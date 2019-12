DN:s fotografer skildrar året i bilder

Foto: Thomas Karlsson

Redan på nyårsdagen kommer årets första storm med rekordvindar och uppmaningar till allmänheten att hålla sig inomhus. Det blåser rejält. Plötsligt kommer Erwin Krämelhofer, 83 år, sicksackandes på gångvägen. Han har vågat sig ut på sin dagliga promenad. ”Man får akta sig, det kan ju ramla fler träd. Men jag går ut och matar fåglarna varje dag. Man måste ju röra på sig”, säger han.

Elavbrott följde i ovädret Alfridas spår – teleavbrott på Gotland

Foto: Fredrik Funck

Fredrik Funck arbetade med bilder till en artikelserie om lögner och fick en idé på hur han skulle porträttera forskaren Emma Frans. Det skulle krävas en rund vägg för att skuggan skulle vika sig på rätt sätt. Emma Frans gillade upplägget och det var också hon som hittade rätt vägg, i källaren på Katedralkaféet i Uppsala. Och där stod hon senare med lång näsa.

Emma Frans: Många människor vill faktiskt bli lurade

Foto: Daniel Costantini

Byn Strahtblane ligger i en dal mellan gröna rullande kullar i centrala Skottland. Aktivisterna Pamela Thornton och Moira Anderson försöker övertyga Andrew McGonagle att rösta på det skotska nationalistpartiet SNP i kommande valet. Han tillhör den kategori av osäkra väljare som SNP måste vinna över om de ska göra ett bra val. Han har lovat att ta med sig systerbarnen på en promenad runt villakvarteret.

Brittiska valet kan leda till självständighet för Skottland

Foto: Magnus Hallgren

Den bleka midsommarskymningen tar god tid på sig. Men då ljuset äntligen börjar anta en blåaktig ton klär sig medlemmarna i Sverigedemokraternas kulturförening Gimle i hemmagjorda masker. Med facklor vandrar de sedan i väg på en parad genom kohagarna runt bygdegården Hjälmsbodarna utanför det småländska Värnamo.

Med knyppling och trollmasker för nationen

Foto: Pi Frisk

Technomusiken pulserar i utställningslokalen på Moderna museet. Upphängning pågår och i ett av rummen loopas Arthur Jafas ”Apex”. 841 bilder matas fram under 492 sekunder. Amerikanska rappare, lynchade kroppar, Musse Pigg och flera blodröda solar. Åskådaren drabbas av en visuell explosion. ”Jag samlar på bilder som stör mig”, säger filmskaparen och konstnären som i sin utställning undersöker den afroamerikanska bildkulturen mixad med USA:s rasistiska historia.

Arthur Jafa: Jag samlar på bilder som stör mig

Foto: Paul Hansen

Ebolaepidemin i Demokratiska republiken Kongo är världens näst största. 2.217 människor har dött och Timothe Muhindo Mutsira är en av dem. När han begravs samlas släkt och vänner för att ta farväl. Sista färden genom hembyn Beni kantas av människor som stannar till och böjer sina huvuden. Epidemin har förklarats vara under kontroll, men senast i förra veckan kom tre nya dödsfall.

Ny strategi har minskat antalet smittade i kampen mot ebola

Foto: Jonas Lindkvist

Svenska Akademien tillkännagav Nobelpristagarna i litteratur för 2018 och 2019. Mycket har hänt i Akademien det senaste året och när Mats Malm står framme på scenen och läser upp nyheten sitter Horace Engdahl längst bak i börssalen, långt bort från strålkastarna.

Under påskdagen 2019 dog minst 250 människor i attentat på Sri Lanka utförda av islamistiska extremister. Två kvarter från Saint Anthony-kyrkan i Colombo ligger Anton Santiago Ravindran Fernando på lit de parade klädd i sin finaste kostym. På en stol bredvid sitter hans fru Delivia Fernando. Paret har en son och två döttrar.

”Vi lankeser måste stå enade och besegra terrorismen”

Foto: Lotta Härdelin

Flyktinglägret Rwanga, Dohuk, Irak den 3 april 2019. Soraj har nyss friköpts från terrorgruppen IS tillsammans med sin mamma och syster. Han fick tänderna utslagna av sin ägare. Priset för dem när de köptes fria var 20.000 amerikanska dollar. Nu bor han i ett flyktingläger fem minuters bilresa från gränsen till Syrien.

