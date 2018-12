Till Marrakech, där FN höll klimatmöte i november 2016, anlände Marc Morano med en dokumentförstörare.

Han och en pappdocka av Donald Trump i naturlig storlek parkerade sig utanför byggnaden där politiker och forskare sammanträdde.

Morano tog på sig en röd Trumpkeps och halade fram pappersexemplar av Parisavtalet.

– Låt oss göra vetenskapen stor igen. Låt oss göra amerikansk energipolitik stor igen, sade han och lät dokumentförstöraren tugga i sig Parisavtalets klausuler, de som politiker och forskare försökte förfina inne på konferensen.

Marc Morano, som snart eskorterades från platsen av vakter, är en av USA:s mest kreativa klimatförnekare.

Jag träffar honom på ett kontorshotell på Pennsylvania Avenue, ett stenkast från Vita huset i centrala Washington DC.

Han bär nött svart kostym, kängor och utstrålar samma lufsiga upptågaranda som Michael Moore, även om hans ideologi är den rakt omvända.

I dokumentärfilmen ”Climate Hustle”, i boken ”The Politically Incorrect Guide to Climate Change” och på hemsidan ”Climate Depot” försöker Marc Morano slå hål på ”klimatbluffen”.

Forskare som varnar för den globala uppvärmningen är i själva verket ute efter att instifta en världsregering som tänker inkräkta på enskilda staters suveränitet, förslava människor och företag, säger han.

– De vill ha en superstat där man som enskild medborgare måste gå till FN om man vill hugga ned träd på ens egen bakgård. Nancy Pelosi (Demokraternas ledare i representanthuset) säger helt öppet att vi måste iscensätta en fullständig inventering av våra liv för att bekämpa den globala uppvärmningen. De vill inte ha suveräna nationer utan en internationell regering och det är vad amerikaner och Trump motsätter sig.

Under klimatmötet i Paris 2015 klistrade demonstranter upp affischer av Moranos ansikte på lyktstolpar med texten ”klimatkriminell”.

– Det bästa med att Trump lämnade Parisavtalet var att han visade att det över huvud taget var möjligt, säger Marc Morano. Det går att stå upp mot medierna, akademin, Hollywood och Demokraterna. Det går att ställa sig upp och säga: ”vi drar!” Det ger andra länder en möjlighet att hänga på. Jag hoppas att det utlöser en Klexit, en klimatexit. Brasilien är kanske på väg, Australien har talat om det och vem vet vad Storbritannien tänker göra. Min förhoppning är att FN och hela klimatetablissemanget hamnar på historiens sophög.

Moranos upptåg finansieras av lobbyorganisationen ”Committee for a Constructive Tomorrow” (ungefär: Utskottet för en konstruktiv morgondag; CFACT).

Påverkansgruppen grundades 1985 med ambitionen att sprida ”marknadstillvända lösningar” i klimatfrågan. Enligt CFACT har människan inget med den globala uppvärmningen att göra. Jordens klimat är i ständig förändring. Den ”verkliga faran”, enligt CFACT, är politiska idéer som bygger på att ”människan kan kontrollera eller förhindra klimatförändringar”, till exempel genom regleringar av industriers utsläpp.

Morano säger att CFACT till 90 procent finansieras av bidrag från gräsrötter. Men gruppen har också mottagit motsvarande miljontals kronor från ExxonMobile, olje- och gasjätten som under tio år styrdes av Rex Tillerson, Trumps förre utrikesminister. Oljebolaget Chevron har också bidragit liksom Kochbröderna, industrialister i gruv- och kemikalienäringen som spenderade nästan 900 miljoner dollar på konservativa kandidater i president- och kongressvalen 2016.

Marc Morano accelererade sitt klimatprojekt när han arbetade som kommunikatör för James Inhofe, en 84-årig senator från oljestaten Oklahoma.

Inhofe, medlem av senatens miljöutskott, är en av kongressens mest passionerade klimatförnekare.

