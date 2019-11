DN lanserar kunskapsapp

Om DN Snille

Vad är DN Snille?

DN Snille är en kunskapsapp för både stora och små. Här kan man tävla på tid eller vässa sina kunskaper inom olika ämnen. Delar av innehållet är framtaget i samarbete med läromedelsföretaget Clio.

Vem kan använda appen?

Alla som har en DN-prenumeration kan logga in i Snille-appen. Du kan skapa upp till fem profiler per prenumeration så att hela familjen kan använda tjänsten. Dina familjemedlemmar loggar då in med samma inloggning som du, och väljer sedan sin profil att spela med. Har du inte redan en DN-prenumeration skaffar du en här.

Hur laddar jag ner appen?

I appstore här eller google play här.