I Georgia kämpar väljarna för att kunna rösta

Metropolen Atlanta är den amerikanska Söderns största stad. I hjärtat av staden löper Martin Luther King Jr Boulevard, som skär rakt igenom stadskärnan.

Det står 2018 i kalendern, men för många svarta invånare i Georgia känns det som 1950-talets segregationstid igen i Södern. Då var det oerhört krångligt, eller i en del fall livsfarligt, för svarta invånare att försöka rösta. Nu känner många människorättsgrupper och svarta aktivister att de gamla metoderna för att diskriminera svarta väljare är på väg tillbaka.

– Vi ägnar ungefär 70 procent av hela vår verksamhet åt att säkra grundläggande rösträttigheter. Nu de sista veckorna inför valet är det 100 procent, säger Richard Rose, direktör för NAACP, en anrik organisation för svarta amerikaners rättigheter.

Richard Rose har ägnat sitt yrkesliv till att slåss för de svartas rösträtt. Foto: Daniel Costantini

Han är en luttrad man som ägnat större delen av sitt yrkesliv åt att slåss för samma enkla sak: att garantera att svarta i den amerikanska Södern ska kunna rösta utan att trakasseras, hotas med våld, eller stoppas av byråkratiska trösklar.

Rose sitter på NAACP:s högkvarter i södra Atlanta, ett område där nio av tio invånare är svarta. Omkring honom på kontoret hänger banderoller och affischer som ställer krav som verkar lika ödmjuka som svåra att uppfylla: Ge oss rätten att rösta.

– Jag växte upp utanför Memphis, Tennessee och mitt första minne av segregation var när jag ville gå på zoo och mamma sade att vi måste vänta till torsdagar, för det är bara då som svarta fick gå dit. Så jag bestämde mig tidigt i livet för att arbeta för att stoppa den typen av diskriminering, säger Richard Rose. Organisation för svartas rättigheter En av USA:s äldsta organisationer för svarta amerikaners rättigheter. Namnet står för The National Association for the Advancement of Colored People. Grundades 1909 i New York av bland annat författaren och medborgarrättskämpen W. E. B. Du Bois och Mary White Ovington, som även stred för kvinnors rösträtt.

På 1960-talet tågade NAACP tillsammans med miljontals svarta amerikaner och medborgarrättsrörelsens sympatisörer genom den amerikanska Södern, med plakat där det stod “Låt vårt folk rösta”.

När presidenten Lyndon B Johnson skrev under medborgarrättslagarna 1965 trodde många att kampen var över. Men nu menar svarta aktivister i Södern att segregationstidens värsta metoder för att hindra folk från att rösta är tillbaka.

***

I slutspurten inför det viktiga mellanårsvalet i USA den 6 november säger nästan alla vi träffar i Georgia att det pågår ett krig om rösträtten här i den amerikanska Södern.

I Atlanta har Stacey Abrams chansen att bli guvernör för Georgia. Foto: Daniel Costantini

I Georgia har mer än en miljon potentiella väljare nekats att rösta sedan 2012. Ofta på grund av byråkratiska detaljer, som att ett bindestreck saknades i ett namn, eller att en adressändring kom en dag för sent.

Drygt 200 vallokaler har samtidigt stängts runtom i delstaten, mestadels i svarta och latinamerikanska områden. Ofta används ifrågasatta skäl för att stänga vallokaler, som att de inte har tillräckligt högt valdeltagande eller att de inte är anpassade för rörelsehindrade.

I flera fall tycks svarta väljare ha utsatts för trakasserier och hot. En buss med pensionärer från ett svart område som gjorde en samordnad resa för att registrera sig för att rösta stoppades nyligen av lokal polis som bad dem kliva ur bussen och återvända hem.

Brian Kemp är Republikanernas kandidat för guvernör i Georgia i valet 2018. Foto: Daniel Costantini

Republikanerna som styrt Georgia i många år anklagas för att försöka hindra svarta och etniska minoriteter från att rösta. Väljarstödet bland svarta för demokraterna här är ungefär 90 procent. Republikanerna hävdar i sin tur att de kontroversiella nya röstlagarna är vad som krävs för att stoppa valfusk och garantera röstsystemets integritet.

