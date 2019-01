Svenskars flygresande har ökat kraftigt under många år och nära nog fördubblats sedan 1990-talet. De senaste åren har ökningen legat på 4 till 6 procent varje år. Men nu visar statistik från statliga Swedavia, som ansvarar för de flesta av Sveriges flygplatser, att ökningen bromsar in kraftigt och landar på 0 procent i fjol, alltså i princip oförändrat. För 2018 ökade flygresandet från bolagets flygplatser något, från 41,9 miljoner passagerare under 2017 till 42,0 miljoner under 2018.

Det innebär en ökning på knappt hundratusen passagerare under 2018, det kan jämföras med 2017 då ökningen låg på 1,4 miljoner passagerare.

Antalet personer som flög inrikes minskade med 3 procent, medan utrikesflyget ökade med 2 procent. Antalet passagerare som flög till Europa ökade med 1 procent medan resorna till övriga världen ökade med 9 procent.

Minskningen har framför allt skett under det andra halvåret, från och med september 2018 har flygresandet varje månad legat under nivåerna samma månader året innan.

Cirka 80 procent av svenskars flygresor sker från de flygplatser som Swedavia driver.