2010 lät Inhofe bygga en igloo utanför Kapitolium i Washington DC som han döpte till ”Al Gores nya hem”. En skylt uppmanade förbipasserande bilar att ”tuta om du älskar global uppvärmning”. I mars 2015 kramade Inhofe en snöboll och kastade på senatens heltäckningsmatta för att understryka att 2014 omöjligen kunde vara det varmaste året dittills, vilket flera myndigheter uppmätt att det var. Missförståndet – att tillfälliga köldknäppar skulle motbevisa den globala uppvärmningen – delar Inhofe med president Trump, som senast i november twittrade: ”Vad hände med den globala uppvärmningen?” Detta apropå årets kylslagna tacksägelsehelg.

Inhofe var en av 22 republikanska senatorer som 2017 uppmanade Trump att dra sig ur Parisavtalet, då presidenten tvekade under trycket från rådgivare och familjemedlemmar. De 22 senatorer som undertecknade brevet till Trump hade gemensamt tagit emot över 100 miljoner kronor i kampanjbidrag från olje-, gas- och kolindustrin, enligt The Guardians sammanställning.

När Morano arbetade för James Inhofe ingick Andrew Wheeler i senatorns stab. Wheeler är en mångårig motståndare till industriregleringar och i dag tillförordnad chef för United States Environmental Protection Agency (EPA), den nationella miljömyndighet som Donald Trump försökt omstöpa till ett lobbyorgan för utsläppsindustrin.

EPA grundades 1970 av den dåvarande presidenten Richard Nixon, delvis för att försöka begränsa människans skadeverkningar på naturen. Under Trumps tid i Vita huset har EPA strukit referenser till klimatkrisen ur delar av sina dokument och begränsat tillgången på information om den globala uppvärmningen på sin hemsida.

Marc Moranos tidigare kollegor tillhör alltså det maktbärande skiktet i dagens Washington DC. Om Morano tidigare var en bråkmakare i den politiska marginalen är han i dag ett eko av självaste presidenten. Det har gjort livet mycket roligare.

– Det är därför jag älskar Trump så mycket, säger Morano. Han har pånyttfött den här rörelsen. För oss konservativa klimatskeptiker är Trump en bättre president än Ronald Reagan. Det spelar ingen roll om han bara sitter en mandatperiod, han har ändå lyckats visa det republikanska partiet hur man står upp mot etablissemanget.

Trump är en ombytlig politiker. Men hans motstånd mot internationella uppgörelser, som klimatavtal, har varit konsekvent, säger Morano.

– Han är ingen opportunist i det avseendet. Gå tillbaka till den intervju som Trump gav Oprah Winfrey 1988. Redan då betraktar han världen ur ett nationalistiskt perspektiv. Han har aldrig velat vara del av något FN-fördrag.

Morano hänvisar till John Trump (1907-85), presidentens farbror och en framstående fysikprofessor knuten till Massachusetts Institute of Technology. Släktingen forskade visserligen inte om klimatet men Trump säger ofta att han ärvt insikter av farbrodern som gjort honom till en kvalificerad bedömare av till exempel den globala uppvärmningen: ”jag har en naturlig instinkt för vetenskap”, säger Trump. Farbror John var vän med fysikern William Happer, en 79-årig klimatskeptiker verksam vid Princeton som nyligen korades till presidentrådgivare på området ”nya teknologier”.

– Happers inställning är att världen behöver mer koldioxid. Jag önskade att han fungerade som Trumps vetenskapstsar, säger Morano och syftar med ordet "tsar" på specialister i regeringen som rekryteras för att lösa svåra frågor, till exempel drogkrisen eller nedgången för bilindustrin.

För bara tio år sedan var det motigare för Morano. Klimatkrisen hade ännu inte bearbetats till en partifråga i USA. 2006 hade Al Gore, Bill Clintons vicepresident, gjort internationell succé med klimatdokumentären ”En obekväm sanning”. Året därpå delade Gore och FN:s klimatpanel IPCC på Nobels fredspris.

