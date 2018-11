Biståndsprojektet Scoop ­Russia finansieras av Sida och syftar till att stärka demokratiska krafter i Ryssland. I projektet får reportrar från nordvästra Ryssland utbildning i undersökande journalistik på plats i Sverige. De får också ett stipendium för att utföra en granskning hemma i Ryssland. Pengarna kommer från den svenska biståndsbudgeten. Enligt Sidas beslut är syftet med projektet att ryska journalisters roll som demokratins ”vakthundar” ska stärkas.

Läs mer: Utpekade spionen om anklagelserna: Vilken normal spion hade sagt att det är sant?

Men bland reportrarna har det också funnits personer med helt andra uppdrag.

DN kan nu avslöja att en av deltagarna vid utbildningen som genomfördes i Kalmar våren 2017 agerade på instruktioner från den ryska säkerhetstjänsten FSB, enligt DN:s uppgifter, som ursprungligen kommer från en nordeuropeisk säkerhetstjänst.

Den 50-årige mannen kommer från staden Petrozavodsk i ryska Karelen, 40 mil nordost om Sankt Petersburg. Där driver han en egen nättidning under pseudonym.

Han antogs till biståndsprojektet med en ansökan om att få göra en granskning av olaglig naturexploatering i Karelen. Men inför resan till Sverige fick han, enligt DN:s uppgifter, instruktioner från två medarbetare vid den lokala avdelningen för den ryska säkerhetstjänsten, UFSB i Petrozavodsk.

Hans uppdrag ska ha varit att kartlägga de andra deltagarna och på hemmaplan i Ryssland komma in i kretsen av regimkritiker och journalister som granskar makten.

Mannen anlände till Stockholm med flyg från Sankt Petersburg i april 2017, biljetterna bokades från Sverige och betalades med biståndsmedel. Den veckolånga utbildningen skedde vid Medieinstitutet Fojo i Kalmar, en oberoende institution vid Linnéuniversitetet.

Läs mer: Sida: Vi känner till risken för infiltration

Förutom 50-åringen deltog 15 andra ryska journalister. På kursen fick de bland annat stöd att genomföra en pågående granskning. En av lärarna var den ukrainske journalisten Oleg Khomenok, som också sitter i styrelsen för det internationella förbundet för undersökande journalister. Han har utbildat ryskspråkiga reportrar i grävande journalistik i över 15 år. DN möter honom i Estlands huvudstad Tallinn under ett seminarium för ryska reportrar.

Sedan 2012, då Oleg Khomenok deporterades från Ryssland av FSB, hålls alla utbildningar utanför Rysslands gränser. Han säger att de redan när projektet startade misstänkte att de skulle infiltreras.

Den utpekade mannen under sin tid i Kalmar. Foto: Privat

– Det finns ett stort intresse från säkerhetstjänsten för de här utbildningarna. De vill veta vilka deltagarna är, vad utbildningen innehåller och vad träningen har för agenda. De vill veta vilka förmågor de får under de här utbildningarna för att kunna bedöma vilken risk de utgör för den auktoritära regimen i Ryssland, säger han.

Varför är de så rädda för journalistik?

– Undersökande journalistik är en slags strålkastare på det som staten vill gömma från samhället. Och det avslöjar i flera fall missbruk av makt, stöld av skattepengar och brott som utförs av tjänstemän, säger Oleg Khomenok.

DN har gått igenom ett omfattande material kring projektet, bestående av dokument och mejlkonversationer. I sin ansökan till Scoop Russia-projektet har den 50-åriga mannen låtit bli att inkludera sitt cv.

Något som Oleg Khomenok påpekade till de ansvariga – men mannen antogs ändå och frågan om det saknade cv:t följdes aldrig upp.

– Det förvånande även mig, jag var inte med i urvalet utan fick se en lista i slutet av processen och då noterade jag att den här personen saknade ett cv eller en resumé. Men det följdes inte upp av projektledningen, jag vet inte varför, säger Oleg Khomenok.

De få uppgifter om sin karriär som mannen lämnade i ansökan är att han utbildade sig till lärare i ryska vid Stavropols pedagogiska institut, och att han 2008 började inom journalistiken, 40 år gammal.

Vad han gjorde däremellan utelämnar han helt.

DN har med hjälp av sociala medier, källor med tillgång till ryska myndighetsuppgifter och via ryska officiella register – som bolags- och fastighetsregister – försökt kartlägga mannen.