Kampen om rösträtten har fått särskilt fokus på grund av det viktiga guvernörsvalet i delstaten. På ena sidan står republikanen Brian Kemp, som nu är administrativ chef under guvernören för Georgia och den som därmed har makten att ändra röstlagar i delstaten.

På andra sidan står demokraten Stacey Abrams som kan bli historisk om hon vinner: som första svarta kvinnan i USA att styra en delstat.

Det skulle även signalera ett skifte i den amerikanska Söderns politiska dynamik: Georgia har länge tillhört republikanernas säkraste hemmaplan, men är numera en så kallad swing state, där presidentval kan avgöras. Den amerikanska Södern håller på att förändras och de två partierna som slåss om den politiska makten här bemöter det på olika sätt.

Stacey Abrams kan bli den första svarta kvinnan som blir guvernör. Foto: Daniel Costantini

På Stacey Abrams kampanjevenemang i södra Atlanta senare samma dag är det hög energi. Det börjar med att en dansgrupp med unga svarta skolelever gör en synkroniserad dansuppvisning till en hiphoplåt som spelats in specifikt för kampanjen. Den lunkande rytm och tjutande sirener som särskiljer Atlantas rapmusik ackompanjeras av refrängen: “Vote for Stacey, not that other bro”.

Abrams anländer i en illröd kavaj, greppar tag i mikrofonen, går ner från scenen och ut bland publiken, som snabbt rycks med i hennes kampanjbudskap. De börjar nicka och humma instämmande. Hon mässar om sjukvård för alla Georgias invånare, om radikala förändringar av brotts- och fängelsesystemet och inte minst om rösträtten, som enligt Abrams hotas.

Abrams är en uppstickare som överraskande vann i primärvalet mot en mer välkänd demokrat, med stöd av partiets etablissemang. Hennes kampanj drivs av övertygelsen att svarta väljare i Georgia kan ge demokraterna ett oåterkalleligt övertag - om man bara lyckas få dem att komma ut och rösta. Därför har Abrams ägnat sitt yrkesliv åt att just försöka expandera rösträtten och göra det lättare att rösta, bland annat genom att bidra till initiativet New Georgia Project, som de senaste åren registrerat 300.000 svarta väljare. De kan nu rösta för första gången i Georgia.

Stacey Abrams är en uppstickare som överraskande vann i primärvalet mot en mer välkänd demokrat. Foto: Daniel Costantini

Enligt Abrams kampanj är det just det som oroar konkurrenten Brian Kemp och republikanerna. Så eskalerar kriget om rösträtten. Guvernörsvalet i Georgia Den 6 november röstar Georgia om vem som ska bli delstatens nästa guvernör, det högsta ämbetet i delstatsregeringen. Republikanen Brian Kemp har ställt sig nära Donald Trump ideologiskt och retoriskt. Som administrativ chef för delstaten Georgia har han även genomfört en rad kontroversiella förändringar av röstlagarna. Demokraten Stacey Abrams är en uppstickare som överraskade många genom att besegra det demokratiska partietablissemangets kandidat i primärvalet. Hon har tidigare varit delaktig i organisationen New Georgia Project, som försöker få fler svarta och etniska minoriteter att registrera sig för att rösta i delstaten. Vinner Abrams valet på tisdag blir hon den första svarta kvinnan i USA:s historia att leda en delstat.

• • •

Valdeltagandet i USA är lågt. I presidentval röstar ungefär 6 av 10 röstberättigade. I de så kallade mellanårsvalen, där USA röstar om kongressen och regeringarna på delstatsnivå vartannat år, är det ofta bara en tredjedel som röstar. I det senaste mellanårsvalet, 2014, var valdeltagandet 34 procent.

Det innebär att dessa val ofta handlar om att helt enkelt få den egna väljarkåren att pallra sig ut och rösta. Att sänka eller höja tröskeln för att få folk att rösta blir därmed direkt avgörande för valutgången. Det kan gå till så att man med små och subtila medel underlättar röstandet för boende i vissa geografiska områden eller för vissa väljargrupper, medan det blir svårare för invånarna i andra områden och i andra väljargrupper. Vallokaler stängs i vissa områden och läggs ner i andra, det uppförs nya krav på en viss sorts ID-kort för att rösta, förtidsröstandet kortas ner, trösklarna för fängelsedömda att återfå rösträtten blir högre. Det är en mörk politisk konst som kan avgöra val.