I ett porträtt på Morano i magasinet Esquire från 2010 beskrivs klimatkrisen som en amerikansk konsensusfråga: 84 procent av amerikanerna betraktade den globala uppvärmningen som ett hot; det enda man var mer ense om var Guds existens, skriver Esquire. När Morano började arbeta för senator Inhofe var det fortfarande politiskt riskabelt att motsätta sig klimatkrisen, säger han.

– Till och med republikaner som representerade oljeintressen i kongressen hade svårt att säga emot, säger Morano. Jag träffade folk som sa: ”Äh, vi såg Al Gores film och det finns väl egentligen inga argument kvar”. Senatorn själv hade velat ta striden mot klimatetablissemanget i åratal men hans stab vågade inte. När jag kom ombord var det flera seniora anställda som var oroliga för att en kamp mot klimatet skulle äventyra deras möjligheter att få jobb i framtiden. De var rädda att avfärdas som jorden-är-platt-grobianer.

”Climategate” i Storbritannien gav Morano en öppning. Hösten 2009 utsattes klimatforskaren Philip Jones vid University of East Anglia i Norwich för ett dataintrång. Hackarna publicerade en omfattande mejlkorrespondens mellan Jones och andra forskare som skulle visa på ovetenskapliga metoder och ansatser i klimatforskningen. Professorn och författaren Michael Mann, vars mejl förekom i skandalen, kallar Climategate för den ”mest välorganiserade, cyniska och effektiva desinformationskampanjen” dittills i klimatsammanhang. (I boken ”The Madhouse Effect. How Climate Change Denial is Threatening Our Planet, Destroying Our Politics, and Driving Us Crazy” från 2016.)

Climategate sådde skepsis inför toppmötet i Köpenhamn i december 2009. I USA började republikanska politiker att tvivla. Morano säger att John McCain och Lindsey Graham, två republikanska tungvikare, backade ur ett blocköverskridande lagförslag på området. Trump, säger Morano, vevade om att Al Gore borde tvingas att återlämna sitt Nobelpris. I kölvattnet inledde Morano attacker på journalister som rapporterat om klimatkrisen.

– Vi gjorde vad Trump gjorde innan Trump blev känd, säger han. Vi letade inte bara rätt på profilerade forskare som presenterade avvikande fakta, utan vi attackerade enskilda reportrar som skrivit i frågan, med namn, medieföretag och exempel. Jag fick en massa skit för det: ”du är galen, du kan inte jaga journalister.”

I en rapport stämplad med senatens sigill presenterade James Inhofe, Moranos chef, 750 ”dissidenter” – forskare och andra som hade avvikande meningar i klimatfrågan. Det fick effekt, enligt Morano. I sin bok citerar han undersökningsföretaget Gallup som konstaterade att den ökande misstron mot mediernas rapportering om global uppvärmning går hand i hand med republikaners tvivel i frågan. Att attackera journalister lönar sig. Under de tio år som passerat sedan Climategate tycks allt fler republikanska väljare ha börjat tveka. I mars 2018 svarade endast 35 procent av tillfrågade republikaner att de tror att uppvärmningen är orsakad av människan, en minskning från 41 procent året innan, enligt Gallup. Morano minns reaktionen rapporten först publicerades i december 2007.

– Vanliga amerikaner började ringa som tokiga till senaten: ”Tack! Tack! Tack! Tack för att ni slår tillbaka mot Al Gore och medierna. Vi visste att det fanns en annan sida av saken”. Detta utlöste en våg som förändrade det republikanska partiet men även Fox News. Programledare som Bill O'Reilly började citera klimatskeptiker i sina program. Vi förändrade hela debatten och jag var faktiskt chefsarkitekten bakom det.

Vad var det som gjorde människor så glada?

– Varenda dag hade de lyssnat på Al Gores budskap, helt oemotsagd. Oprah Winfrey kallade Gore för vår tids Noa (efter den bibliska figuren som räddade världens djur). Gore var den perfekta talespersonen för andra sidan, eftersom han var så nära lierad med Demokraterna, medierna och Hollywood. I längden kunde inte republikaner stötta Gore, det gick bara inte. Även om det var så att vi verkligen hade en klimatkris så ville man inte ha Al Gore som sin talesperson.