I Ryssland har mannen nyligen mottagit en ansedd medalj för sitt journalistiska arbete och på sociala medier syns han på bild med framstående demokratikämpar.

Men i arkiven finns också en koppling till den ryska säkerhetstjänsten, FSB.

De första noteringarna DN hittar är från 1998. Då är mannen 30 år och via ett av sina bolag en av tre grundare till en regional stödförening för Spetsnazveteraner från de ryska säkerhetstjänsterna. Föreningen är nu nedlagd, men den nationella veteranföreningen, som var medgrundare, finns fortfarande kvar. Föreningen är till för veteraner från specialförbanden från FSB, inrikesstyrkorna och den militära underrättelsetjänsten.

På den militära underrättelsetjänstens GRU:s dag som firas i Ryssland den 5 november, lägger mannen ut en gratulation på ett av sina sociala medie-konton. Han hyllar kampen för fosterlandet och önskar dem framgång ”på alla fronter”.

DN:s granskning visar också att mannen har en bakgrund från GRU:s specialförband och tjänstgjorde i det första Tjetjenienkriget på 1990-talet.

Förutom resan till Kalmar och utbildningen fick mannen också ett stipendium för att utföra en journalistisk granskning. Arbetet skulle sedan utvärderas med lärarna under en återträff i Helsingfors under hösten 2017. Men då dök mannen aldrig upp. I stället närvarade han samtidigt vid en annan konferens om undersökande journalistik i Tjeckiens huvudstad Prag. Ledningen för utbildningen i Kalmar har under många månader försökt få kontakt med mannen för att kräva tillbaka de pengar som han fått – pengar som kommer från den svenska biståndsbudgeten. De har ännu inte lyckats.

Mannen var dock inte den enda i projektet med kopplingar till ryska staten. En kvinna, som valts ut att delta i kursen 2017, visade sig vara anställd av det ryska försvarsdepartementet, vid norra havsflottan i Severomorsk. Där arbetar hon på flottans egen tidning Till försvar för Arktis, som är en edition till den välkända armétidningen Krasnaja Zvezda (Röda Stjärnan).

Hennes medverkan stoppades först efter att Oleg Khomenok kontrollerat hennes bakgrund.

– Jag blev förvånad när jag såg på listan att en av de deltagande är anställd vid ryska försvarsministeriets tidning – och inte bara som vanlig reporter, utan som departementschef. Det betyder att personen är en statstjänsteman. Vi hade en lång mejlkonversation med ledningen för kursen där jag försökte övertyga dem om att det inte är rättvist eller acceptabelt att ha försvarsministeriets representant som deltagare i kursen, säger Oleg Khomenok.

Kvinnan stoppades till slut från att delta, men inte utan motstånd från de svenska representanterna.

– Svaret jag fick var att alla är en del av militären på Kolahalvön och att vi måste bygga tillit och liknande, men i min värld var det bara ett olämpligt och oprofessionellt förhållningssätt, säger Oleg Khomenok.

DN:s kartläggning visar att den aktuella kvinnan under 2000-talet varit med vid flera liknande utbildningar i Västeuropa, bland annat i Norge och även Sverige.

Anna Sharogradskaja, direktör för Regionala pressinstitutet i Sankt Petersburg, har varit med och koordinerat Scoop Russia-projektet i Ryssland under många år.

Hon blir inte förvånad av DN:s uppgifter om hur en av deltagarna agerat på uppdrag av FSB och dolt sitt förflutna i sin ansökan.

– Jag tror att den här personen kanske inte var den värsta som infiltrerat vårt program. Vi ska undersöka saken, säger hon.

Anna Sharogradskaja är van vid FSB:s uppmärksamhet och har under åren gripits och trakasserats. Hon berättar för DN att både deltagare och koordinatorer sökts upp av FSB inför och efter resorna.

– Jag har sagt till dem att inte dölja något, allt vi gör är i enlighet med lagen, säger hon.

Sofia Hellqvist, pressekreterare på Säkerhetspolisen, säger att de inte kan kommentera enskilda fall eller vad de känner till om den man som DN:s artikel handlar om.

– Generellt kan man säga att ledarskap i auktoritära stater tenderar att uppfatta alla former av opposition mot statsmakten som en utmaning och ett direkt hot mot den nationella säkerheten och den egna kontrollen av staten. De här staterna kan lägga ner omfattande resurser för att hindra enskilda individer och grupper för att bedriva regimkritisk verksamhet, säger Sofia Hellqvist.