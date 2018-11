Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) grundvattenrapport för november är nivåerna fortsatt låga. Under den torra sommaren torkade många brunnar och depåer och de har på de flesta platser i landet inte fyllts på eftersom höstregnen uteblev.

– Det är anmärkningsvärt att nivåerna inte har stigit som de brukar. Under hösten suger växterna inte upp vätskan i lika stor utsträckning som under sommaren och mer av vattnet kan rinna ner i vattenmagasinen. Men det har regnat så lite att vattennivåerna står still eller i flera fall fortfarande sjunker på många platser, säger han.

Grundvattennivåerna i mindre vattenmagasin som till exempel privata brunnar befinner sig under, eller mycket under de normala för årstiden, i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. På flera mätplatser i dessa områden noteras den lägsta uppmäta nivån någonsin för november månad.

Nivåer nära de normala för årstiden har nåtts i västra delarna av Västra Götalands län, i centrala delarna av mellersta Norrland, längs fjällkedjan och delar av Norrbotten.

I de stora magasinen varifrån kommunalt vatten hämtas, har nivåer under de normala uppmätts i nästan hela landet, förutom i södra Götaland och i Norrbotten där nivåerna är normala för årstiden.

Enligt Fredrik Theolin är det bråttom om brunnar och depåer inte ska förbli ofyllda över vintern.

– När det väl blir kallt och det blir snö bildas det inget nytt grundvatten förrän det smälter på våren och ska depåerna fyllas på så måste det regna innan det faller snö, säger han.

En fortsatt brist på nederbörd kan få konsekvenser på flera platser i landet.

– I somras var det många som hade problem med torra brunnar och de har i många fall inte fyllts på. Just nu är det fortfarande främst problematiskt för privatpersoner som har egen brunn men har du ett stort lantbruk och torrt i alla brunnar så blir det problem. Det får vi se längre fram i vinter men det behöver komma nederbörd nu, säger Fredrik Theolin.

Enligt Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, går det inte att avgöra hur stor nederbörd vi kan vänta oss de kommande månaderna. Men de kommande dagarna blir det fortsatt torrt, sett över hela landet.

– Vi har prognoser tio dagar framåt och det kommer inte komma särskilt mycket nederbörd överlag även om det kommer några spridda skyar. Det har inte regnat särskilt mycket i år. Det var en torr sommar och en torr november på det. I våras så var det jätteblött men sen slog det om och blev en torr sommar. Det kan mycket väl slå om igen men det är ingenting vi kan förutse.

Än finns det ingen anledning att misströsta enligt grundvattenexperten Fredrik Theolin.

– Det har varit underskott på nederbörden de senaste åren men vi har haft torra år förut. Vi får bara hoppas att det blir en bättre vinter i år, säger han.