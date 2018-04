Fortfarande lång väntan på asyl - trots tidigare löften

De senaste åren har Sverige haft en rekordstor invandring. Av DN:s artikelserie Fakta i frågan framgår att det var runt 25.000 personer som sökte asyl under 2017. Samma år avgjordes totalt 66.301 asylärenden. Att antalet uppklarade ärenden var mer än dubbelt så många som antalet ansökningar beror bland annat på att handläggningen av asylärendena den senaste tiden har tagit lång tid. Under 2013 fick den som ansökt om asyl i snitt vänta fyra månader på ett besked. I dagsläget ligger snittiden för avklarade asylärenden på 17 månader.

– Handläggningstiden för nya ärenden har minskat men vi har fortfarande äldre ärenden att ta ställning till vilket påverkar statistiken, säger Per Ek, presschef på Migrationsverket.

I slutet av 2015 gav regeringen Migrationsverket i uppdrag att korta handläggningstiden för nya asylärenden. Enligt myndighetens första prognos skulle väntetiden ligga på omkring fyra månader till hösten 2017. När detta såg ut att bli en omöjlighet sköts scenariot fram till första halvan av 2018. Enligt Migrationsverkets senaste prognos väntas handläggningstiden för nya ärenden vara nere på tre till fyra månader igen först till slutet av året.

– En prognos kan alltid ändras. Som det ser ut nu kommer vi att klara det målet men allt bygger på att de äldre ärendena blir uppklarade i tid. Eftersom varje asylärende kräver en individuell prövning och därmed kan vara olika tidskrävande så är det svårt att veta exakt när det blir, säger Per Ek.

Under 2015 kom det in 162.877 asylansökningar till Migrationsverket. Enligt den senaste prognosen kommer asylansökningarna att vara nere på 23.000 under 2018, vilket nu resulterar i en omorganisation av verksamheten. Exempelvis finns planer på att halvera antalet medarbetare inom asylprövningen under året. Per Ek tror inte att nedskärningen kommer att påverka handläggningstiderna.

– I den prognos vi lämnat har vi tagit hänsyn till den omställning som vi är inne i. Eftersom allt pekar på att vi kommer få in mycket färre asylärenden behövs det inte längre lika många handläggare, säger han.

Fram till sommaren 2019 gäller de skärpta asylregler som en majoritet i riksdagen röstade igenom 2016. De tillfälliga reglerna innebär bland annat att de permanenta uppehållstillstånden ersätts med tillfälliga. Detta gäller för alla asylsökande utom kvotflyktningar. Syftet med de nya reglerna var att minska invandringen till Sverige och korta asylprocesserna. Enligt Migrationsverkets bedömning för 2019 kan en eventuell återgång till permanenta uppehållstillstånd och mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring bidra till att fler människor väljer att söka asyl i Sverige. Även de kortade handläggningstiderna kan tänkas öka antalet ansökningar.

– Vi förväntar oss inga stora förändringar, men planeringsantagande ligger något högre för 2019 jämfört med i år, säger Per Ek.