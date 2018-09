Efter granskningen - p-app tvingas förtydliga graviditetsrisk

I början av året anmälde Södersjukhuset preventivmetodsappen Natural cycles till Läkemedelsverket sedan 37 kvinnor som använt appen blivit gravida. Det ledde till att myndigheten startade ett tillsynsärende. Under året har allt fler anmälningar från sjukhus, vårdcentraler och ungdomsmottagningar kommit in till Läkemedelsverket. Hittills i år har 160 oönskade graviditeter anmälts, uppger myndigheten för DN.

Läkemedelsverket har bland annat granskat den kliniska utvärderingen som låg till grund för appens certifiering som preventivmedel. Dessutom har myndigheten följt användningen i Sverige och kontrollerat antalet rapporterade graviditeter. Utvärderingen visar att sju av hundra kvinnor kommer under ett år att bli oönskat gravida med så kallad typisk användning.

– Det är helt i linje med de data som ligger till grund för CE-märkningen. Men eftersom det är viktigt hur den här appen används så har vi bedömt att man behöver förtydliga bruksanvisningen och att risken för graviditet vid typisk användning ska framgå tydligt i appen, säger Ewa-Lena Hartman, gruppchef vid Läkemedelsverket.

Natural cycles har enligt myndigheten åtgärdat detta och därför har man inga ytterligare anmärkningar.

– Vi är naturligtvis nöjda över att Läkemedelsverket avslutat granskningen. Det har varit väldigt mycket diskussion om granskningen och jag hoppas att kvinnor kan känna trygghet i att både svenska Läkemedelsverket och amerikanska FDA:s resultat är i linje med våra kliniska data. Vi tvivlade aldrig över vår produkts effektivitet eftersom vi följer användardata varje månad, säger Raoul Scherwitzl, vd och medgrundare av Natural cycles, till DN.

Evelyn Schreiber: Preventivappen spelar på unga kvinnors rädslor

Han berättar att man uppdaterade informationen i bruksanvisningen och appen i hela världen redan under våren.

– Det finns ingen preventivmetod som är hundra procent säker. Ju fler användare en metod har desto högre kommer tyvärr antalet oönskade graviditeter att bli, säger Raoul Scherwitzl.

Han vill inte specificera närmare, men säger att företaget har ”hundratusentals användare” världen över och att Sverige är en av de största marknaderna.

Fertilitetsappen Natural cycles baseras på att användaren dagligen mäter sin kroppstemperatur och med hjälp av en algoritm beräkna vilka dagar som användaren sannolikt är fertil på.

Företagets reklam förbjöds nyligen i Storbritannien, då landets motsvarighet till Reklamombundsmannen, Advertising standars agency, ansåg att annonsen var vilseledande och överdrev appens effektivitet. Natural cycles hamnade i blåsväder för några år sedan då kritiserades för missvisande marknadsföring i Sverige. Det påstods att appen var 99,9 procent säker som preventivmedel. Läkemedelsverket förbjöd sedan företaget att marknadsföra appen som ett preventivmedel, men tillät det efter att appen fått en EU-certifiering som medicinteknisk produkt.