Svenska läkaren som befriar slavar: ”Sveriges regering är medskyldig till IS brott”

Foto: Beatrice Lundborg

”Om människan skyddar 'farbror Bajkal' kommer han att leva. Gör vi inte det försvinner han.” Radjana Sibirjakova pratar om Bajkalsjön. Sjön, som är världens största sötvattensreserv, riskerar att värmas upp men kan fortfarande räddas.

Beatrice Lundborg och reportern Anna-Lena Laurén åkte till Sibirien i östra Ryssland för att göra ett reportage om klimatpåverkan och slogs av hur enastående vacker naturen är.

Klimatförändringen kan göra världens klaraste sjö till ett kärr

Foto: Lars Lindqvist, AP

Efter ett noggrant urval av bilder från Öst- och Västtyskland under 60-talet reste Lars Lindqvist till Berlin för att fotografera de kända platserna i dag. Därefter kombinerades de nya bilderna med de äldre för att visualisera de landmärken som ännu finns kvar.

Bildspecial: Spåren från det delade Tyskland

Foto: Alexander Mahmoud

Krysset i röd plast som fallskärmshopparna ska sikta på från luften har flyttats in en bra bit från fältet och är nu prytt av ljus och blommor. Johan Hellström, chefsinspektör på Umeå fallskärmsklubb, säger att det är en sorg utan botten att nio människor omkommit när ett flygplan från klubben kraschat på Storsandskär.

Sorgen i fallskärmsklubben: ”Många var i början av livet”

Foto: Lisa Mattisson

Lisa Mattisson och reportern Karin Eriksson tog rygg på ett par av de EU-parlamentariker som skulle bli intressanta att följa efter EU-valet. Sara Skyttedal var en av dem, Kristdemokraternas toppkandidat som ständigt verkar vara kontroversiell. I sista minut anlände hon till Aftonbladets slutdebatt i sin sportbil, målad med KD:s valslogan ”Make EU lagom again”.

Foto: Anette Nantell

I skydd av den parisiska nattens mörker förvandlas Christophe till Christelle. I snäv kjol, glittrigt linne, skyhöga klackar och omsorgsfullt lagd makeup lever han ut som kvinna.

”Jag är egentligen nöjd med att vara man, men Christelle är så klart en del av mig. Jag brukar kalla Christelle för min syster.”

Christelle: Det här handlar om något djupare än att klä sig i kvinnokläder

Foto: Eva Tedesjö

”Skulle ni kunna tänka er att komma in en gång till?” Det är ”vlogg-dag”. Margaux Dietz jobbar tillsammans med en fotograf som filmar större delen av materialet och redigerar slutresultatet av hennes blogg i videoform. Eva Tedesjö och reportern Emma Bouvin går snällt ut i korridoren igen för att återvända in till Margaux Dietz kontor. ”Nämen heeej”, säger hon och tar i hand innan hon vänder sig mot kameran. ”Ja det här är DN:s team som ska följa mig under den här hektiska dagen!”, förklarar influeraren.

Sonen Arnold, 2 år, vill spela Babblarna-spelet. Margaux Dietz försöker spela och bli stylad samtidigt.

Margaux Dietz gifte sig – men blev hon gift?

Foto: Nicklas Thegerström

En varm sensommarkväll i augusti fick Nicklas Thegerström ett av årets mest udda uppdrag. Getyoga på Lidingö.

En grupp yogasugna samlades på en äng för att finna harmoni tillsammans med 39 getter. Det gick sådär med harmonin när getterna stormade fram och tuggade på utsläppta hår, hoppade upp på ryggar och bara härjade.

Getyoga i det gröna – en publiksuccé på Lidingö

Foto: Roger Turesson

En röd lanterna var det enda som syntes av katamaranen i mörkret utanför Portugals kust. Besättningen som fört Greta Thunberg över Atlanten inväntade gryningsljuset innan de hissade segel inför den sista etappen. I Lissabons hamn väntade världspressen och anhängare. Två veckor senare fick Greta det prestigefyllda epitetet ”Person of the year” av tidskriften Time.

Greta Thunberg: Valet av Trump en vändpunkt för klimatrörelsen

Praktikanternas bästa. Här är några höjdpunkter av den trio från Nordens fotoskola på Biskops Arnö som praktiserat på DN under höstterminen.

”Jag känner att jag behövs och blir uppskattad i hemtjänsten”

KD:s Ebba Busch Thor tar stöd mot DN:s Beatrice Lundborg då partiledaren ska fotograferas under Almedalsveckan. Foto: Lisa Mattisson

Gott nytt år! Under 2020 finns DN:s fotografer på plats för att bevaka herrarnas EM i fotboll, presidentvalet i USA, sommar-OS i Tokyo och allt det där andra som ingen kan förutspå.