Kampanjmaterial för Stacey Abrams. Foto: Daniel Costantini

Det låga valdeltagandet i USA förklaras ofta med att medborgarna inte bryr sig om politik, att Washington ligger långt bort och att människor blivit cyniska och apatiska. Men det står i kontrast till det oerhörda engagemang som blir tydligt över hela USA inför varje val.

Många statsvetare och experter på röstlagarna i USA menar att det låga valdeltagandet till viss del kan förklaras av att det är så svårt att komma fram till valurnan. Valdagen i USA är, till skillnad från i exempelvis Sverige, inte på en helgdag utan på en tisdag. Och många har svårt att hinna till vallokalen när de jobbar. Alla väljare måste dessutom registrera sig i god tid i förväg, en process som ofta kan förvandlas till en byråkratisk djungel, i synnerhet för den som nyligen flyttat eller tidigare dömts för brott.

••• •

Martin Luther King Jr Boulevard, gatan i Atlanta, har fått sitt namn efter mannen som mer än någon annan person i amerikansk historia förknippas med det ödmjuka kravet att svarta ska behandlas med samma värdighet som vita i USA.

Ironiskt nog är det nu den aveny som åtskiljer det vita Atlanta från det svarta Atlanta. I den södra delen av staden är nio av tio invånare svarta. Det var där vi träffade Richard Rose, som kämpar mot diskriminering mot svarta väljare.

I Buckhead, utanför Atlanta, jobbar republikanerna med att få Kemp vald till guvernör. Foto: Daniel Costantini

I norra Atlanta ligger Buckhead, som här i Georgia kallas Söderns Beverly Hills. Det är ett område av böljande kullar med välklippta gräsmattor och vitmålade herrgårdar med rymliga verandor. Här ligger kampanjhögkvarteret för Brian Kemp, som är republikanernas kandidat för att bli guvernör.

Inne på högkvarteret råder frenetisk aktivitet i slutspurten inför valet. En samling volontärer klistrar kuvert, ringer potentiella väljare och påminner om att valdagen närmar sig. De sätter ihop paket med flygblad och kampanjmaterial om Kemp för dörrknackningskampanjer i området. Men de talar ogärna om den kontroversiella frågan om rösträtten. En kampanjstrateg, som ber om anonymitet, suckar när han blir tillfrågad om kontroverserna kring delstatens röstlagar.

– Ärligt talat så tycker jag att demokraterna överdriver. De hade kunnat undvika det här om de sett till att väljarna skickade in ordentliga blanketter och inte slarvat så mycket. Jag tror att de medvetet lyfter den här frågan för att mobilisera väljare och sprida ilska mot republikanerna, säger strategen.

Inne på Kemps högkvarter råder frenetisk aktivitet i slutspurten inför valet. Foto: Daniel Costantini

Experter på den amerikanska Söderns snåriga politiska terräng menar däremot att Kemps kontroversiella röstlagar kan avgöra valet. EJ Dionne Jr, en veteran bland Washingtons politiska analytiker och författare till ett dussintal böcker om amerikansk politik, tillbringar veckan inför mellanårsvalet med att resa runt i den amerikanska Södern och granska just kriget om rösträtten.

– Det ser ut att bli väldigt jämnt och då kan ett par tusen röster här och där ha stor betydelse, säger han.

***

Donald Trump upprepar ofta sitt påstående om att tre miljoner papperslösa röstade på Hillary Clinton i presidentvalet. Det finns inget som styrker hans konstaterande, men myten om den papperslösa väljaren har etablerat sig som en vedertagen sanning bland många inflytelserika konservativa medier. Tidskriften National Review hävdar i en färsk artikel att det är papperslösa invandrare som förklarar demokraternas övertag i opinionsläget inför mellanårsvalet.

Bilden av ett röstsystem präglat av valfusk, slarv och ogiltiga väljare är nu utbredd bland konservativa väljare. Det är få som ifrågasätter de politiker som förespråkar hårdare regler och högre trösklar för röstandet. Republikanen Brian Kemp förklarar exempelvis den höga andelen svarta väljare som nekats att rösta med att det är organisationer som arbetar för deras sak som är själva orsaken. De har varit ovanligt slarviga med blanketter, hävdar han.

