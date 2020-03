High fives och tömda skåp: ”Inget extraledigt, annars ryker sommarlovet”

PARTILLE. ”Kom, vi har vår sista fysiklektion nu!”

Medan en tjej drar med sig klasskompisarna börjar en kille sjunga på Katrina and the Waves ”Walking on Sunshine”.

– Jo, det jublades en del, medges. Men sen insåg vi att vi inte blir lediga. Det blir vanliga lektioner fast på distans, säger Philip Karlefeldt i klass SA 18.