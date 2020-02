DN:s appar vinner pris för bästa nyhetsdesign

DN:s nya quizapp DN Snille och funktionen Lyssna på DN tilldelades under helgen var sin ”Award of excellence” i Society for News Designs tävling ”Best of Digital Design 2019”. DN fick även en ytterligare ”Award of excellence” för filmen ”På väg mot Paradis” om Nordkorea.

– Dels har vi några av Sveriges bästa designers, dels jobbar vi så nära våra användare. Designen utgår från behovet och beteendet hos våra läsare, och det ger produkter i världsklass, säger Anna Åberg, chef för DN.se.