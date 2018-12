Val 2018

Hårda tag, löd ouvertyren till valåret. Brottslighet och invandring dominerade debatten i början av året. Partierna bjöd över varandra om hur många fler poliser landet ska få. Och allt fler samhällsproblem kopplades till invandring.

Till sommaren ebbade debatten ut. Socialdemokratin hamnade i en intern kris efter att ha förespråkat minskat asylmottagande samtidigt som regeringen föreslagit att ge ensamkommande afghanska ungdomar en ny möjlighet att stanna i Sverige. Efter den striden slutade S i princip att tala om migrationspolitik.

Den torra, heta sommar satte i stället klimatet i fokus. Alla partier lade fram förslag för att minska den globala uppvärmningen. Diskussionen övergick i en valdebatt som handlade mycket om vård och omsorg.

Men det som kännetecknade politikåret 2018 var inte sakfrågorna utan riksdagspartiernas oförmåga att forma en regering. Den märktes redan i valrörelsen. Trots att partierna hade haft år på sig att tänka igenom en regeringsbildning som alla vetat skulle bli svår hade de inga svar om ett valresultat liknande det som syntes i opinionsmätningarna skulle hanteras. De lät väljarna köpa grisen i säcken.

Före valet sade moderatledaren Ulf Kristersson att han inte hade några planer på att bilda en regering utan hela Alliansen – såvida inte himlen föll ned. Centerns Annie Lööf upprepade gång på gång att hon ville hålla ihop Alliansen, och försäkrade att hon aldrig skulle förhandla en budget med S.

Socialdemokraterna fortsatte att tala om samarbete med mittenpartierna - samtidigt som de flyttade politiken åt vänster.

Valresultatet gjorde statsministerpartierna S och M till de stora förlorarna. Sverigedemokraterna växte och fick större makt att förhindra andra konstellationer från att styra. Det räcker att partiet röstar på ett S-förslag så faller alliansens förslag i en riksdagsomröstning. Röstar SD och KD på ett M-förslag så vinner istället det, som vi såg härom veckan när statsbudgeten antogs.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna manövrerade efter bästa förmåga för att slita itu Alliansen. Stefan Löfven drog i den från vänster och Jimmie Åkesson (SD) från höger.

I praktiken är det Centern och Liberalerna som har utslagsrösterna i regeringsbildningen. Direkt efter valet bildade de en majoritet med M, KD och SD och avsatte statsminister Löfven. Fast de hade ingen plan för att själva kunna ta över.

I stället föll himlen ner. Kristersson var trots det han sagt beredd att bilda en M-regering eller en tvåpartiregering med KD.

Alliansen sprack i två delar. C och L röstade nej till Ulf Kristersson, som var deras statsministerkandidat under hela valrörelsen. Men inte heller C, L, MP och S kunde komma överens om att samarbeta. C och L röstade nej till Löfven också.

Där står vi nu. Två löftesbrott var inte nog. Det är en smärtsam process.

De gamla riksdagspartierna kämpar i ett nytt politiskt landskap där kontinentalplattorna har förskjutits. De frågor som har varit viktiga är inte stora längre. De samarbeten som har varit trygga bryter ihop.

Bakom konflikterna mellan vänster- och höger pulserar en annan ideologisk strid. Allt fler vill knyta olika samhällsproblem till invandring och mångkultur. Religionsutövning, att få klä sig som man vill, äta som man vill eller bada på särskilda dambadtider har gått från att vara odramatiska individuella val till att bli politiskt kontroversiella. Minoriteters rätt att leva sina liv som de vill ifrågasätts.

Vi har åtta riksdagspartier och två politiska konfliktdimensioner. Inte konstigt att Sverige abrupt slutat att vara ett extremfall bland Europas demokratier när det gäller att bilda regeringar. Genomsnittet fram till valet 2018 var sex dagar, räknat från andra världskrigets slut.

Nu har det gått över hundra dagar, och det är inte klart än.

”Jag är talman, jag är inte trollkarl””, underströk den moderate riksdagsledamoten Anderas Norlén när han just hade valts av riksdagen. Det har nog funnits många stunder då han beklagat det.