Åtminstone en professor listad i Moranos rapport bad senare om att få bli bortplockad, enligt New York Times, och minst en väderreporter fick sin titel uppgraderad till meteorolog.

När jag träffar Morano är samhället Paradise i norra Kalifornien på väg att utplånas i den värsta branden i delstatens historia. Likhundar sniffar efter människokött i askan och antropologer försöker identifiera kroppar utifrån grillade benrester. I tidskriften New Yorker sätter akademikern och aktivisten Bill McKibben tragedin i sitt sammanhang: över hela världen har höjda temperaturer skördat människoliv under sommaren. I juli dog fler än 70 personer i en värmebölja i den kanadensiska Montreal. Death Valley, en landsänka i Mojaveöknen i södra Kalifornien, registrerade samtidigt den hetaste månaden någonsin på vår planet.

Men Morano ser över huvud taget inget mönster i de senaste årens extremväder. Bevisen för att människan ligger bakom den globala uppvärmningen är enligt honom ”tunna på gränsen till icke existerande”; ett påstående som direkt motsäger den färska rapporten från 13 amerikanska regeringsdepartement.

Blir din kamp mot klimatforskare svårare när människor dör runtom kring dig i klimatrelaterade katastrofer?

– Försöker du göra klimatskeptiker ansvariga för dessa dödsfall? Det är vad Kaliforniens guvernör Jerry Brown försöker. Nej, det som bekymrar mig är folk som tror att man kan bota klimatet med häxkraft, med regleringar och koldioxidskatter.

Oroar du dig någonsin för att hamna på fel sida av historien?

– Nej, för här är grejen: även om vi skeptiker skulle ha fel om klimatkrisen så är lösningarna som den andra sidan lägger fram också fel. De är utslag av godhetssignalering. Vi tror på tekniska framsteg och ekonomisk tillväxt. Och jag har aldrig haft fel i sak eftersom jag inte ägnar mig åt förutsägelser. Det finns skeptiker som går ut och förutspår en global nedkylning. Jag har ingen aning om vad klimatet kommer göra eftersom hundratals faktorer spelar in.

I en artikel publicerad i januari 2016 listade Morano sina förhoppningar på Trump. Presidenten är på god väg att beta av kravlistan: Rulla tillbaka alla EPA:s klimatregleringar och dra USA ur Parisavtalet, skrev Morano. Som också vill att USA ska strypa all finansiering av FN:s klimatpanel och ”börja hylla koldioxid”.

– Trump har gjort det möjligt för kulgruvor att öppna på nytt och för nya oljeborrningsprojekt att ta fart. Han har skapat en amerikansk energirenässans, vilket är en delförklaring till att vi har den bästa ekonomin på 50 år, det håller till och med CNN med om. Den må vara kortsiktigt men det är fortfarande en fantastisk sak att få uppleva. Ingen annan republikansk president hade vågat göra det han har gjort. Det måste vara någon som inte bryr sig. Trump bryr sig inte.

I New Yorker skriver Bill McKibben att industrilobbyisterna som fick Trump att lämna Parisavtalet lyckades bromsa USA:s åtgärder vid exakt det ögonblick som arbetat var tvunget att skyndas på. Resultatet: ett enskilt lands politik under ett halvt århundrade kommer att förändra jordens geologiska utveckling för överskådlig framtid.

Under tio år har klimatförnekelsen – eller ”skepsisen” med Moranos ord – slagit rot i det republikanska partiet. Morano oroar sig inte för någon snar omsvängning. Däremot önskar han sig att någon ur Trumpregeringen ställde sig upp och tog debatten med forskarsamhället.

– Trumpregeringen talar huvudsakligen om problemet utifrån en ekonomisk kalkyl. Det behövs även en solid vetenskapstsar som trycker tillbaka på forskningsfronten. Det är för tyst just nu. Effekten blir att medierna, aktivisterna och FN skäller på Donald Trump utan någon får tillbaka. Vilket är skamligt.