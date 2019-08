Generaldirektören: Jag kommer att ta mitt ansvar

DN har tidigare rapporterat om stark intern kritik mot arbetsmiljön på Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle. I början av augusti slutade ytterligare anställda vid myndigheten och under veckan har branschorganisationen Sveriges Företagshälsor meddelat arbetsmarknadsministern att man inte längre har förtroende för myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag.

DN träffade Ahmadi utanför arbetsmarknadsdepartementet efter mötet dit han kallats av regeringen på torsdagsmorgonen.

– Ministern förklarade hur allvarligt hon ser på läget, och att det är en väldigt viktig och allvarlig fråga för henne. Jag håller med och har redovisat vilka åtgärder vi har tagit.

Ahmadi tar upp att man tagit fram en handlingsplan, anordnar kurs och att företagshälsovårdsföretaget Previa kopplats in innan sommaren för att göra en genomlysning av verksamheten och föreslå åtgärder.

De ska under september intervjua all personal och redovisa en rapport under oktober. Det blir ställföreträdande myndighetschef som håller i arbetet, eftersom en del av kritiken – bland annat om kommentarer mot medarbetare om vikt och mot kvinnor som ska ha uppmanats bära korta kjolar – riktats mot generaldirektören själv.

Är Ylva Johansson nöjd med åtgärderna?

– Ministern tyckte att det är relevanta åtgärder vi vidtagit och att vi har varit tillräckligt snabba, med tanke på sommaren.

Vad säger du om kritiken mot dig?

– Vi tar det på allvar. Det är klart att alla måste ta sitt ansvar och jag kommer att ta mitt ansvar. Man kan ha begått misstag, men det är viktigt att rätta till dem och se till att det finns strukturer så att de inte upprepas i framtiden, säger Nader Ahmadi.

Peter Skald, kommunikationsansvarig på Previa, uppger att han inte kan gå in på detaljer kring arbetet företaget gör hos Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak.

Ni utför jobb för Mynak – en myndighet som er branschorganisation säger att man inte längre har förtroende för. Hur ser ni på det?

– Vi utför uppdrag för alla företag och organisationer, för att hjälpa dem i deras arbetsmiljö. Där lägger vi ingen värdering – vi är en opartisk resurs som går in för att försöka bistå. Snarare anser vi att det är jättebra att de tar hjälp, säger Peter Skald.

DN söker arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

