Greta Thunberg utsedd till en av världens främsta tänkare

Den kurdiska matematikern Caucher Birkar, verksam vid Cambridgeuniversitetet, toppar listan över världens 50 främsta tänkare, som den brittiska tidskriften Prospect publicerade på tisdagen. Redan på plats 8, steget över den amerikanska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez, återfinns den svenska klimataktivisten Greta Thunberg. I motiveringen står det:

”Efter en sommar av värmeböljor och skogsbränder i hemlandet Sverige, bestämde sig Greta Thunberg för att inte gå till skolan: Om planeten inte hade någon framtid, argumenterade hon, var det ingen vits att studera.”

I ett Instagraminlägg i helgen beskrev Greta Thunberg själv hur diagnosen i Aspergers syndrom har gett henne ”superkrafter”. Motiveringen i tidningen Prospect är inne på samma linje:

”Hon säger att hennes autism är långt ifrån ett hinder – utan hjälper henne att se världens problem som svartvita. Hon talar verkligen med en svidande tydlighet.”

Den senaste listan från Prospect kom 2015, då toppades den av den franska ekonomen Thomas Piketty.

Greta Thunberg har under det senaste året fått ett flertal utmärkelser och priser, bland dem Normandies frihetspris, tidskriften GQ:s utmärkelse Game changer of the year och – tillsammans med rörelsen Fridays for future – Amnesty Internationals finaste utmärkelse: Ambassador of conscience award. Hon har också nominerats till Nobels fredspris och kommer i oktober utses till hedersdoktor vid universitet i Mons i Belgien.

I april placerade Time Magazine ut henne som en av världens 100 mest inflytelserika personer.