TV: Så hindras miljoner amerikaner från att rösta

***

– Är det verkligen för mycket begärt att man ska registrera sig i förväg om man ska rösta?

Det säger Hans von Spakovsky på den konservativa tankesmedjan Heritage Foundation. Han anser att demokraternas attacker är orättvisa. Tillsammans med en rad inflytelserika konservativa aktivister driver han ett opinionskrig för hårdare röstlagar. Argumentet är att det motverkar valfusk och ogiltiga röster.

– Det finns inga bevis för att det skulle öka valdeltagandet om det blev enklare att registrera sig, säger han. Statistiken från presidentvalet 2008 visar att individer som inte röstade sällan nämnde att det var krångel med processen som var orsaken. Det handlade snarare om att de inte var intresserade av politik.

***

Nse Ufot, chef på The New Georgia Project, engagerar sig i att få svarta att gå och rösta. Foto: Daniel Costantini

Nse Ufot driver New Georgia Project, en organisation som arbetar för att göra det lättare att rösta i delstaten. Hon har inte mycket tålamod för republikanernas argument.

– Vårt argument är baserat på forskning och fakta. Deras argument är baserat på skitsnack.

Hennes organisation har registrerat 300.000 nya väljare i delstaten sedan 2014. De fokuserar framför allt på svarta collegeungdomar, samt på den svarta landsbygden, där metoderna för diskriminering mot svarta väljare ofta är värst. Hon ser slaget om rösträtten här som en del i en större, landsomfattande berättelse om ett USA i förändring.

– Georgia håller på att förändras radikalt demografiskt. Om ungefär fem, sex år kommer vita att vara i minoritet här, det blir första delstaten i Södern där det händer. Vår organisation tycker att det är rimligt att våra politiska ämbeten ska spegla hur befolkningen ut. Republikanerna hanterar däremot den utvecklingen genom att streta emot och stänga vallokaler i områden där det bor etniska minoriteter och försöka slänga ut svarta från röstlistorna, säger hon.

Nse Ufots organisation The New Georgia Project har registrerat 300.000 väljare i delstaten. Foto: Daniel Costantini

Det är oftast värst på den svarta landsbygden, som i södra Georgia.

– I Hancock County (sydost om Atlanta) var det två vita sheriffer som gick runt i ett svart område och bankade på dörren till alla hushåll som hade registrerade väljare. Om husägarna inte öppnade dörren så ströks de från röstlistan. Det låter som 1950-talet men det händer här och nu, säger Nse Ufot.

***

Sedan USA grundades med löftet om att alla människor är lika värda har kampen för rösträtt varit konstant. Kvinnor fick formellt rösträtt 1920. Svarta fick i praktiken inte rösträtt i hela USA förrän 1965, då president Lyndon B Johnson skrev under Voting Rights Act, som förbjöd diskriminering mot svarta i röstprocesserna i den amerikanska Södern.

Fram till dess hade många delstater i Södern systematiskt diskriminerat svarta väljare genom att stänga vallokaler i svarta områden, kräva särskilda avgifter av svarta väljare eller trakassera och hota de som försökte rösta.

När vi träffar Richard Rose, direktören för organisationen NAACP, har han precis varit på besök Gwinnett County, på Georgias landsbygd.

Richard Rose visar upp en av sina föregångare på posten, Jondelle Johnson. Foto: Daniel Costantini

Där har var femte svart väljare strukits från röstlistorna, delstatens register för röstberättigade, på grund av teknikaliteter. Bara två procent av vita väljare ströks av samma orsaker.

Richard Rose tar ned ett blekt porträtt från väggen för att visa upp en av sina föregångare på posten, Jondelle Johnson. Hon var direktör för organisationen på 70-talet.

Det var en tid när kampen för svartas rösträtt tycktes vara över. Richard Roses perspektiv spänner över många decennier.

– Mina föräldrar upplevde röstdiskriminering som var betydligt värre. De kunde få sparken från jobbet om de röstade. De kunde slängas i fängelse. I dag är metoderna mer subtila, säger han.

Gerrymandering: Ritar om distrikten – för att vinna valet