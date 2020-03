Christian, 30, är strandad utanför Malaga

Christian Sauma Stenberg har varit på tågluff med sin syster sedan januari. På vägen ned har de passerat flera av de destinationer som i dag är hårt drabbade av utbrottet, bland annat Lombardiet och Tyrolen. Ändå var det först i spanska Granada i fredags som de märkte allvaret.

– Då var det helt uppenbart. Det var fredag och storstad men inte mycket folk på gatorna och restaurangerna var stängda. Det var en konstig stämning, säger han.

Samma kväll hörde de president Pedro Sanchez på en tv på en restaurang. Vid midnatt skulle landet utropa nationellt nödläge.

– Det var första gången vi fick mer av en panikkänsla och började bli oroade, säger han.

Med någon timme kvar till nationellt nödläge och utegångsförbud satte de sig på en buss till Malaga och stadens flygplats, men biljetterna var antingen slut eller alldeles för dyra.

Nu är Christian strandad med sin syster och en kompis i staden Rincón de la Victoria öster om Malaga, på den spanska solkusten. Utegångsförbud råder med undantag för resor till matbutiker och apotek. Tågluffen skulle ha pågått till i maj, nu är hemresan bokad på lördag med Ryanair, men oron finns för att blir kvar.

– Vi vet inte i nuläget alls om det kommer gå, vi försöker höra av oss till Ryanair lite då och då, säger han.

Och det finns skäl till oron. Flygbolaget Ryanair kommer att ställa in de flesta avgångarna under den kommande veckan och upp till tio dagar framåt. Flygbolaget överväger att därefter parkera hela sin flotta under april och maj. SAS, som under helgen meddelade att de permitterar 10.000 anställda, har ställt in 800 avgångar och räknar med att ytterligare 3.500 tillkommer.

– Vi förstår att det är många som är oroliga just nu. Till dem vill vi säga att vi försöker ha kapacitet att få hem alla som är utomlands och vill hem, säger Freja Annamatz, presschef vid SAS.

Samma sak gäller Norweigan som permitterar 7.300 anställda och ställer in 85 procent av flygningarna.

– Utmaningen som vår bransch står inför är kritisk och saknar motstycke och vi närmar oss ett scenario där merparten av våra flygplan kommer vara kvar på marken, säger bolagets vd Jacob Schram.

Resesällskapet försöker hålla humöret uppe i Rincón de la Victoria utanför Malaga och har noterat att det åtminstone inte råder brist på toalettpapper i stadens butiker ännu. Foto: Christian Sauma Stenberg

Trots ovissheten inför hemresan från Malaga försöker Christian Sauma Stenbergs resesällskap att hålla humöret uppe. De har laddat upp med frukt och öl och försöker glädjas åt solen från balkongen på den lägenhet de kunnat hyra, utan att tänka för mycket på den närliggande stranden.

På gatorna uppmanar civilgardet folk att hålla sig inne och stränderna vaktas av polis. Både personal och många besökare på mataffärerna bär ansiktsmask, men någon varubrist verkar inte råda. Inte ens på toalettpapper, berättar Christian Sauma Stenberg.

– Annars har det nog varit mer hets från Sverige, folk som hört om Spanien och är oroliga. Men det är inte så illa nu, och vi är ju unga och friska, säger han.

– Vi spritar händerna och sköljer näsan två gånger om dagen. Det största problemet nu är väl att hålla oss till utegångsförbudet utan att slå ihjäl varandra, säger han och skrattar.

SAS: Vi prioriterar att flyga hem strandsatta resenärer

Läs mer: Svenskarna sitter i karantän i Spanien