta passade inte Einstein.

I sin fascinerande biografi över en man som för många blivit synonym med ett geni låter David Bodanis oss följa Einstein från vaggan till graven. En resa som innehåller några av vår tids största upptäckter.

Men bokens fokus ligger på de sista åren när han tvingades ta ställning till de upptäckter som män som Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger och Werner Heisenberg stod för. Mötena mellan några av dessa och Einstein finns bevarade i skrift och det är minst sagt dramatiskt att följa deras intellektuella dueller.

Till slut var det uppenbart för alla att Einstein hade fel och att kvantfysiken segrat. Men för Einstein var det inte lika klart, konstaterar Bodanis. Även om allt gått emot honom vägrade han erkänna sig besegrad och väntade innerst inne på att kvantfysiken skulle rasa samman.

Allt detta gjorde att Albert Einstein under sina sista år blev allt mer isolerad. Och det är lätt att se hur världen därmed gick miste om Einsteins briljans som skulle ha kunnat producera nya tankar i stil med relativitetsteorin. Men så blev det inte.

David Bodanis bok är ovanlig och tippar Einsteins gloria något på sidan. Den är också sorglig och mycket mänsklig.

Peter Wohlleben

”Trädens hemliga liv” (Norstedts 2016)

Aldrig trodde jag att jag skulle bli så fångad av en bok om träd. Men den tyske skogvaktaren Peter Wohlleben tar läsaren i handen, ut i skogen, in bakom barken och upp i trädkronorna där han låter mysterierna flöda. Men han odlar dem inte, precis som jag själv försöker undvika detta när det gäller det okända, utan han lär sin läsare något om den sköna mystik som för ett träd att vara just ett träd. Nej, inte ”något”, han lär oss massor.

Det är bara att inse att skogen är så mycket mer än bara träd och att träden är så mycket mer än bara ved. Detta ekosystem kryllar och myllrar och hotas av sjukdomar och torka, människor och småkryp. Wohlleben behandlar sina träd som människor, i alla fall som de levande varelser de är. Och den som läst boken kan aldrig mera passera ett träd utan att känna vördnad.

Det är inte förvånande att förlaget har följt upp framgången med att ge ut Peter Wohllebens ”Djurens gåtfulla liv” (2017) som alla som älskade hans träd givetvis också kommer att glädjas åt. Den som vill läsa mer om träden kan leta upp Christel Kvants vackra och minst lika läsvärda ”Trädets tid” (Norstedts 2011) som berättar trädens idéhistoria och hur de påverkar oss människor och våra liv.

Ulf Danielsson

”Vårt klot så ömkligt litet” (Fri Tanke 2016)

Omslaget är kolsvart och budskapet fyllt av allvar: det gäller att vi tar hand om vår planet betydligt bättre än hittills. Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik och en känd föredragshållare och folkbildare. Hans bok är en reaktion på de klimatförändringar som han själv blivit allt mer medveten om.

Varför förstår inte alla detta? Den frågan går som en tyst, röd tråd genom boken. Tecknen finns där och de blir allt tydligare.

Danielsson är noga, han är pedagogisk och han vill att läsaren ska känna samma övertygelse som han själv. På vägen lär han oss hur vår planet och den omgivning den snurrar runt i fungerar.

Danielsson berättar också om andra hot mot vår planet som de vulkaner som med jämna mellanrum i historien har förvandlat sommar till vinter och som om det vill sig illa kan lägga ett lager av aska över vår planet som effektivt blockerar solen. Men det är andra mekanismer som håller på att förändra våra liv: ”Sedan slutet av 1800-talet har jordens medeltemperatur ökat med nästan en grad, havsytan har stigit ett par decimeter och nära hälften av isen i Arktis har smält bort”, skriver han.

Och inget tyder på att detta håller på att avta. Om utvecklingen ska bromsas gäller det för människosläktet att enas om detta och faktiskt göra något åt det. Kanske kan Ulf Danielsson hjälpa oss att förstå vår utsatthet något bättre. Men det är nog att hoppas på för mycket. Homo Sapiens, den kloka människan, är trots allt inte så smart som man skulle önska.